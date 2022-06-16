Медведев и Хачанов в Галле, финал НБА и другие события. Что смотреть 16 июня

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 июня.

На что ставить в футболе 16 июня

В футболе затишье, каких-то громких вывесок нет. Можно ставить на чемпионаты Бразилии, Грузии, Кубок президента Индонезии, китайскую Суперлигу и ещё ряд турниров.

На что ставить в хоккее 16 июня

Хоккей сегодня тоже отдыхает, «Колорадо» и «Тампа-Бэй» готовятся ко второму матчу финала Кубка Стэнли.

На что ещё ставить 16 июня

В теннисе в разгаре травяная часть сезона. На турнире в немецком Галле Даниил Медведев сегодня сыграет с Ильёй Ивашко из Беларуси. Выйдет на корт и Карен Хачанов, его соперник – Ласло Джере из Сербии. У женщин в Берлине Анна Калинская встретится с Белиндой Бенчич, а Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова устроят российское дерби.

Ранним утром пятницы «Голден Стэйт» и «Бостон» сразятся в шестом матче финала НБА. «Воины» выиграли ключевую, пятую встречу и могут стать чемпионами. Ну а задача «кельтов» — победить и перевести серию в решающий, седьмой матч. Кроме того, сегодня может определиться и победитель чемпионата Италии. «Милан» ведёт у «Виртуса» 3-1 в серии.