«Сеара» — «Атлетико Минейро». Халк покажет настоящего короля Бразилии

16 июня состоится матч 12-го тура бразильской Серии А «Сеара» — «Атлетико Минейро». Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Сеары» оценивается в 3.45. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Сеара» — «Атлетико Минейро» 16 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Сеара» — «Атлетико Минейро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Сеара» — «Атлетико Минейро» (16.06.2022)

На стадионе «Кастелао» 16 июня «Сеара» будет играть с «Атлетико Минейро» в 12-м туре бразильской Серии А. Противостояния этих команд всегда получаются напряжёнными и заряженными – об этом знают все болельщики Бразилии. Если «Сеара» хочет попасть на Южноамериканский Кубок, то должна немного поднажать. «Атлетико» же входит в шестёрку лучших первенства.

На днях «Сеара» осталась без тренера. Доривал Жуниор 10 июня объявил о своём уходе и теперь возглавит «Фламенго» – уже третий раз в своей карьере. Сезон бразильской Серии А в самом разгаре, и как теперь поведут себя футболисты после смены наставников – вопрос открытый. Чёрно-белые не проигрывают на протяжении 10 встреч с учётом всех соревнований. Они отдали немало сил в Южноамериканском Кубке, но стали первыми в группе.

Идеальная статистика – шесть побед из шести, 17 забитых голов и только один пропущенный. С такими показателями «сеарские парни» далеко пойдут. Лучшим бомбардиром в составе «Сеары» является колумбиец Мендоса, за плечами которого богатый опыт. Он уже подобрался ко второй строчке лучших голеадоров, отметившись шестью мячами. Форвард здоров и будет помогать своему клубу.

Интересный факт: в сеарской команде предпочитают собирать только местных бразильских футболистов. Сегодня колумбийский нападающий Мендоса здесь единственный иностранец. Возможно, как раз благодаря этому у чёрно-белых получается добиться успехов в любых испытаниях. На днях они играли с «Гояс» и из-за своей вспыльчивости разошлись вничью с соперником – 1:1.

Команда вела 1:0, но один из игроков был удалён, а судья поставил 11-метровый. Кроме того, не смогут выйти на поле за «Сеару» несколько спортсменов, получивших травмы. Винисиус де Лима, Луис Отавио, Дентиньо (знакомый по донецкому «Шахтёру») и Лукас Рибейро. Хотя их отсутствие не сыграет ключевой роли, потому что игроки не считаются основными в клубе.

«Атлетико Минейро» руководит Антонио Мохамед, который за океаном хорошо известен. Работал с аргентинскими и мексиканскими коллективами, но теперь пробует себя в роли наставника в бразильском чемпионате. Специалист уже стал обладателем Суперкубка Бразилии вместе со своим новым клубом. На этом останавливаться он не собирается.

Действующие чемпионы в текущем сезоне добрались до шестой строчки. Отстают всего на пять пунктов от возглавляющего таблицу «Палмейраса». С этим соперником уже встречались чуть больше недели назад, скатали нулевую ничью. По всем показателям стороны выглядели равными, поэтому итог оказался справедливым. После такой засухи «Минейро» поехал к «Флуминенсе». Там дал волю атаке, но проиграл – 3:5.

Состав у Мохамеда действительно крутой, ведь здесь играет известный россиянам Халк. Герой «Зенита» проводит уже четвёртый сезон вместе с «Атлетико Минейро». Стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей. Возглавил звёздный нападающий и таблицу лучших голеадоров Серии А – 2021. На его счету было 19 голов и семь передач. Солидный возраст не мешает 35-летнему форварду продолжать играть в футбол и становиться сильнейшим.

«Петушки» классно укомплектованы. Кроме Халка, цвета команды защищают такие футболисты, как Мариано (победитель ЛЕ в составе «Севильи») и Диего Годин, не требующий представления. Есть ещё не менее известный чилиец Эдуардо Варгас и бразилец Додо, но они получили травмы и не помогут своему клубу в 12-м туре. Сам Халк забивает через матч, и, судя по статистике, наступает та самая игра, в которой он должен отмечаться.

В предыдущем противостоянии «Атлетико» играл с «Сантосом» и разошёлся миром – 1:1. Автором единственного мяча стал 18-летний бразилец Савио, которому тренерский штаб уже доверяет место в основном составе. Три матча проходят для «петушков» без побед, где они пропустили шесть мячей, а сами отметились четырьмя. Эверсон хочет отдыха и даже нарвался в прошлом туре на жёлтую карту. Защищать ворота в таком состоянии тяжело.

Противостояния между «Сеарой» и «Атлетико Минейро» всегда получаются зрелищными на события. Когда коллективы встречались прошлый раз, то Халк вырвал для своего клуба победу со счётом 3:1. Сам нападающий оформил дубль в ворота чёрно-белых. В предыдущем матче на стадионе сеарской команды хозяева выиграли – 2:1. В двух из трёх прошлых личных встреч судья удалял одного из футболистов, и это повлияло на итоговые цифры.

Болельщиков ждёт противостояние Халка и Мендосы. Нападающие в очередной раз сойдутся на одном поле, чтобы узнать, кто круче. Мендоса после 11 туров бразильской Серии А находится на второй позиции в гонке бомбардиров, а бывший форвард «Зенита» идёт вслед за ним, но отстаёт на один гол. Спортсмены понимают, что сейчас могут совершить отрыв друг от друга, хотя важнее показать, что их команда сильнее.

Именно на это соперничество стоит обратить внимание в матче, потому что оно играет ключевую роль. Халк пока только входит в ритм сезона, несмотря на его разгар. Пока Мендоса выглядит увереннее, но у команд были совершенно разные оппоненты. В пользу «Сеары» говорит только то, что она выступает на своём газоне.

Здесь чёрно-белые обыгрывали «петушков» в трёх из пяти матчей. Впрочем, думаем, на гол-другой гости непременно наиграют. При этом забьёт Халк. Коэффициент на такое в букмекерских конторах, кстати, представлен солидный — 2.75.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Сеара» — «Атлетико Минейро» 16 июня 2022 года

Гостям на выезде будет нелегко, но несколько фактов говорят в их пользу. Хозяева недавно потеряли тренера, а без него сыграли вничью. При этом соперники между собой часто проводили результативные матчи: четыре из пяти заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Главной афишей станет противостояние Халка и Мендосы – игроков, идущих в первой тройке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии. Халк в прошлой личной встрече оформил дубль. Думается, сейчас тоже имеет все шансы отличиться.

Ставка: Халк забьёт за 2.75.