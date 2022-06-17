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Ставки на спорт сегодня, 17 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Медведев — Баутиста-Агут, Отте — Хачанов и другие матчи. Что смотреть 17 июня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 17 июня. Расписание событий
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Россияне продолжают покорять корты в Галле.

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 июня.

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На что ставить в футболе 17 июня

В футболе продолжаются отпускные настроения. Команды РПЛ только-только возвращаются к тренировкам после короткой передышки, европейский футбол тоже отдыхает. Поэтому для ставок на самый популярный вид спорта сейчас не лучшее время.

Сегодня можно выделить два матча в чемпионате Южной Кореи и ещё два – в Беларуси. «Белшина» сыграет с «Энергетиком», а «Витебск» примет «Торпедо-БЕЛАЗ».

На что ставить в хоккее 17 июня

Хоккей тоже на паузе. Ждём продолжения финала Кубка Стэнли, «Колорадо» и «Тампа-Бэй» набираются сил перед вторым матчем серии.

На что ещё ставить 17 июня

А вот в теннисе жарко. Даниил Медведев и Карен Хачанов продолжают своё победное шествие на турнире в немецком Галле. Сегодня они сыграют свои четвертьфиналы. Первой ракетке мира Медведеву будет противостоять испанец Роберто Баутиста-Агут, а Хачанову играть против немца Оскара Отте.

В Берлине сегодня в четвертьфиналах сразятся две россиянки. Дарья Касаткина скрестит ракетки с Марией Саккари, а Вероника Кудерметова – с Белиндой Бенчич.

Ну и баскетбол! Там классическое противостояние в чемпионате Испании. «Реал» против «Барселоны». Пока в серии 1-1, столичный клуб лишил каталонцев преимущества своей площадки, но потерял Энтони Рэндольфа, получившего тяжёлую травму. Сегодня третья игра.

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