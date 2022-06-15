Англия и Франция в кризисе, Бразилия — фаворит. Кто выиграет ЧМ-2022?

Вчера определился последний участник ЧМ-2022 в Катаре. Им стала сборная Коста-Рики, переигравшая в стыковом матче Новую Зеландию. Но при всём уважении к костариканцам, к фаворитам турнира их никак не отнесёшь. Букмекеры уже давно принимают ставки на победителя турнира. Давайте изучать их прогнозы!

Бразилия – фаворит. Они очень хороши

Главный фаворит предстоящего турнира – сборная Бразилии. Так считают аналитики, и, в общем-то, это традиционно. Поставить на бразильцев можно с коэффициентом 5.80.

Флагман южноамериканского футбола более чем уверенно прошёл квалификацию на ЧМ-2022. Бразильцы обеспечили себе путёвку за несколько туров до финиша отбора. Явно слабых мест у этой команды нет. Разве что излишняя травматичность лидера атак – Неймара. К тому же в Азии бразильцы уже выигрывали. На ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее именно бразильцам достался трофей. Так что если Тите и компания выиграют, этому никто не удивится.

Англия и Франция: чей кризис глубже?

Коэффициентом 7.00 эксперты оценивают шансы Англии и Франции. Действительно, французы – действующие чемпионы мира, англичане – вице-чемпионы Европы. У команд в составе звёзды, так что их вполне резонно относят к фаворитам.

Вот только выступления в Лиге наций смущают. По два очка в четырёх турах – и реальная угроза вылета из элитного дивизиона. У французов ситуация как будто чуть лучше. Дидье Дешам активно тестировал новые сочетания, получилось не всё – но к этим выступлениям относятся более-менее с пониманием. А вот Гарет Саутгейт после двух поражений от Венгрии (причём дома получилось 0:4!) подвис. Тренера критикуют за однообразную и трусливую тактику, которая не позволяет классной группе атаки раскрываться на все 100%. Время поправить положение ещё есть, но перспективы в Катаре туманны.

Дерзкая Испания и последний шанс Месси

За 9.00 можно сделать ставку на Испанию или Аргентину. Испанцы под руководством Луиса Энрике провели смену поколений и выглядят очень прилично, но опыт – великая вещь на таких турнирах, а его может и не хватить. Всё-таки когда у тебя в основе выходит 17-летний Гави, это вызывает сомнения.

Что до Аргентины, то Лео Месси отправляется в свой последний поход. Это была бы красивая точка, но мы уже привыкли, что «альбиселесте» всегда чего-то не хватает. Прямо сейчас у аргентинцев серия из 33 матчей без поражений, команда в последний раз уступала в 2019 году. Внушает. Но рекорды и трофеи – немного разные вещи.

Флик опасен, Бельгия и Роналду – не очень

Шансы сборной Германии оценили коэффициентом 10.00. Ханс-Дитер Флик после своего прихода в бундестим выдал серию из 13 матчей без поражений. Да, в Лиге наций не всё получалось, но тренер активно ротировал состав. Хватит ли этой сборной Германии класса? Вполне возможно. Не будем, кстати, забывать, что Флик выигрывал с командой ЧМ-2014, пусть тогда и в качестве помощника. Да и его период карьеры в «Баварии» получился очень эффектным.

За 12.00 можно сделать ставку на Бельгию, а за 13.00 – на Португалию и Нидерланды. Бельгийцы потихонечку провожают своё «золотое» поколение, вероятно, ЧМ-2022 станет его лебединой песней. И, честно говоря, пока не видно замены. Проблемы в обороне тоже никуда не делись. Так что нужно верить в гений Тибо Куртуа в воротах, а также на то, что Кевин Де Брёйне и Ромело Лукаку решат все проблемы в нападении.

Португалия, видимо, будет провожать Криштиану Роналду. Или нет? До следующего Евро Криш вполне способен доиграть. У Фернанду Сантуша тоже всё здорово впереди, но баланс явно смещён в сторону атаки.

Что до сборной Нидерландов, то Луи ван Гал выстроил очень эффективную команду. Да, у них нет ярчайших звёзд, за исключением разве что Депая, но есть классная система высокого уровня. Так что никто не удивится, если оранжевые «выстрелят» на ЧМ-2022.

Шансы остальных команд варьируются в диапазоне от 25.00 до 900.00. Наверняка кто-то из них порадует, но, объективно, рассчитывать на победу будет сложно. Хотя те же хорваты на ЧМ-2018 едва не добрались до титула. Да и коэффициенты имеют свойство меняться: результаты матчей, травмы, тренерские перестановки – все это ещё предстоит, ведь до старта чемпионата мира почти полгода.