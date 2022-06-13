Польша — Бельгия. 1:6 — и спать. Или всё же месть?

14 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Польша — Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех поляков оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Бельгия 14 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Польша — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Польша — Бельгия (14.06.2022)

Отгремела первая половина матчей группового этапа Лиги наций. В некоторых группах уже проглядываются фавориты, но интриг пока хватает. На 14 июня запланированы 12 встреч четвёртого тура соревнования. В одной из них на стадионе «Народовы» в Варшаве померяются силами Польша и Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Потерпев разгромное поражение в матче первого тура Лиги наций от Нидерландов (1:4), бельгийцы собрались с силами и одержали крупную победу как раз над поляками (6:1) на выезде. Оппоненту удалось нанести за всю встречу только один удар в створ. Его, к слову, Симон Миньоле парировать не сумел.



Миньоле занял место в воротах из-за того, что основной голкипер Бельгии — Тибо Куртуа — получил травму и покинул расположение сборной вместе с Джейсоном Денайером, который также получил повреждение. Потери очень серьёзные. Равноценных замен выбывшим на неизвестный срок футболистам попросту нет.

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Только подтверждает это ничья в матче третьего тура Лиги наций с Уэльсом (1:1). «Красные дьяволы» с солидным перевесом выиграли по владению мячом, нанесли больше ударов и даже открыли счёт. На 51-й минуте забил Юри Тилеманс. Однако комфортные цифры на табло удержать не получилось.

Примечательно, что валлийцы нанесли за весь матч только два удара в створ. Один из них третий голкипер сборной Бельгии — Коэн Кастельс — сумел отразить, а вот со вторым не справился. Впрочем, Уэльс вполне мог зацепиться за более симпатичный результат, чем ничья. Его футболисты создали очень много моментов, но реализация подвела.



То же самое стоит отметить в игре бельгийцев, имевших несколько стопроцентных моментов. Несмотря на отсутствие лучшего бомбардира сборной — Ромелу Лукаку (выбыл из-за травмы) — подопечные Роберто Мартинеса в атаке смотрелись очень здорово. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Талантливых форвардов и без того в достатке.



У сборной Польши также немало результативных бомбардиров, но отдельного внимания, безусловно, заслуживает Роберт Левандовски. В нынешнем сезоне голеадор принял участие в 46 матчах во всех официальных соревнованиях за «Баварию», где отметился 50 голами и семью голевыми передачами.

Именно Левандовски стал автором единственного забитого мяча в ворота Миньоле в недавнем противостоянии с Бельгией. Также нападающий записал на свой счёт четыре голевые передачи и девять голов в девяти встречах квалификации ЧМ-2022. Один из них пришёлся на долю Швеции в финале соревнования. По итогу поляки одержали победу со счётом 2:0 и добыли путёвку в Катар.

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В противостоянии третьего тура текущего розыгрыша Лиги наций с Нидерландами Левандовски участия не принял. Однако сокомандники Мэтти Кэш и Пётр Зелиньски здорово прикрыли лидера своей национальной команды, забив по голу. Ассистировали им Никола Залевский и Пшемыслав Франковски соответственно.



Голландцы сравняли счёт на 54-й минуте и были близки к тому, чтобы добыть три очка. Однако под занавес матча Мемфис Депай не сумел реализовать пенальти. Неплохой, пусть и не без везения добытый, результат со столь сильным противником наверняка мотивирует поляков и подтолкнёт на месть Бельгии за крупное поражение.



Впрочем, на наш взгляд, лучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.83. Бельгийцы испытывают проблемы оборонительного характера. Во всех трёх турах нынешнего розыгрыша Лиги наций пропустили. Однако шесть забитых мячей в ворота поляков говорят о многом. С результативностью полный порядок.

Безусловно, у «красных дьяволов» поболее резервов для победы. Звёздных игроков хватает с лихвой. Но два забитых мяча мощной сборной Нидерландов свидетельствуют о наличии характера у подопечных Чеслава Михневича. Плюс грядущая встреча состоится в Варшаве, что добавит полякам уверенности. Проверим голы с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Польша — Бельгия 14 июня 2022 года

Сборная Польши добыла ничью с Нидерландами даже без помощи Роберта Левандовского. Если уж крепкая оборонительная линия голландцев не сумела остановить польских форвардов, то бельгийцам без Денайера и Куртуа тем более вряд ли удастся избежать пропущенных мячей. Впрочем, ждём результативности и от Бельгии. Судя по последней очной встрече, её линия атаки в хорошем тонусе. Думается, обе забьют.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.83.

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