«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс», 6-й матч. Андрей Василевский и Никита Кучеров едут в Колорадо!

12 июня состоится шестой матч серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 3.62.

НХЛ объявила расписание финала Кубка Стэнли.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 12 июня 2022 года

Букмекеры считают, что шестой матч финала Восточной конференции плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 12 июня не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.75. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.50.

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ шестого матча 1/2 финала Кубка Стэнли (12.06.2022)

Пока «Колорадо» вовсю готовится к финалу Кубка Стэнли, в финале Восточной конференции только наметился финиш. На 12 июня запланирован шестой матч серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. На данный момент счёт после пяти игр — 3-2 в пользу «Лайтнинг». «Рейнджерс» теперь не до смеха.

Ведя в серии 2-0, они умудрились проиграть три встречи кряду. Накануне уступили на своём льду (1:3), впервые потерпев поражение дома за девять последних игр. Этот матч оказался куда лучше четвёртого, где «Лайтнинг» имели полный контроль. На этот раз всё решилось в последние две минуты. И это самое обидное, особенно для Игоря Шестёркина.

Почему «Тампа» закроет серию с «Рейнджерс» в шестом матче.

«Рейнджерс» открыли счёт в матче на 11-й минуте. Михаил Сергачёв из «молний» был не согласен с этим и сравнял счёт через семь минут. Далее у хозяев были отличные шансы изменить ход игры. Артемий Панарин всё сделал сам, но соратник промахнулся по пустым воротам. Кто знает, что было бы, забей он шайбу в тот момент. Хотя теперь это уже лирика.

В сухом остатке имеем следующее — Ондржей Палат снова огорчил Игоря Шестёркина за минуту и 50 секунд до сирены. Михаил Сергачёв в ассистентах. К слову, россиянин стал первой звездой с 1+1. Брэндон Хагель из «Лайтнинг» поставил точку, забросив в пустые ворота. Теперь «рейнджеры» снова в роли догоняющих. Только прошлые два раунда были совсем иные.

Во-первых, может сказываться то, что они провели уже 19 матчей и сил всё меньше. У «Тампы» же было время отдохнуть и подготовиться. Во-вторых, соперник достаточно опытный и боевой, имеет ярких лидеров. Джон Купер, например, восхищается Никитой Кучеровым. В плей-офф россиянин просто великолепен (22 балла в 16 встречах). Ворвался в топ-30 лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории игр на вылет НХЛ.

Панарин назвал главную причину поражения «Рейнджерс» в пятом матче с «Тампой».

Артемий Панарин из «Рейнджерс» пока такими достижениями похвастаться не может, хотя в пятой игре был весьма заметен на льду. И надо, разумеется, выделить голкиперов. Андрей Василевский был признан второй звездой встречи, отразив 24 из 25 бросков в створ. Это его 60-я победа в 97 играх плей-офф. Игорь Шестёркин же отразил 25 из 27, но даже это не помогло зацепиться за результат.

«Тампа» снова почувствовала свою игру и начала доминировать, хотя по игре называть преимущество весомым тоже нельзя. Всё-таки «синерубашечники» потрепали нервы в начале серии. Теперь снова играют на выезде, и тут вспоминаются матчи прошлых раундов, где у них было не всё гладко в гостях. «Лайтнинг» же наверняка захотят завершить серию дома, причём как можно скорее.

Дело в том, что в финале уже ждёт своего оппонента очень мощный «Колорадо». Сил в этом плей-офф было отдано немало, так что сейчас каждый новый матч будет забирать всё больше. Кроме того, это было бы красиво — завершить серию и выйти в финал при своих болельщиках. Символично. Да и статистика, строго говоря, не против.

«Молнии» дома играют без осечек уже шесть встреч подряд, плюс уже дважды огорчили «рейнджеров» в Тампе. А при таких раскладах мы бы в пятой игре проверили победу «Тампы» за 1.98. Сказывается усталость у «Рейнджерс». Надо отдать должное Игорю и команде, она борется. Однако даже если покажут характер, думается, опыт «молний» сыграет свою роль. Серия уже давно в руках Джона Купера.

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 6-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 12 июня 2022 года

«Тампа» добыла третью победу кряду и находится в шаге от третьего финала Кубка Стэнли за три года. «Рейнджеры» уже мало что смогут противопоставить. На выезде они проиграли дважды, да и прошлые серии игр в гостях не дают уверенности. Плюс опыт и характер «молний» сказываются. Кажется, впереди нас ждёт финал «Колорадо» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 1.98.

Капризов: было бы глупо убирать российских игроков из НХЛ из-за Украины.

Малкин занял пятое место в рейтинге потенциальных свободных агентов НХЛ.

В США осудили Овечкина за фотографию с Нагорным.

Бывший хоккеист «Питтсбурга» сравнил Кучерова с Лемьи и Гретцки.

Жамнов рассказал, что не взял Кузьменко на ОИ-2022 из-за подозрительных микротравм.