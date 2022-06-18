«Тенерифе» — «Жирона». Бензема и Модрич встречают новую жертву

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19 июня состоится ответный матч финала плей-офф Сегунды «Тенерифе» — «Жирона». Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Тенерифе» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Жироны» оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на ответный матч финала плей-офф Сегунды «Тенерифе» — «Жирона» 19 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что ответная игра финала плей-офф Сегунды «Тенерифе» — «Жирона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на ответный матч финала плей-офф Сегунды «Тенерифе» — «Жирона» (19.06.2022)

Давно ушли в отпуск футболисты Примеры, а в Сегунде кипят страсти. До сих пор остаётся неясным вопрос о том, какая из команд составит компанию лучшим клубам Испании в элитном дивизионе. В борьбе за единственную путёвку сошлись игроки «Тенерифе» и «Жироны». Регламентом соревнования определены два матча в финале плей-офф. Первая встреча прошла 11 июня и завершилась вничью — 0:0.

«Тенерифе» финишировал на пятой позиции Сегунды. В активе команды 69 баллов после 42 встреч. Она выиграла 20 матчей, уступила в 13 играх и восемь раз сыграла вничью. Наставник клуба Луис Мигель Рамис собрал тактически грамотных игроков, которые беспрекословно выполняют требования. Стиль нельзя назвать ярким и атакующим, но с небольшим бюджетом клуб вовсю претендует на выход в Ла Лигу.

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В ходе сезона на домашней арене «Тенерифе» сталкивался с проблемами при создании и реализации голевых моментов. По количеству завоёванных баллов на своём поле занимает лишь 12-ю строчку турнирной таблицы. Из 21 встречи хозяева выиграли девять, пять завершили ничейным исходом и в семи уступили. Всего 27 забитых мячей перед своими болельщиками — слабый результат. Лучший бомбардир клуба — хавбек Эладио Соррилья. На его счету 11 забитых мячей.

«Тенерифе» в большинстве противостояний Сегунды спасала умелая защита во главе с голкипером Хуаном Сориано. Вратарь провёл за сезон 44 игры, но позволил забить соперникам 36 мячей. Таким образом, команда пропускала в среднем меньше одного гола за матч. Она внимательно защищалась при угловых и штрафных и заставляла оппонентов придумывать нестандартные ходы, чтобы найти лазейку в крепкой оборонительной линии.

В первом раунде плей-офф игроки «Тенерифе» выбили сильного соперника. Жеребьёвка определила им биться с клубом «Лас-Пальмас». Задачу выполнили блестяще — две победы (1:0 и 2:1) заставили замолчать критиков и порадовали болельщиков. Главным героем первого раунда стал опытный нападающий Энрик Гальедо. Ветеран отметился результативным дублем.

«Жирона» по итогам сезона-2021/2022 заняла шестую строчку в турнирной таблице и квалифицировалась в плей-офф, хотя перед стартом сезона не числилась среди фаворитов в борьбе за путёвку в Примеру. Команда сумела собрать богатый урожай из 68 очков. Взяла верх над соперниками в 20 матчах из 42 и восемь раз завершила встречи ничейным исходом. При этом по ходу чемпионата расстроила своих преданных болельщиков 14 поражениями.

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Гости в большинстве противостояний действовали от обороны, рассчитывая найти брешь в защитных порядках соперника в быстрых контратаках. В среднем за игру «Жирона» пропускала ровно по голу (42), а забила на 15 больше (57). Лучшим бомбардиром клуба стал уругвайский нападающий Кристиан Стуани. На счету 35-летнего форварда 22 забитых мяча и одна результативная передача.

Жирондинцы в выездных встречах набрали 26 очков. Они выиграли семь и завершили ничейным исходом пять матчей. Девять игр закончились поражением команды, что привело к отрицательной разнице мячей (21-26). В конце сезона схема тренера Анхеля Мичела стала давать сбой — только одна победа в последних пяти выездных противостояниях. Особенно подвела атака, которая отметилась всего двумя забитыми мячами за пять матчей.

В первом раунде плей-офф «Жироне» выпал жребий сыграть с «Эйбаром». Первый матч бело-красные проиграли с минимальным счётом, поэтому в ответной встрече пришлось действовать в непривычном атакующем стиле. Митчелу удалось мотивировать своих подопечных и подобрать правильную тактику. Гарсия сравнял счёт по сумме двух игр, а в дополнительное время Кристиан Стуани забил решающий мяч.

Первый матч финала прошёл на поле «Жироны» и завершился вничью — 0:0. Соперники сосредоточились на обороне, осторожно выходя в атаку. За 90 минут игры набралось по два момента с каждой стороны, не больше. Наиболее реальный шанс открыть счёт был у хозяев поля. Они подкараулили ошибку центральных защитников и выскочили на рандеву с голкипером «Тенерифе». Хуан Сориано подтвердил своё высокое исполнительское мастерство и ликвидировал опасность.

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Весьма вероятно, что на оборону «Тенерифе» не будет оказано большое давление в ответной игре. Просматривается сценарий, при котором «Жирона» выстроит плотный оборонительный редут и будет рассчитывать на редкие контратаки или стандартные положения. Однако едва ли это сработает.

В последних встречах на домашней арене подопечные Луиса Рамиса хорошо комбинировали и создавали опасные моменты, плюс в хорошей форме игроки линии атаки. Не стоит забывать и о мотивации «Тенерифе». Всё же клуб 14 лет не выступал в Примере, преданные болельщики соскучились. Мы бы проверили П1 за 2.36.

Прогноз и ставки на ответный матч финала плей-офф Сегунды «Тенерифе» — «Жирона» 19 июня 2022 года

«Тенерифе» продемонстрировал в матчах с «Лас-Пальмасом» умелую игру в атаке, создав много возможностей для взятия ворот соперника. При этом свёл к минимуму опасные моменты в собственных владениях. Стоит отметить особо, что «Тенерифе» выиграл у «Жироны» на домашнем стадионе три очных матча подряд. Сейчас мотивация серьёзная, ждём ещё одну победу.

Ставка: победа «Тенерифе» за коэффициент 2.36.

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