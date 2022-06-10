Уэльс — Бельгия. Украину в Катар не пустили, Азару с Де Брёйне тоже достанется

11 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Уэльс — Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на успех бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Победа валлийцев оценена в 4.10. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Уэльс — Бельгия 11 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Уэльс — Бельгия не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Если сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 1.86. Поставить на противоположный исход можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Уэльс — Бельгия (11.06.2022)

Сборная Уэльса не без труда прошла плей-офф квалификации чемпионата мира. После победы над сборной Австрии два месяца пребывала в ожидании имени будущего оппонента в борьбе за путёвку в Катар. В решающем матче со сборной Украины добилась победы со счётом 1:0, контролируя мяч лишь 32,4% игрового времени.

Любопытно, что валлийцы не отличались активными действиями впереди. Нанесли всего десять ударов по воротам, из которых в створ — два. После автогола Андрея Ярмоленко сыграли в привычный для себя футбол. А именно закрылись в обороне и изредка выбегали в контратаки. Впрочем, для выхода в финальную часть чемпионата мира этого хватило.



Игровой стиль текущей команды оттачивался под началом Райана Гиггза. Во многом именно его заслугой было успешное преодоление квалификации Евро-2020. Но на самом турнире команда выступала под руководством Роберта Пейджа. Он перешёл на схемы 4-1-4-1 и 3-5-2. Игра по-прежнему строится от обороны с акцентом на контратаки и стандартные положения за счёт антропометрических данных Киффера Мура и других игроков линии атаки.

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В отборе к чемпионату мира сборная Уэльса часто отдавала инициативу в руки соперников, контролируя мяч в среднем 47,9% времени. Старалась играть в свой футбол, выжидая моменты для контратак или на стандартах. Футболисты осуществляли по 13,3 перехвата за матч и выигрывали по 20,4 воздушных единоборства — топ-4 показатели в групповом раунде квалификации, между прочим.

Аарон Рэмси и Гарет Бэйл — главные звенья атакующего механизма команды. Примечательно, что чаще атакующие действия ведутся с левого фланга. При этом Роберт Пейдж не может рассчитывать только на Нейтана Бродхеда и Бенджамина Кабанго в предстоящем матче. Хотя и они пригодились бы против крепких бельгийцев.



Сборная Бельгии на чемпионате мира в России добилась первого значимого результата за последние 38 лет, завоевав бронзовые медали. На Евро-2020 подтвердить реноме одного из лучших коллективов мира не сумела, прекратив борьбу на четвертьфинальной стадии. Тогда минимально уступила будущим чемпионам Европы — сборной Италии.

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При этом к Лиге наций у большинства лидеров команды отношение, как к обычным товарищеским матчам. Особенно красноречиво прошёлся по значимости турнира Кевин Де Брёйне — на днях ставший десятым бомбардиром в истории сборной. А ведь в прошлом розыгрыше Де Брёйне и компания пробились в финальную часть турнира!



Бельгия играет в мощный атакующий футбол. Ранее придерживалась расстановки 4-3-3, а сейчас чаще используется схема 3-4-2-1 с Ромелу Лукаку на острие. В квалификации чемпионата мира подопечные Роберто Мартинеса подчеркивали превосходство в кадровом потенциале, контролируя мяч 70,7% игрового времени, завершая атаки 16,4 удара (из которых 7,1 — в створ).



Высокое индивидуальное мастерство бельгийцев нередко помогало в построении позиционных атак. Футболисты выполняли в среднем по 11,3 попытки дриблинга за игру. В грядущем матче Роберто Мартинес не сможет рассчитывать на Тибо Куртуа, Джейсона Денайера и Ромелу Лукаку, а это уже серьёзные потери.

Впрочем, прошлый матч со сборной Польши, который закончился для мотивированных поляков катастрофой в виде 1:6 в гостях, доказывает, что бельгийцы способны включиться и сыграть ярко в атаке даже без Лукаку. В то же время постоянно держать концентрацию в обороне при таком отношении к турниру у игроков вряд ли получится. А потому у валлийцев тоже будут свои шансы. Ждём голы и возьмём ТБ 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Уэльс — Бельгия 11 июня 2022 года

«Золотое» поколение сборной Бельгии в очередной раз на одном дыхании прошло квалификацию к крупному турниру. К Лиге наций игроки относятся не слишком серьёзно, стартовое крупное поражение от Нидерландов со счётом 1:4 тому прямое подтверждение. Однако после 6:1 в матче со сборной Польши, возможно, игроки пересмотрели своё отношение к турниру. Роберт Пейдж пожертвовал игрой с Польшей ради повышения шансов сборной на успех в финале плей-офф квалификации чемпионата мира, но не собирается продолжать играть спустя рукава. А в матче с Нидерландами валлийцы были близки к спасению. При таких раскладах есть смысл ждать голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.04.

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