«Атлетико Минейро» — «Фламенго». Халк покажет Витиньо, как надо было играть в России

Витиньо оставил после ЦСКА двоякие чувства, а Халк стал легендой «Зенита». Оба сейчас пылят в родной Бразилии.

19 июня состоится матч 13-го тура бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Фламенго». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Фламенго» оценивается в 3.25. На ничью дают коэффициент 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Фламенго» 19 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Атлетико Минейро» — «Фламенго» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Фламенго» (19.06.2022)

19 июня стадион «Минейран» будет принимать матч «Атлетико Минейро» — «Фламенго» в 13-м туре бразильской Серии А. Оба клуба стартовали в текущем сезоне неубедительно, но хозяева поднялись выше. Сейчас они занимают шестое место, а в это время гости располагаются на девятом, отстав на три пункта. Догнать конкурента можно уже после этого противостояния.

«Атлетико Минейро» из 12 встреч выиграли только четыре, также шесть раз расходились с соперниками миром. Лучше даются команде домашние матчи, ведь за шесть матчей на своём поле она потерпела всего одно поражение. Это особенно важно, ведь клуб обходился без побед в четырёх предыдущих встречах, в трёх из которых играл вничью. Две игры завершились всухую – 0:0. Такой ли футбол нужен бразильским болельщикам?

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Руководит клубом аргентинец Антонио Мохамед. Специалист целенаправленно приехал покорять бразильский чемпионат и моментально стал обладателем Суперкубка. Он неоднократно побеждал в мексиканской Апертуре, а в 2010 году добыл Южноамериканский кубок. Теперь тренер нацелился на Серию А и, возможно, хочет совершить триумф в Либертадорес.

Основной звездой состава «петушков» остаётся Халк. Вместе с командой в прошлом году он стал победителем первенства. Параллельно нападающий возглавил список лучших бомбардиров, а в текущем сезоне не собирается останавливаться. Форвард уже стал автором шести забитых мячей в 10 турах – это отличный показатель для 35-летнего спортсмена. По пятам следует Эдуардо, но не может перегнать Халка по голам.

Продолжает отсутствовать Диего Годин из-за травмы, а он мог бы стать хорошим пополнением для клуба. Восстановился после повреждения чилийский нападающий Эдуардо Варгас. Наставник даже позволил сыграть футболисту шесть заключительных минут, но сделать что-то за такой короткий отрезок было нереально. Все остальные игроки в форме и готовятся к очередной встрече.

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В прошедшем матче «Атлетико Минейро» играл с «Сеарой» (0:0). По статистике и моментам игра была равной, но совсем небольшое преимущество было на стороне соперника. Халк не смог распечатать ворота Мачадо, несмотря на то что всегда был результативен в противостояниях с этим коллективом. Последнее время «петушки» стали больше осторожничать.

Как мы уже упоминали, «Фламенго» находится на девятой позиции, заработав 15 баллов. Команда выиграла в четырёх встречах из 12, трижды сыграла вничью. С большим трудом даются гостевые матчи. За шесть выездов потерпела три поражения и только один раз взяла верх над противником. На днях красно-чёрные прервали свою серию из трёх поражений, переиграв «Куябу» со счётом 2:0.

10 июня «Фламенго» возглавил Доривал Жуниор, и это уже третье возвращение тренера в клуб. Странно, что за большое количество лет в Бразилии он так и не стал победителем Серии А. Когда специалист последний раз работал со «стервятниками», то привёл их на второе место. Теперь необходимо шагнуть далеко вперёд и взять хотя бы один трофей, чтобы добавить его в коллекцию.

Атака у красно-чёрных мощная, не требует представления даже некоторым российским болельщикам. Здесь играет Витиньо, который всего за полтора сезона в ЦСКА успел запомниться фанатам. Хотя и с негативной стороны тоже. Главной звездой же является Габриэл Барбоза – обладатель «Золотого мяча» в Бразилии и дважды лучший бомбардир Серии А.

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К слову, на Кубке Либертадорес – 2021 бразильский форвард возглавил список голеадоров, отметившись 11 мячами. Кроме того, здесь же играет хорошо знакомый российским поклонникам футбола Айртон, не так давно покинувший московский «Спартак» и уехавший на родину.

Среди полузащитников отметим Диего Рибаса да Кунья, ранее игравшего в «Атлетико», «Вольфсбурге» и «Ювентусе». Сейчас ему 37 лет, на поле появляется реже. Действующий голкипер Диего Алвес когда-то защищал ворота «Валенсии». Именно он отстоял на ноль в предыдущем туре. Во «Фламенго» много возрастных спортсменов, но тренер не спешит освежить состав. Значит, его всё устраивает, нужды в заменах нет.

Глобальных проблем с травмами у «стервятников» нет, но некоторые игроки не выйдут на поле. Полузащитник Фабрисио Бруно из-за повреждения не поможет команде в матче с «Атлетико Минейро». По той же причине отсутствует молодой Матеус Франса. Всех остальных парней Доривал Жуниор задействует в тренировочных процессах и выберет оптимальную расстановку.

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В прошлом матче красно-чёрные играли с «Куябой» на своём газоне. После трёх проигрышей подряд коллектив должен был оправдаться перед болельщиками и не имел права на ошибку. Уже на седьмой минуте счёт открыл бывший спартаковец Айртон после передачи Бруно Энрике. После этого команда контролировала мяч и не давала пространство сопернику.

Во втором тайме игра полностью перешла на сторону «Фламенго», который не позволил «Куябе» нанести даже одного удара в сторону ворот. В тот момент футболисты клуба нанесли девять, и пять из них пришлись в створ. Один из снарядов на 79-й минуте донёс Габриэл Барбоза, увеличив счёт до 2:0. Конкретно с такими цифрами на табло закончилось противостояние. Неужели наставник нашёл средство от неудач?

«Атлетико Минейро» выиграл Суперкубо-2021, как раз победив в серии пенальти «Фламенго». В основное время коллективы разошлись вничью – 2:2, поэтому всё решили послематчевые удары. После того как Халк забил 12-й 11-метровый, в прошлом армеец Витиньо не реализовал свою попытку. Эта ситуация даст дополнительную мотивацию футболистам и поможет выбрать правильный настрой на игру.

Как видно, с обеих сторон классные спортсмены, и они нацелены на результативность. Поэтому, на наш взгляд, неплохо выглядит ставка на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.04. Статистика очных встреч не против, такой вариант заходил в пяти из семи прошлых случаев.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Фламенго» 19 июня 2022 года

Принципиально важная встреча между клубами, которым есть что делить между собой. Со стороны гостей огромное желание отомстить за Суперкубок. Хозяева же хотят просто улучшить свои показатели и перестать терпеть неудачи. Кроме того, наверняка есть желание взорваться в атаке. Доривал Жуниор подобрал оптимальное сочетание игроков, которое действительно работает. Игра с мощным «Атлетико Минейро» – ещё один способ всё доказать болельщикам и себе. С обеих сторон классные спортсмены, так что ждём голов.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.04.

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