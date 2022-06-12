Азербайджан — Беларусь. Кому вообще нужен такой футбол?!

13 июня состоится матч Лиги наций Азербайджан – Беларусь. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной Азербайджана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех сборной Беларуси оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Азербайджан — Беларусь 13 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.60. На гол Азербайджана можно поставить за 1.37, тогда как коэффициент на гол Беларуси составляет 1.60. Ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.22.

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Стартовый свисток греческого рефери Анастасиоса Папапетру на азербайджанском стадионе «Далга Арена» прозвучит в 19:00 мск. В матче встречаются две команды, замыкающие турнирную таблицу группы C3. От исхода этого поединка может зависеть, кому предстоит отправиться в переходные матчи за сохранение прописки в текущей лиге.

К сожалению, это тот случай, когда обе команды сполна заслужили понижение в классе на международной арена. Дело в том, что сборная Азербайджана на сегодняшний день не побеждает в 15 официальных матчах подряд. Очень много. У белорусов аналогичный показатель составляет 10 матчей. Хорошо, что меньше, но выглядит всё равно грустно.



Белорусы не выигрывают с марта 2021 года. С тех пор, когда в Минске команда Михаила Мархеля одолела ослабленную вспышкой коронавируса сборную Эстонии. Уже следующий матч стал для Мархеля последним у руля сборной. Белорусская федерация футбола славится своим терпением, но 0:8 от сборной Бельгии оказались за гранью.

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Сборную возглавил прославленный в советские времена нападающий Георгий Кондратьев. Вот только болельщикам не суждено было дождаться атакующей игры от Беларуси – самой популярной тактической схемой стала 5-4-1. К расстановке с тремя центральными защитниками, двумя опорниками и всего одним нападающим Кондратьев прибегал даже тогда, когда соперник значительно уступал в классе.

К большому разочарованию белорусских любителей футбола, попытка играть от обороны не принесла никаких результатов. Команда заняла последнее место в своей отборочной группе на чемпионат мира, пропустив вперед даже сборную Эстонии. А поражение от Словакии в первом туре Лиги наций стало восьмым подряд в официальных матчах. Неудивительно, что после нулевой ничьей с Азербайджаном во втором туре над тренером нависла угроза увольнения.

Боевая ничья с Казахстаном несколько сгладила впечатления от первых двух провальных матчей. Белорусы вполне могли увезти и победу, если бы в концовке матча чуть больше повезло. Теперь же предстоит провести второй круг турнира исключительно в выездных матчах, что несколько уменьшает шансы сохранить за собой хотя бы третью строчку в турнирной таблице.



Слухов о судьбе визави Кондратьева – Джанни Де Бьязи – пока не слышно, но терпению руководства Ассоциации футбольных федераций Азербайджана можно только позавидовать. Под руководством итальянского специалиста азербайджанская сборная выиграла всего два матча из 25. Эти обе встречи были гостевыми, и только одна из них — официальная.

Азербайджан в 2022 году провёл пять встреч, две из которых товарищеские, и не забил в них голов. Футболисты наносили в среднем семь ударов по воротам и 3,6 удара в створ за один матч. Соперники же Азербайджана поражали ворота в среднем один раз за игру, потратив на это 9,4 удара (4,4 из которых приходились в створ).



Статистика белорусов в 2022 году выглядит получше: пять голов, 11 ударов в среднем за матч, 3,75 — в створ. Однако стоит сделать скидку на уровень соперников в мартовских товарищеских матчах. Три из пяти забитых в 2022-м мячей влетели в ворота сборной Индии, а ещё один гол огорчил игроков сборной Бахрейна. Мягко говоря, не самые именитые оппоненты.

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Справедливости ради стоит заметить, что Беларусь играет сейчас не в оптимальном составе. Несколько видных игроков, бывших лидерами сборной до 2020 года, завершили международную карьеру. Ещё ряд футболистов не приехали из-за травм. Хотя самая заметная потеря – отсутствие нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, которого критикуют на родине за неуважение к тренеру сборной. Историю с игнорированием звонков талантливому форварду наверняка все помнят.



У сборной Азербайджана особых проблем с составом нет. Хотя несколько удивило решение Джанни Де Бьязи не вызывать лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана из числа владельцев азербайджанского паспорта. Речь о натурализованном хорвате Филипе Озобиче. Возможно, он мог бы открыть счёт своим голам и в сборной.



Факт в том, что и белорусы, и азербайджанцы крайне мало забивают. Первый матч между этими командами, состоявшийся неделю ранее, наглядно продемонстрировал, к чему чаще всего приводит встреча двух таких команд. Ставка «тотал меньше 1.5 мяча» за коэффициент 2.47 выглядит интересно. Впрочем, ровно так, как и в прошлой очной битве.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Азербайджан — Беларусь 13 июня 2022 года

Нас ждёт встреча двух несчастных команд, интерес к которым стремительно теряют болельщики. Оба тренера могут лишиться своих постов уже в ближайшее время, потому что игра команд под их руководством скучна, неэффективна и нерезультативна. Отметить стоит разве что игру в защите: белорусы пропустили два мяча за три игры, азербайджанцы – три. Не так критично. Однако и забили коллективы лишь один гол на двоих. Трудно ожидать резкого слома этого негативного тренда. Может быть, у других тренеров в сентябре получится лучше.



Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.47.

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