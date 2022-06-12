Дания — Австрия. Сборная Франции будет кусать локти

13 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Дания — Австрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех австрийцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Австрия 13 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Дания — Австрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Дания — Австрия (13.06.2022)

Все участники финального раунда ЧМ-2022 от Европы определились, всё внимание сконцентрировано на Лиге наций. 13 июня вместо шести запланированных состоятся пять встреч четвёртого тура. В одной из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене померяются силами Дания и Австрия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче третьего тура соревнования сборная Дании обидно уступила Хорватии (0:1). Создала много моментов, но грамотно выстроенная оборона оппонента не позволила сравнять счёт. Автором единственного забитого мяча стал Марио Пашалич на 69-й минуте. Распечатать ворота опытного Каспера Шмейхеля помогла череда рикошетов. Во многом «шашечным» попросту повезло.

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В послематчевом интервью лидер датчан — Кристиан Эриксен — отметил, что его национальная команда лучше смотрелась в первом тайме. Однако выход Модрича и Ковачича во втором тайме позволил хорватам взять игру под контроль. По мнению хавбека, ему и сокомандникам не хватило свежести, чтобы вернуть мяч.



Немудрено, ведь перерыв между матчами составлял всего три дня. Не всем футболистам хватило времени на восстановление. К счастью, предстоящее противостояние станет для подопечных Каспера Юльманна вторым кряду в Копенгагене, что даёт солидное преимущество. Лететь в другую страну не нужно, есть возможность перевести дух.

Играя в размеренном режиме, сборная Дании за 10 туров квалификации ЧМ-2022 потерпела лишь одно поражение от Шотландии (0:2). Причём в матче заключительного тура, который уже ничего не решал. Во всех остальных встречах одержала победы, в том числе над шотландцами (2:0) и австрийцами (4:0 и 1:0). Ждём ещё одно успешное выступление!



Сборная Австрии в матче третьего тура текущего розыгрыша Лиги наций сыграла вничью с мощной Францией (1:1). Сил было отдано немало. Дидье Дешам в этот раз решил не скромничать и выпустил основной состав. Французы доминировали и имели массу возможностей забить, но удача и поддержка родных болельщиков помогли австрийцам выстоять под натиском соперника.

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По такой игре ничья — очень хороший итог для подопечных Ральфа Рангника. «Трёхцветные» имели территориальное и качественное преимущества. Тем не менее немецкий наставник остался недоволен результатом. В послематчевом интервью заявил, что его подопечные уже не первый раз пропускают ненужный гол в концовке матча.



Негодование тренера можно понять, но соответствуют ли его амбиции реальному уровню национальной австрийской команды? Как мы помним, на предстоящий розыгрыш мундиаля ей квалифицироваться не удалось. За 10 туров группового этапа добыла лишь пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В полуфинальном матче соревнования уступила Уэльсу (1:2).



Приход Рангника освежил сборную и придал импульса для победы в матче первого тура Лиги наций над Хорватией (3:0). Однако далее последовали поражение от Дании и ничья с Францией. Австрийцам стоит отдать должное за бойкость. Нельзя не отметить, что коллектив обладает характером и стремлением к достижению лучших результатов. Однако нестабильность пока мешает.

Также скажем пару слов о самом Рангнике. Специалист вернулся к тренерской деятельности в конце прошлого года, встав у руля английского «Манчестер Юнайтед». Ничем хорошим его руководство не ознаменовалось. Клуб спустился на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и чуть было не остался без участия в Лиге Европы следующего сезона.



Думаем, можно взять П1 за коэффициент 1.90. Как мы уже отметили, предстоящий матч состоится в Копенгагене. Тяжёлая встреча с Францией и перелёт в Данию наверняка ударит по тонусу австрийцев. Ко всему прочему, во всех трёх последних очных встречах датчане одержали победы. Судя по всему, на очереди ещё одна.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Дания — Австрия 13 июня 2022 года

Победы в первых двух турах текущего розыгрыша Лиги наций и результаты на дистанции вселяют уверенность в успех Дании. Отдых от перелётов, домашние стены и родные болельщики должны помочь обыграть Австрию, которая оставила много сил в противостоянии с Францией. Руководство Ральфа Рангника также вызывает немало вопросов. История очных встреч всецело на стороне хозяев. Думается, добудут три очка и в этот раз.



Ставка: победа Дании за коэффициент 1.90.

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