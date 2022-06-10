Нидерланды — Польша. 1:6 от Бельгии не конец. Левандовскому придётся ещё потерпеть

11 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Нидерланды — Польша. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех поляков оценивается в 8.40. На ничью дают коэффициент 5.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Польша 11 июня 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Нидерланды — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Нидерланды — Польша (11.06.2022)

11 июня на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме соберутся болельщики, чтобы увидеть матч сборной Нидерландов со сборной Польши. Прошло уже несколько туров, и ситуация с командами прояснилась. Голландцы возглавили таблицу, опередив поляков и бельгийцев на три очка. На данном этапе оранжевые идут без поражений и выглядят очень опасными.

Руководит Луи ван Гал — тренер с большим опытом, вернувшийся после небольшого перерыва. За годы оранжевые многое потеряли, особенно в статусе, но сейчас должны восстановить своё имя. Начало для новой истории уже положено в квалификации на ЧМ-2022. Нидерланды заняли первое место в группе и потерпели только одно поражение за 10 матчей.

Вот уже 11 игр подряд голландцы не проигрывают, а не так давно в товарищеских встречах переиграли датчан, находящихся в классной форме, со счётом 4:2. Под руководством Луи ван Гала собрался свежий состав, особенно на позициях полузащиты. Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в период квалификации на чемпионат мира — 2022, забив 12 мячей и сделав шесть ассистов.

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Нападающий «Барселоны» снова приехал помогать сборной и уже отметился дублем в ворота бельгийцев. Противостояние со второй командой рейтинга ФИФА получилось весьма неожиданным. Топовый состав не помог «дьяволам», и «летучий голландец» вынес их с разгромным счётом 4:1. Следующим на очереди стал Уэльс, с которым оранжевые также уверенно разобрались — 2:1.

Не секрет, что многие наставники команд, которым предстоит участвовать в ЧМ-2022, пренебрегают Лигой наций. Луи ван Гал не стал исключением, и для него Лига наций – это поле для экспериментов с составом, введения новых тактических приёмов и практика. С бельгийцами Нидерланды сыграли звёздным составом по схеме 3-4-1-2. В противостоянии с Уэльсом с первых минут на поле появились совсем другие футболисты. Плюс произошли изменения в расстановке — 3-4-2-1.

Место в воротах в матче с валлийцами занял голкипер «Фрайбурга», а атаку возглавил Вегорст из «Бёрнли». Он же отметился голом, а второй мяч положил полузащитник «Аталанты» – Тён Копмейнерс. У оранжевых много классных исполнителей, поэтому они могут собирать две абсолютно разные команды. Поляки не позволяют себе такого, совершенно разный уровень подготовки и опыта между этими коллективами.

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Поляки успешно отобрались на чемпионат мира – 2022 через плей-офф. Чеслав Михневич привёз на Лигу наций даже Роберта Левандовского, но в этом мало эффективности. Роберт уже не так хорош, как в предыдущих сезонах. Его звёздность давно затмил Бензема, и теперь уже никто не вспоминает достижения поляка и его участие в борьбе за «Золотой мяч». Класть мячи за «Баварию» намного проще, будучи окружённым топовыми партнёрами. Когда приходит время вызова в сборную – показатели меняются.

Оппоненты в группе попались непростые: Нидерланды, Бельгия и Уэльс. С последними «белые орлы» разобрались, переиграв их со счётом 2:1. Лучший бомбардир сборной остался без гола, мячи забивали Каминьский и Свидерски. Эта победа была волевой, ведь по ходу встречи уступали 0:1. Но после 72-й минуты увеличили прессинг и выдавили «драконов».

Счастливый Левандовски открыл счёт в противостоянии с Бельгией и наверняка с того момента рассчитывал на победу, как и все его соотечественники. Как оказалось, это лишь раззадорило бельгийцев, которые ответили шестью забитыми голами. В итоге крупное и досадное поражение со счётом 1:6. После такого результата, скорее всего, в воротах голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговский не появится.

Если тренер решит дать ему ещё один шанс, то это станет ошибкой. В первую очередь 24-летний парень не успеет морально восстановиться, а про физическую форму не может быть речи. Болельщики должны увидеть на воротах Войцеха Щенсного. Чеслав Михневич обязан понимать, что впереди важнейший турнир — чемпионат мира, поэтому должен решить эту проблему. Сейчас вратари и оборона бессильны.

Вспомним, как голландцы вынесли бельгийцев в первом туре Лиги наций со счётом 4:1. На минутку представим, что они могут сделать в таком бодром настроении с «белыми орлами», пропустившими шесть мячей от «дьяволов». Обратившись к квалификации на ЧМ-2022, можно судить о состоянии Польши. Она с трудом выгрызла себе второе место, опередив на несколько очков албанцев. Конкуренция в группе была не такой мощной.

Лига наций забросила поляков в суровые условия, где им предстоит пройти испытание на фоне сильнейших сборных. Турнир покажет, насколько беспомощна тактика Михневича на фоне Луи ван Гала. Отсутствуют выдумки, фантазия у нападающих, оборона часто допускает ошибки, и нет основного состава, на который всегда мог бы рассчитывать тренер. Не успели бело-красные опомниться от одного разгрома, как календарь ведёт их к другому.

В Лиге наций прошлого сезона соперники уже встречались дважды, на таком же групповом этапе. Оба раза Нидерланды побеждали, но с преимуществом ровно в один мяч. Сегодня оранжевые в несколько раз превосходят самих себя и чувствуют расцвет сил.

Каким будет состав и выбор Луи ван Гала в очередном матче, пока сказать сложно, ведь он продолжает делать перестановки. Однако, на наш взгляд, это не помешает хозяевам одержать ещё одну результативную победу и окончательно закрепиться на первом месте в группе. Ставим на победу сборной Нидерландов через тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.38.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Польша 11 июня 2022 года

Лишь благодаря огромной удаче и стечению обстоятельств поляки оказались на ЧМ-2022, но конкурировать с лучшими в Европе сборными тяжело. Левандовски хорош, только когда ему помогают товарищи. Зато у Нидерландов этим есть кому заняться: Мемфис Депай, Вегорст, Бергвейн, Гус Тиль, де Йонг и очень плотная защита — всё в порядке. Польша же не играет как команда, отсутствует слаженность, а после 1:6 от Бельгии футболисты явно будут растерянными. Против голландцев у них попросту нет шансов. Не стесняемся и ставим на победу сборной Нидерландов и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.38.

Ставка: победа Нидерландов и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.38.

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Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 137.92.



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