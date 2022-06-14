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«Сеара» — «Атлетико Минейро» прогноз на матч чемпионата Бразилии 16 июня 2022 года, время начала, где смотреть онлайн

«Сеара» — «Атлетико Минейро». Халк покажет настоящего короля Бразилии
Максим Ермаков
«Сеара» — «Атлетико Минейро»: прогноз на матч
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В прошлой очной встрече с «Сеарой» Халк оформил дубль. Теперь мотивации не меньше.

16 июня состоится матч 12-го тура бразильской Серии А «Сеара» — «Атлетико Минейро». Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Сеары» оценивается в 3.45. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Сеара» — «Атлетико Минейро» 16 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Сеара» — «Атлетико Минейро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Сеара» — «Атлетико Минейро» (16.06.2022)

Бразилия - Серия А. 12-й тур
16 июня 2022, четверг. 01:00 МСК
Сеара
Форталеза
Нет данных
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти

На стадионе «Кастелао» 16 июня «Сеара» будет играть с «Атлетико Минейро» в 12-м туре бразильской Серии А. Противостояния этих команд всегда получаются напряжёнными и заряженными – об этом знают все болельщики Бразилии. Если «Сеара» хочет попасть на Южноамериканский Кубок, то должна немного поднажать. «Атлетико» же входит в шестёрку лучших первенства.

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На днях «Сеара» осталась без тренера. Доривал Жуниор 10 июня объявил о своём уходе и теперь возглавит «Фламенго» – уже третий раз в своей карьере. Сезон бразильской Серии А в самом разгаре, и как теперь поведут себя футболисты после смены наставников – вопрос открытый. Чёрно-белые не проигрывают на протяжении 10 встреч с учётом всех соревнований. Они отдали немало сил в Южноамериканском Кубке, но стали первыми в группе.

Идеальная статистика – шесть побед из шести, 17 забитых голов и только один пропущенный. С такими показателями «сеарские парни» далеко пойдут. Лучшим бомбардиром в составе «Сеары» является колумбиец Мендоса, за плечами которого богатый опыт. Он уже подобрался ко второй строчке лучших голеадоров, отметившись шестью мячами. Форвард здоров и будет помогать своему клубу.

Интересный факт: в сеарской команде предпочитают собирать только местных бразильских футболистов. Сегодня колумбийский нападающий Мендоса здесь единственный иностранец. Возможно, как раз благодаря этому у чёрно-белых получается добиться успехов в любых испытаниях. На днях они играли с «Гояс» и из-за своей вспыльчивости разошлись вничью с соперником – 1:1.

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Команда вела 1:0, но один из игроков был удалён, а судья поставил 11-метровый. Кроме того, не смогут выйти на поле за «Сеару» несколько спортсменов, получивших травмы. Винисиус де Лима, Луис Отавио, Дентиньо (знакомый по донецкому «Шахтёру») и Лукас Рибейро. Хотя их отсутствие не сыграет ключевой роли, потому что игроки не считаются основными в клубе.

«Атлетико Минейро» руководит Антонио Мохамед, который за океаном хорошо известен. Работал с аргентинскими и мексиканскими коллективами, но теперь пробует себя в роли наставника в бразильском чемпионате. Специалист уже стал обладателем Суперкубка Бразилии вместе со своим новым клубом. На этом останавливаться он не собирается.

Действующие чемпионы в текущем сезоне добрались до шестой строчки. Отстают всего на пять пунктов от возглавляющего таблицу «Палмейраса». С этим соперником уже встречались чуть больше недели назад, скатали нулевую ничью. По всем показателям стороны выглядели равными, поэтому итог оказался справедливым. После такой засухи «Минейро» поехал к «Флуминенсе». Там дал волю атаке, но проиграл – 3:5.

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Состав у Мохамеда действительно крутой, ведь здесь играет известный россиянам Халк. Герой «Зенита» проводит уже четвёртый сезон вместе с «Атлетико Минейро». Стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей. Возглавил звёздный нападающий и таблицу лучших голеадоров Серии А – 2021. На его счету было 19 голов и семь передач. Солидный возраст не мешает 35-летнему форварду продолжать играть в футбол и становиться сильнейшим.

«Петушки» классно укомплектованы. Кроме Халка, цвета команды защищают такие футболисты, как Мариано (победитель ЛЕ в составе «Севильи») и Диего Годин, не требующий представления. Есть ещё не менее известный чилиец Эдуардо Варгас и бразилец Додо, но они получили травмы и не помогут своему клубу в 12-м туре. Сам Халк забивает через матч, и, судя по статистике, наступает та самая игра, в которой он должен отмечаться.

В предыдущем противостоянии «Атлетико» играл с «Сантосом» и разошёлся миром – 1:1. Автором единственного мяча стал 18-летний бразилец Савио, которому тренерский штаб уже доверяет место в основном составе. Три матча проходят для «петушков» без побед, где они пропустили шесть мячей, а сами отметились четырьмя. Эверсон хочет отдыха и даже нарвался в прошлом туре на жёлтую карту. Защищать ворота в таком состоянии тяжело.

Противостояния между «Сеарой» и «Атлетико Минейро» всегда получаются зрелищными на события. Когда коллективы встречались прошлый раз, то Халк вырвал для своего клуба победу со счётом 3:1. Сам нападающий оформил дубль в ворота чёрно-белых. В предыдущем матче на стадионе сеарской команды хозяева выиграли – 2:1. В двух из трёх прошлых личных встреч судья удалял одного из футболистов, и это повлияло на итоговые цифры.

Болельщиков ждёт противостояние Халка и Мендосы. Нападающие в очередной раз сойдутся на одном поле, чтобы узнать, кто круче. Мендоса после 11 туров бразильской Серии А находится на второй позиции в гонке бомбардиров, а бывший форвард «Зенита» идёт вслед за ним, но отстаёт на один гол. Спортсмены понимают, что сейчас могут совершить отрыв друг от друга, хотя важнее показать, что их команда сильнее.

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Именно на это соперничество стоит обратить внимание в матче, потому что оно играет ключевую роль. Халк пока только входит в ритм сезона, несмотря на его разгар. Пока Мендоса выглядит увереннее, но у команд были совершенно разные оппоненты. В пользу «Сеары» говорит только то, что она выступает на своём газоне.

Здесь чёрно-белые обыгрывали «петушков» в трёх из пяти матчей. Впрочем, думаем, на гол-другой гости непременно наиграют. При этом забьёт Халк. Коэффициент на такое в букмекерских конторах, кстати, представлен солидный — 2.75.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Сеара» — «Атлетико Минейро» 16 июня 2022 года

Гостям на выезде будет нелегко, но несколько фактов говорят в их пользу. Хозяева недавно потеряли тренера, а без него сыграли вничью. При этом соперники между собой часто проводили результативные матчи: четыре из пяти заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Главной афишей станет противостояние Халка и Мендосы – игроков, идущих в первой тройке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии. Халк в прошлой личной встрече оформил дубль. Думается, сейчас тоже имеет все шансы отличиться.

Ставка: Халк забьёт за 2.75.

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