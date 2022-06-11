Грузия — Болгария. После ДТП гостям не до футбола. Хвича добудет четвёртую победу

12 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Грузия — Болгария. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех болгар оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.92.

Прогноз на матч Грузия — Болгария с коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Грузия — Болгария 12 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Грузия — Болгария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Грузия — Болгария (12.06.2022)

Все участники финального раунда ЧМ-2022 от Европы определились, можно сконцентрироваться на Лиге наций. На 12 июня запланированы девять встреч четвёртого тура соревнования. В одной из них на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси померяются силами Грузия и Болгария. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В первых трёх турах соревнования грузины одержали над соперниками разгромные победы. Разделались с Гибралтаром (4:0), как раз Болгарией (5:2) и, наконец, Северной Македонией (3:0). Во всех встречах порадовал результативностью Хвича Кварацхелия, относительно недавно выступавший за казанский «Рубин».

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Хавбек ещё в прошлом году громко о себе заявил. В матче заключительного тура квалификации ЧМ-2022 оформил дубль в ворота крепкой Швеции. Таким образом, принёс победу своей национальной команде со счётом 2:0. Раздобыть путёвку на грядущий мундиаль это не помогло, однако подъёму морального духа способствовало.



Вернувшись на клубный уровень, 21-летний полузащитник продолжил радовать болельщиков качественными выступлениями и полезными действиями. В результате его заметил итальянский «Наполи», завершивший сезон на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. По некоторой информации, трансфер игрока в клуб уже согласован.

Впрочем, похвалы заслуживают и другие футболисты, а также главный тренер грузинской национальной команды — Вилли Саньоль. Французский наставник наладил приятный глазу остроатакующий футбол, приносящий благодаря скоростным качествам его подопечных хорошие плоды.

А вот болгары за три первых тура текущего розыгрыша Лиги наций не одержали ни одной победы. Помимо разгромного поражения от грузин, сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и Гибралтаром (тоже 1:1). Наиболее интересна встреча с македонцами, где подопечные Ясена Петрова чудом зацепились за ничью.

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Противник выиграл по владению мячом, нанёс на порядок больше ударов и в целом смотрелся интереснее. Если бы не голкипер болгарской национальной команды — Николай Михайлов — счёт на табло был бы совершенно иным. И это при том, что противостояние проходило на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде.



Предстоящее же противостояние состоится на «Динамо-Арене» в Тбилиси. Поддержка родных болельщиков и домашние стены станут отличным подспорьем для грузин. Также есть одна негативная новость, которая определённо скажется на результате. Дело в том, что болгарские футболисты совсем недавно попали в аварию.



По итогу столкновения транспортных средств серьёзные повреждения получил важный игрок — Тодор Неделев. К счастью, по информации СМИ, здоровью полузащитника сейчас ничего не угрожает. Пожелаем скорейшего выздоровления. Но этот случай, несомненно, отразится на сборной Болгарии.

Отчасти поэтому явными фаворитами выглядят грузины. В последней очной встрече, к слову, они одержали разгромную победу. Думаем, в этот раз тоже не станут мелочиться. На наш взгляд, можно даже взять Ф1 (-1) за коэффициент 2.13. На данный момент грузинская сборная выглядит на голову сильнее оппонентов по группе.



Разгромная победа над Северной Македонией, которая сумела отнять путёвку на грядущий розыгрыш мундиаля у самих итальянцев, пусть и не без доли везения, только подтверждает данную догадку. Всё складывается в пользу очередной результативной победы хозяев.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Грузия — Болгария 12 июня 2022 года

Грузия добыла отличные результаты в первых трёх турах Лиги наций. Победы одержала буднично, причём забив очень много. Не последнюю роль в этом сыграл талантливый Хвича Кварацхелия. Хавбек пребывает в отличном тонусе. Чего не скажешь о сборной Болгарии, которая с трудом выцарапала ничью у Северной Македонии на домашнем стадионе. В гостях будет ещё труднее. Подливает масла в огонь недавняя авария. Думается, хозяевам не составит труда повторить итог последней очной встречи.



Ставка: победа Грузии с форой (-1) за коэффициент 2.13.

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