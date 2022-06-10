Украина — Армения. Вторая победа в Лиге наций скрасит пропуск ЧМ-2022

11 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Украина — Армения. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех армян оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Украина — Армения 11 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Украина — Армения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Украина — Армения (11.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набрала обороты Лига наций. 11 июня вместо восьми запланированных состоятся семь встреч третьего тура соревнования. В самой ранней из них померяются силами Украина и Армения. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

После выхода в 1/4 финала Евро-2020 украинцы заметно возвысились в рейтинге ФИФА. Затем, претерпев некоторые качественные изменения, добыли хорошие результаты в групповом этапе квалификации ЧМ-2022. За восемь туров не потерпели ни одного поражения, хотя ничьих было немало. Шесть штук, в том числе с крепкой Францией (два раза по 1:1).



Таким образом, Украина получила возможность побороться в стыковых матчах за путёвку в Катар. В полуфинальном противостоянии отборочного цикла ЧМ-2022 проблем не возникло. Уверенно обыграла Шотландию (3:1). А вот в финальной встрече обидно уступила Уэльсу (0:1). Единственный мяч забил Андрей Ярмоленко в свои ворота.

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Стоит заметить, что жёлто-синие смотрелись намного лучше валлийцев. Завладев серединой поля, с ощутимым перевесом выиграли по владению мячом. Нанесли целых 24 удара, девять из которых угодили в створ. Однако поразить ворота противника так и не удалось. Поражение, разумеется, расстроило украинских футболистов. Для участия в предстоящем розыгрыше мундиаля им банально не хватило везения.

Несмотря на упадок морального духа, в матче второго тура Лиги наций подопечные Александра Петракова одержали победу над Ирландией (1:0). Могли забить больше, но не хватило реализации. Стоит заметить, что этот недуг знаком украинцам не понаслышке. За последние два года им лишь раз удалось забить больше двух мячей за матч — в полуфинальном матче с Шотландией.



Сборная Армении имеет довольно скромную историю. Образована была относительно недавно — в 1992 году (до этого её футболисты выступали за СССР). С тех пор солидных успехов коллектив не достигал. Хотя был близок к участию на Евро-2012. Сомнительное судейство в матче последнего тура группового этапа не позволило пройти квалификацию.

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На Евро-2020 армян тоже ожидало разочарование. За 10 встреч группового этапа одержали лишь три победы, также один раз сыграли вничью, а всё остальное — поражения. Таким образом, заняли предпоследнюю строчку в турнирной таблице. После этого сосредоточились на накоплении сил на квалификацию ЧМ-2022.

Начали здорово. В первых трёх турах отборочного цикла соревнования добыли победы над Лихтенштейном (1:0), Исландией (2:0) и Румынией (3:2). Но на большее ресурсов не хватило. За семь оставшихся встреч не одержали ни одной победы при ничьих с Северной Македонией (0:0), Лихтенштейном (1:1) и исландцами (тоже 1:1). В остальных матчах потерпели поражения, в том числе от Германии (0:6 и 1:4).



После второй неудачной встречи с немцами лидер армянской национальной команды — Генрих Мхитарян — принял решение о завершении карьеры за сборную. Хавбек итальянской «Ромы» предпочёл сосредоточиться на клубной карьере. Понять полузащитника можно. На международной арене успехи его сборной совсем не впечатляют.



Уход Мхитаряна сильно отразился на игре Армении. В матче первого тура Лиги наций с большим трудом обыграла Ирландию (1:0). Оппонент всю встречу владел инициативой и выглядел интереснее. В противостоянии второго тура соревнования армяне закономерно уступили Шотландии (0:2). Шотландцы нанесли целых 27 ударов. Повезло, что лишь два из них угодили в сетку ворот Давида Юрченко.

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При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.92. Украинцы выглядят сильнее, но с реализацией, как мы помним, испытывают серьёзные проблемы. К тому же у них очень плотный график. Предстоящий матч станет третьим за неделю.

А ведь после встречи с Уэльсом подопечным Александра Петракова не помешал бы отдых. В том противостоянии они выложились на полную. Оставшихся сил оказалось достаточно для того, чтобы обыграть Ирландию. Должно хватить и для победы над армянами. Однако крупных цифр на табло, на наш взгляд, ждать не стоит.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Украина — Армения 11 июня 2022 года

Сборная Украины пока не может похвастаться хорошей результативностью, но это редко мешает ей добывать хорошие результаты. В матче с Уэльсом банально не повезло, но коллектив не расклеился и обыграл Ирландию. Теперь под раздачу попадёт Армения, которая имеет очень скромные успехи на дистанции. Команда лишилась подспорья лидера и чуть было не потерпела разгромное поражение от Шотландии. Номинальные хозяева выглядят на порядок предпочтительнее, но голов много не ждём.



Ставка: победа Украины и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.92.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 137.92.



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