Швейцария — Португалия. Криштиану Роналду нацелился на покер

12 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Швейцария — Португалия. Начало — в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех швейцарцев оценивается в 3.74. На ничью дают коэффициент 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Швейцария — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Швейцария — Португалия (12.06.2022)

На стадионе «Стад де Женев» 12 июня Швейцария будет принимать Португалию в 4-м туре Лиги наций. Как и ожидалось, португальцы возглавляют турнирную таблицу, но вопрос с первым местом ещё не решён окончательно. Швейцарцы на данный момент худшие по показателям, не набрали ни одного очка, проиграв во всех трёх турах с унизительной разницей — 1:7.

Мурат Якин рискует оказаться в числе безработных уже после Лиги наций с такими-то результатами. Три официальных тура и столько же поражений, причём обидных. Экспертам и специалисту предстоит разобраться с причинами проблем состава и показателей. Ведь не так давно «красные крестоносцы» уверенно выиграли в квалификации на ЧМ-2022. Возглавили таблицу и не проиграли ни одного из восьми матчей.

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Кого-то не хватает Швейцарии из тех парней, кто выступал на отборочном цикле чемпионата мира. Ворота защищает всё тот же Ян Зоммер, полностью собранная защита, но почему-то теперь находящаяся в запасе её бодрая половина. Сеферович, Эмболо, Гавранович, Рубен Варгас, Цубер, Джака и другие. Где же тогда кроется основная проблема, которая мешает швейцарцам? Единственный забитый в этой Лиге наций мяч записан на счёт новичка Окафора, выступающего за «Лейпциг».

Португалией руководит Фернанду Сантуш, и со своими задачами вполне справляется. Многие лидеры своих сборных отказались приехать на матчи Лиги наций, но Роналду принял вызов. Кажется, что Криштиану не остановить и он никогда не устаёт. Звёздный форвард уже отметился двумя мячами и одним ассистом. Ровно столько же работы проделал его партнёр Канселу.

При этом на них наставник может не останавливаться, ведь ещё есть Диогу Жота, Гедеш, Андре Силва, Фернандеш, Карвальо. Подопечные Фернанду Сантуша возглавляют группу, набрав семь очков за три тура. На счету две победы и одна ничья. Полная противоположность швейцарцев, ведь португальцы забили семь и один пропустили. Интересное совпадение.

Швейцарцы стартовали с проигрыша чехам (1:2), но сами в этом виноваты. Во время одного из прострелов со стороны чешской сборной Джибриль Соу хотел прервать его, но забил автогол. Для Португалии первый тур Лиги наций получился более удачным, ведь ей противостояла грозная Испания. На выезде подопечные Сантуша добились ничейного результата — 1:1. Игроки спаслись лишь под занавес встречи благодаря голу Рикарду Орты.

Календарь свёл сборные во втором туре, и тогда Португалия не оставила даже малейшего шанса сопернику. Швейцария стремительно бежала из Лиссабона, потерпев разгромное поражение со счётом 0:4. В тот игровой день феерил Роналду, оформил дубль и сделал один голевой пас. Были ли хоть какие-то шансы на спасение у гостей? Вряд ли, ведь они нанесли всего один удар в створ за 90 минут встречи.

В предыдущем противостоянии подопечные Мурата Якина вновь проиграли, но уже испанцам — 0:1. Уступили не крупно — это уже радует болельщиков, учитывая взрывную атаку «Красной фурии». Всё это время тренер Швейцарии продолжает пробовать разные варианты расстановки. Начинал с 4-4-2. Следующим шагом стал переход на 4-2-3-1. С испанцами швейцарцы перешли на 4-3-3, попытались подстроиться под формат противника.

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Португалия использует такую же схему, как и Испания — 4-3-3, но от неё не отходит. Фернанду Сантуш старается быть стабильным, ведь часто эта черта характера влияет на положительные результаты. Швейцарцы, вероятно, вновь выберут зеркальную расстановку и попробуют в очередной раз поиграть в португальский футбол, но это ни к чему не приведёт.

«Раз в год и палка стреляет» — это выражение не подходит для Швейцарии, потому что прыгнуть выше головы и внезапно переиграть такую Португалию, на наш взгляд, невозможно. Всё бывает, но не в данном случае. Команда показывает слабую игру, терпит настоящий кризис и ищет выход из него. Скоро начнётся чемпионат мира, а сборная не готова к нему и может пролететь со свистом уже в первых турах.

В качестве ставки мы бы взяли гол Криштиану Роналду за приятный коэффициент 2.00. Лидер сборной Португалии крайне заряжен после неудачного сезона с «Манчестер Юнайтед». В матче со сборной Чехии остался без гола, а потому теперь наверняка постарается исправить это. Дело ещё и в том, что за три года нападающий отправил в ворота Зоммера пять голов, голкипер — очень удобный соперник.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швейцария — Португалия 12 июня 2022 года

В 2019 году в полуфинале Лиги наций Португалия переиграла Швейцарию со счётом 3:1. Автором хет-трика стал Роналду. В первом круге текущего розыгрыша Лиги наций португальцы снова выиграли у швейцарцев, но уже с более крупными цифрами — 4:0. Вновь героем стал Криштиану, отметившийся дублем. Ещё один факт указывает на нападающего «Манчестер Юнайтед» — он не забил в предыдущей игре с чехами, а потому будет заряжен. Швейцария не справляется в обороне, соперники этим наверняка пользуются. Возможно, гости не смогут выиграть на этот раз, но свой гол в ворота Зоммера Роналду обязан положить.

Ставка: Криштиану Роналду забьёт за 2.00.

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