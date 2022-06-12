Казахстан — Словакия. Очередная сенсация в Лиге наций от бывшего тренера «Чайки»

13 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Казахстан — Словакия. Начало игры – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу словаков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. На победу Казахстана принимают ставки с коэффициентом 5.20. Поставить на ничью можно за 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Казахстан — Словакия 13 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.68, тогда как на тотал больше 2.5 – за 2.31. На гол хозяев поля дают коэффициент 1.72, а гол словаков оценивается за 1.22. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.12.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Казахстан — Словакия (13.06.2022)

Стартовый свисток бельгийского рефери Брама Ван Дрише на стадионе «Астана Арена» прозвучит в 17:00 мск. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождём при температуре около 23 градусов, что имеет немалое значение. Всё-таки матч состоится на поле с искусственным покрытием.

После трёх туров Лиги наций Казахстан возглавляет турнирную таблицу группы C3 с семью очками. Этот результат оказался неожиданным, учитывая, что право играть в третьей лиге команде пришлось добывать в переходных матчах со сборной Молдавии, которые состоялись в марте 2022 года. Команды обменялись победами, так что соперника Беларуси, Азербайджана и Словакии пришлось определять только в серии пенальти.



У руля сборной Казахстана тогда стоял молодой тренер Андрей Карпович, который заменил на этом посту уволенного за проваленный отбор на чемпионат мира Талгата Байсуфинова. По всей видимости, качество игры сборной в матче с молдаванами также не устроило Казахстанскую федерацию футбола. На игры Лиги наций команду вывел Магомед Адиев.

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На момент назначения бывший тренер «Анжи» и «Чайки» работал в Казахстане всего год: под руководством Адиева «Шахтёр» из Караганды занял седьмое место в Премьер-лиге. Отчасти поэтому целесообразность назначения российского специалиста на пост главного тренера национальной сборной вызывала вопросы. Адиев, получив престижную должность, сразу обозначил основные проблемы сборной и озвучил курс на прагматичный футбол.

Адиев предпочитает расстановку 5-4-1, которая на отдельных отрезках матчей трансформируется в 5-3-2. В самой важной линии сборной такого уровня – защитной – можно положиться на Нуралы Алипа. Защитник первую половину 2022 года провёл в составе санкт-петербургского «Зенита».



В сборной Казахстана есть ещё один футболист из Российской Премьер-Лиги – полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Однако в списке игроков на июньские матчи Лиги наций он отсутствует из-за травмы. Ещё одним игроком зарубежного чемпионата в составе сборной является Ян Вороговский, который выступает за «Моленбек» – клуб из второго бельгийского дивизиона.



Вот только состав, собранный преимущественно из игроков казахстанской Премьер-лиги и игравший от обороны не только с грозными словаками, но даже в домашнем матче с не хватающим звёзд с неба Азербайджаном, сотворил настоящее чудо. Семь очков после трёх туров международного турнира казахстанская сборная не набирала никогда в своей истории.

При этом ни в одном матче у Казахстана не наблюдалось какого-либо заметного игрового преимущества. Все три соперника чаще били по воротам, имели гораздо больше опасных моментов, но, вопреки статистике, на первый план вышло индивидуальное мастерство всего двух исполнителей. Примечательно, что все четыре мяча Казахстана на счету игроков «Астаны» — Аслана Дарабаева и Абата Аймбетова.

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Азербайджан мог наказывать Казахстан ещё в первом тайме матча в Нур-Султане. Словакия не отыгралась лишь по какому-то недоразумению и благодаря всевидящему VAR. А молодой игрок БАТЭ и сборной Беларуси Владислав Малькевич мог оформлять дубль и принести своей команде победу. Однако на исходе матча из выгодной позиции пробил в штангу.



Сборная Словакии – всё ещё главный фаворит на победу в группе Лиги C. Только добывать этот результат будет новый тренер, имя которого мы до сих пор не знаем. На матчи третьего и четвёртого тура команду выводит временно исполняющий обязанности Самуэль Словак. Его предшественник — Штефан Таркович — был немедленно уволен со своего поста после домашнего поражения от Казахстана, случившегося неделю назад.



Все три матча, которые Словакия провела в июне, закончились с одинаковым счётом 1:0 в пользу той команды, которая играла в гостях. Матч с белорусами вполне мог закончиться и нулевой ничьей, но Томашу Суслову повезло забить курьёзный гол в ворота растерявшегося Павла Павлюченко. А вот победа над Азербайджаном могла быть и покрупнее, но блестяще сыграл на последнем рубеже вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев.

Нет сомнений, что ближайший матч снова станет не гимном атаки, а триумфом обороны. Вратарь казахстанской сборной Игорь Шацкий из 15 ударов в створ за три матча пропустил только один мяч от белорусов. Сейчас самое время продлить этот кураж ещё на один матч. Ставка «тотал меньше 2.5 мяча» сыграла в каждом из шести матчей группы. Сейчас её можно взять за коэффициент 1.70. Приемлемо.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Казахстан — Словакия 13 июня 2022 года

Сборная Казахстана набрала семь баллов после трёх туров и сделала это во многом вопреки. Вполне возможно, что стоит ожидать ещё одну сенсацию. У сборной Словакии путаница с главным тренером, а играть предстоит после непростого выезда на своеобразном газоне «Астана Арены». Казахстанцы же очень достойно играют вторым номером, добывая результат. Наш прогноз – игра, как и все остальные матчи в группе, вновь не выйдет голевой.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

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