Англия — Венгрия. Гарри Кейн всерьёз надеется взять ЧМ-2022 с такой игрой?

14 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Англия — Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех венгров оценён экспертами в 14.00. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Венгрия 14 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Англия — Венгрия (14.06.2022)

Отгремела первая половина матчей группового этапа Лиги наций. В некоторых группах уже проглядываются фавориты, но интриг пока хватает. На 14 июня запланированы 12 встреч четвёртого тура соревнования. В одной из них на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне померяются силами Англия и Венгрия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За три первых тура текущего розыгрыша Лиги наций англичане не одержали ни одной победы при ничьих с Германией (1:1) и Италией (0:0). Поражение потерпели как раз от Венгрии (0:1). Бросается в глаза то, что за этот период забили лишь один мяч, да и тот с пенальти. К нападающим накопилась масса вопросов.



Наиболее интересен матч последнего тура соревнования с итальянцами, где Роберто Манчини в очередной раз выпустил обновлённый состав. Молодые, несыгранные футболисты оппонента регулярно допускали ошибки, однако англичане не сумели воспользоваться качественным преимуществом.

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Игроки сборной Англии упустили как минимум два потенциально голевых момента. Ещё на первых минутах встречи ворота Джанлуиджи Доннаруммы сотряснулись от мощного удара Мэйсона Маунта в перекладину. Затем после классного прострела Риса Джеймса в пустой угол не попал Рахим Стерлинг.

Англичане знают толк в высоком прессинге и позиционном атакующем футболе. Могут похвастаться отличным контролем мяча. Состав сборной насыщен талантливыми игроками, которые провели отличный сезон на клубном уровне. А вот на международной арене их успехи, строго говоря, не внушают доверия.



К числу таковых относится и капитан «трёх львов» — Гарри Кейн. За 37 туров в чемпионате Англии форвард забил 17 голов и отдал девять голевых передач. А вот в составе национальной команды большим количеством голов пока не радует. В недавнем интервью бомбардир заявил о намерении выиграть ЧМ-2022. Аппетит у игрока хороший, но с таким футболом выиграть даже Лигу наций — невероятное достижение.



Венгрия, в свою очередь, в первых трёх турах нынешнего розыгрыша Лиги наций собрала всю палитру результатов. Одержав победу над англичанами, потерпела поражение от Италии (1:2), а затем сыграла вничью с Германией (1:1). Зато во всех встречах продемонстрировала характер и волевые качества.

Впрочем, венгры давно зарекомендовали себя как неудобного и неуступчивого соперника. Вспомнить хотя бы Евро-2020, где были близки к выходу в плей-офф. В оппоненты по группе попались Португалия, Германия и Франция, но это не смутило подопечных Марко Росси. Поражение потерпели только от португальцев (0:3). С французами и немцами сыграли вничью — 1:1 и 2:2 соответственно.

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Единственным ощутимым недостатком Венгрии, который мешает стабильно бороться с сильными оппонентами на равных, является ограниченность в ресурсах. Именитых футболистов в составе национальной команды можно по пальцам сосчитать. Ввиду этого коллективу зачастую приходится играть строго вторым номером, выжидая моменты для контратак.



Такая стратегия приносит плоды отнюдь не всегда. Например, за 10 туров квалификации ЧМ-2022 венгры одержали только пять побед — над Сан-Марино (3:0 и 4:0), Андоррой (4:1 и 2:1) и Польшей (2:1). Также сыграли вничью как раз с Англией (1:1) и поляками (3:3). Поражения потерпели от англичан (0:4) и Албании (два раза по 0:1).



Как бы там ни было, в предстоящем противостоянии фаворита выявить проблематично. Англичане обладают отличными ресурсами, но имеют большие проблемы с результативностью. У венгров же после трёх встреч с крепкими противниками может банально не остаться сил. Тем более интервал между матчами составлял всего три дня.

Велика вероятность того, что Марко Росси использует оборонительную схему игры. Его подопечные наверняка сядут в глухую оборону и будут «сушить» матч. При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.06. Последняя очная встреча оппонентов не получилась результативной, в этот раз всё ведёт к идентичному результату.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Англия — Венгрия 14 июня 2022 года

В первых трёх турах соревнования англичане добыли не лучшие результаты. Забили за этот период всего один гол. Удастся ли в этот раз избежать проблем с результативностью и поквитаться с Марко Росси за недавнее поражение? Вряд ли. Сборная Венгрии наверняка вновь окопается в собственной штрафной и «высушит» матч. Много голов не ждём, а ещё один провал англичан вполне вероятен.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.06.

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