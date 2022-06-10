Австрия – Франция, Дания — Хорватия и другие матчи. Что смотреть 10 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато идут матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 июня.
На что ставить в футболе 10 июня
Продолжается жаркий июнь в Лиге наций. В дивизионе А сегодня две встречи. Австрия примет Францию. Действующие чемпионы мира в двух матчах набрали всего одно очко: проиграли датчанам и не смогли переиграть Хорватию. Так что сегодня Франция будет думать только о победе, но Ральф Рангник наверняка приготовил что-то интересное. Ту же Хорватию, если помните, австрийцы обыграли 3:0.
Дания сыграет с Хорватией. У датчан всё прекрасно: два матча – две победы. А вот «клетчатым» пока тяжеловато: после разгрома от Австрии удалось не проиграть Франции, но это всё равно последнее место в группе после двух туров.
В лиге B Албания сыграет с Израилем, а в дивизионе С два матча: Азербайджан – Словакия и Беларусь – Казахстан. Наконец, в самой слабой лиге Молдавия встретится с Латвией, а Андорра – с Лихтенштейном.
На что ставить в хоккее 10 июня
В НХЛ матчей нет, так что последить можно разве что за североамериканскими низшими лигами, например, за АХЛ. «Чикаго» может завершить здесь серию со «Стоктоном», «Вулвс» ведут 3-0. А вот в противостоянии «Лаваля» и «Спрингфилда» будет минимум пять матчей, там пока 2-1 в пользу «Спрингфилда».
На что ещё ставить 10 июня
Теннисный сезон входит в свою травяную часть. На турнире в голландском Хертогенбосхе Даниил Медведев сыграет с белорусом Ильёй Ивашко, а Карен Хачанов — с американцем Брендоном Накасимой. У женщин Екатерина Александрова встретится с Белиндой Бенчич, а Вероника Кудерметова – с Кэти Макналли. Любопытный матч пройдёт также в Штутгарте: Стефанос Циципас против Энди Маррея.
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