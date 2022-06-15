«Бостон» — «Голден Стэйт», 6-й матч. Стеф Карри возьмёт титул

17 июня состоится шестой матч финальной серии плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Бостона» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Уорриорз» оценивается в 2.31.

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Коэффициенты букмекеров на 6-й матч финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» 17 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что шестая игра финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» получится результативной: тотал больше 212.5 очка идёт за 2.04, а тотал меньше 212.5 очка – за 1.72. На успех хозяев площадки в первой четверти матча дают коэффициент 1.78. Вероятность овертайма оценивается в 14.00.

Анализ и прогноз на 6-й матч финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (17.06.2022)

В финальной серии плей-офф НБА вперёд вырвался «Голден Стэйт Уорриорз» — 3-2. Баскетболисты из Сан-Франциско взяли верх над соперником на домашней арене 104:94 и прервали чередование побед. Команды возвращаются в Бостон, где на паркете «ТД-Гарден» проведут шестую игру. Хозяева лишены права на ошибку, поскольку «Уорриорз» достаточно выиграть один матч, чтобы получить чемпионские перстни.

Аналитики букмекерских компаний выделяют «Селтикс» в качестве явных фаворитов. Этому способствуют статус хозяев площадки и невыразительное выступление лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в последней встрече. От результативных и безошибочных действий звёзд зависит уверенность их партнёров по команде. Новый провал защитника может дорого обойтись гостям.

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«Бостон» подошёл к пятой игре уверенно, поскольку в текущем плей-офф не проигрывал два матча подряд. Име Удока решил не менять свою стартовую пятёрку, понадеявшись на полное взаимопонимание игроков. Стив Керр отправил на скамейку Кевона Луни, выпустив на паркет Отто Портера. Более лёгкий состав позволил «воинам» с первых секунд разбежаться и совершить рывок.

Активно включился в игру даже Дрэймонд Грин, хотя у него до пятого матча в серии персональных фолов было столько же, сколько и набранных очков. В итоговом протоколе напротив его фамилии значились восемь очков и ровно столько же подборов. «Воины» вышли вперёд 12:4 и взяли игру под контроль. Агрессивно защищались и вынуждали «кельтов» совершать сложные и неподготовленные броски.

«Селтикс» строили игру в атаке через Джейлена Брауна, но форвард не мог наладить стабильный средний бросок. Хотя он и набрал свои дежурные 18 очков, но совершил много потерь и промахов. Тейтум слабо отыграл в четвёртом матче, а по статистике Джейсон редко проваливает две встречи подряд. Тем не менее в начале встречи он практически не атаковал кольцо, сосредоточившись на подыгрыше.

Тейтум заявил о себе во второй половине. Удока даже убрал с площадки лидера, который не набрал ни одного результативного балла за восемь минут чистого времени. Разница в счёте в пользу «Голден Стэйт» достигла 10 очков, поэтому «Селтикс» перешли на дальние броски. Наладить дальнобойную артиллерию удалось не сразу. Помог им отдохнувший Тейтум, набравший со скамейки семь очков кряду.

На перерыв команды отправились при счёте 51:39. Попытки гостей разогнать атаку упирались в плотную и вязкую оборону «Уорриорз». Стив Керр однозначно провёл работу над ошибками. В концовке второй четверти «воины» снизили темп, явно экономя силы. Они рассчитывали повторить агрессивное начало матча после перерыва, но «кельты» подготовили контрмеры.

Керр активно проводил замены и задействовал 10 игроков в первой половине игры. Замолчавших Карри и Томпсона компенсировал Эндрю Уиггинс, набросавший в корзину соперника 16 очков. Удока обошёлся восемью баскетболистами, но его запасные не порадовали результативными действиями. Развязка матча снова откладывалась на третью четверть.

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«Бостон» в финальной серии отвратительно проводил третьи четверти, поэтому хозяева рассчитывали закрепить успех. Чудеса начались с первых секунд — гости перешли к агрессивной персональной защите, а у Тейтума пошли трёхочковые броски. Все эти факторы стали причиной рывка «кельтов» 10:0, и разница сократилась до двух баллов в пользу «Голден Стэйт».

Стоит отдельно остановиться на игре Карри. От лидера ждали очков в решающий момент игры, но Стеф сплоховал. Всего пять точных попаданий и ни одного трёхочкового. Он повторил свой антирекорд 2018 года, когда пожалел «Милуоки Бакс». Но есть и положительный момент — Карри вошёл в десятку лучших распасовщиков в финальных сериях. Звезду выручил Уиггинс, который стал лучшим игроком встречи и принёс клубу победу – 104:94.

«Селтикс» в домашних встречах плей-офф не блещут результативностью. Команда старается атаковать после быстрых прорывов, а в позиционном баскетболе теряется. Этим можно объяснить тот факт, что в четырёх из последних пяти домашних матчей они отправили в корзину соперника меньше 104 очков. При таких раскладах стоит присмотреться к ставке «индивидуальный тотал «Бостона» меньше 106.5 очка» с коэффициентом 1.89.

Кроме того, высока вероятность, что баскетболисты «Бостона» не справятся с запредельным давлением. Им необходимо взять верх над соперником, а из последних 10 домашних матчей плей-офф текущего сезона «кельты» выиграли ровно половину. Так себе. Поддержка трибун может привести и к отрицательному влиянию на игру команды. Судя по всему, «Уорриорз» готовятся стать чемпионами.

Прогноз и ставки на 6-й матч финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» 17 июня 2022 года

«Бостон» в плей-офф сезона-2021/2022 уверенней чувствует себя в выездных встречах, где действует вторым номером. На площадке «ТД-Гарден» от них требуется больше агрессии в атаке, а давление отрицательно сказывается на уверенности и точности бросков. Вполне вероятно, что хозяева не смогут с высоким процентом атаковать кольцо соперника и наберут меньше 107 очков.

Ставка: тотал «Бостона» меньше 106.5 очка за коэффициент 1.89.

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