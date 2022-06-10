Англия — Италия. Ремейк финала Евро-2020

11 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Англия — Италия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Италия получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Англия — Италия (11.06.2022)

Все участники финального раунда ЧМ-2022 от Европы определились, можно сконцентрироваться на Лиге наций. 11 июня вместо восьми запланированных состоятся семь встреч третьего тура соревнования. В одной из них на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне померяются силами Англия и Италия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В первых двух турах соревнования англичане добыли, откровенно говоря, не лучшие результаты. Сначала уступили Венгрии (0:1), а затем сыграли вничью с Германией (1:1). Во втором случае спаслись от очередного фиаско под самый занавес противостояния. Гол забил Гарри Кейн, но с пенальти, назначение которого вызывает немало вопросов.

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Молодой защитник немецкой национальной команды — Нико Шлоттербек — сфолил на Гарри Кейне. Но не был ли нападающий в офсайде? Подопечные Ханса-Дитер Флика и в целом смотрелись на порядок лучше сборной Англии. Выиграли по владению мячом, нанесли больше ударов в створ. Могли открыть счёт ещё в первом тайме, но голы были отменены из-за нарушений правил.



А ведь Англия обладает невероятно талантливым составом. На бумаге является фаворитом во всех соревнованиях. Однако с далёкого 1966 года стать обладательницей титула на международной арене не удавалось ни разу. Отчасти дело в менталитете, который подразумевает прагматичный футбол и исключение риска.

Именно это сыграло с подопечными Гарета Саутгейта злую шутку в финале Евро-2020 как раз с Италией. Забив в самом начале встречи, они окопались у собственной штрафной. Итальянцы воспользовались зажатостью оппонента и сравняли счёт на 67-й минуте. Затем дотянули до серии пенальти, где оказались удачливее.

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Впрочем, дело не только в везении. Решающие пенальти Саутгейт доверил пробить игрокам, которые большую часть встречи провели на скамейке запасных — Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Букайо Саке. По итогу все трое не реализовали свои удары с «точки». И это далеко не первое сомнительное решение тренера, которое привело к фиаско.



Сборная Италии в первых двух турах текущего розыгрыша Лиги наций добыла более симпатичные результаты. Сначала сыграла вничью с Германией (1:1), а затем обыграла Венгрию (2:1). В обоих случаях Роберто Манчини использовал не основной, более молодой состав, и это принесло хорошие плоды.

За счёт резвости юных игроков итальянцы открыли счёт в матче с немцами. Сделал это Лоренцо Пеллегрини на 70-й минуте с передачи Вильфреда Ньонто. Сохранить комфортные цифры на табло не удалось. Нехватка сыгранности и опыта дали о себе знать. Однако Манчини провёл работу над ошибками, и в матче с Венгрией мы увидели от «Скуадра адзурра» более уверенную и качественную игру.

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Также отметим, что наставник грамотно использовал все пять замен. За счёт них удалось сохранять высокий темп на протяжении всего матча. Если бы не голкипер соперника — Денеш Дибус — счёт мог быть разгромным. Тренер заслуживает высшей похвалы, под его руководством национальная команда прогрессирует.

Кардинальные изменения после неудачи в квалификации ЧМ-2022 и поражения в Финалиссиме от Аргентины (0:3) пока что приносят только хорошие плоды. Как мы помним, в прошлом году при Манчини Италия установила рекорд по беспроигрышной серии во всех официальных соревнованиях. Кажется, тренер нашёл новый ключ к успеху.



Сейчас наставник готовит новое поколение итальянцев к Евро-2024. Молодые игроки выкладываются по полной, дабы доказать свою состоятельность. Дополнительная мотивация не требуется. Однако ставить на то, что они не проиграют в грядущем противостоянии, рискованно. Дело в том, что встреча состоится на стадионе «Молина» в Вулверхэмптоне.



Англичане в более выигрышном положении. Да и мотивации у них не меньше. Желание отомстить за финал Евро-2020 определённо имеется. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, смотрится «обе забьют» за коэффициент 2.01. Молодой состав итальянцев пока не славится надёжностью оборонительной линии, зато с результативностью порядок.

Плюс «три льва» обладают потрясающей линией атаки. За 10 встреч квалификации ЧМ-2022 наколотили целых 39 мячей. Большая их часть, правда, пришлась на долю аутсайдеров. Тем не менее за этот период без забитого мяча англичане не уходили с поля ни разу. Последние три очные встречи грядущих оппонентов тоже ознаменовались голами с обеих сторон. Проверим такой исход и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года

Англия обладает потрясающим составом, но ей частенько не хватает характера для побед над равными по силе противниками. Нередкие сомнительные решения Гарета Саутгейта только подливают масла в огонь. Италия сильно обновилась после череды неудач и добыла неплохие результаты в первых двух турах Лиги наций. Обновлённый состав острее смотрится в нападении, но крепости в обороне пока не хватает. В последних трёх очных играх голы были с обеих сторон. В этот раз всё ведёт к идентичному результату.



Ставка: обе забьют за коэффициент 2.01.

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