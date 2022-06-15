Финал Кубка Стэнли, Медведев в Галле и другие события. Что смотреть 15 июня

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 15 июня.

Доннарумма сорвался на журналиста после 2:5 от Германии.

На что ставить в футболе 15 июня

Лига наций отгремела, все участники ЧМ-2022 определились, можно и отдохнуть. Пока что поклонники футбола могут отвлечься, ну или последить за экзотическими чемпионатами. Но уже совсем скоро команды начнут подготовку к новому сезону, будут играть контрольные матчи. Так что расстраиваться точно не нужно!

На что ставить в хоккее 15 июня

В НХЛ в ночь на четверг стартует финал Кубка Стэнли! Отдохнувший «Колорадо» против «Тампы», которая физически должна быть менее свежей, зато в игровом тонусе. Кто заберёт первую игру?

На что ещё ставить 15 июня

В теннисе в самом разгаре травяная часть сезона. На турнире в немецком Галле Даниил Медведев ранге первой ракетки мира сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. Уимблдона в этом сезоне у Медведева не будет, так что концентрация должна быть максимальной. В Берлине российское противостояние в женском туре: Дарья Касаткина сыграет с Екатериной Александровой.

Интереснейшее противостояние в финале баскетбольного чемпионата Испании: «Барселона» против «Реала». «Королевский клуб» выиграл первый матч и лишил соперника преимущества своей площадки. Что будет во второй игре?

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