Вторая попытка Даниила Медведева, Халк против Айртона в Бразилии: что смотреть 19 июня

Первый месяц лета перевалил за экватор. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол ушёл в отпуск, на международной арене отгремели первые четыре тура Лиги наций. В НХЛ рубятся за Кубок Стэнли, а теннисисты готовятся к Уимблдону. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 19 июня.

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На что ставить в футболе 19 июня

В европейских странах почти все первенства только начинают подготовку к новому сезону, футбола практически нет. Впрочем, даже в таких условиях можно найти что-то интересное. На наш взгляд, отдельного внимания заслуживает встреча 13-го тура чемпионата Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Фламенго». Халк, Витиньо и Айртон — знакомых имён полно. Начало — в 22:00 мск.

Кроме того, пока чемпион Испании — мадридский «Реал» — отдыхает после сумасшедшего сезона, за путёвку в Примеру сражаются «Тенерифе» и «Жирона». «Тенерифе» является одним из самых популярных клубов Канарских островов, но в элите не был около 14 лет. Первая очная встреча завершилась нулевой ничьей, а сегодня в 22:00 мск стартует ответная.

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Плюс сегодня пройдут матчи молодёжного чемпионата Европы — 2022 между сборными Сербии и Израиля (18:30 мск), а также Англии и Австрии (21:00 мск). А в чемпионате Беларуси добрались до 11-го тура. Среди прочих сегодня аутсайдер, «Арсенал» из Дзержинска, примет действующего чемпиона страны — солигорский «Шахтёр». Начало — в 16:00 мск.

На что ставить в теннисе 19 июня

Турнир на траве в Галле подходит к концу. Сегодня в финале сразятся россиянин Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач. Начало — не ранее 16:00 мск. Стоит отметить, что для Дани это уже второй финал на траве в этом году, при том что идёт только вторая неделя основной части травяного сезона. В предыдущее воскресенье он уступил 205-й ракетке мира в Нидерландах. Вторая попытка обязана быть куда лучше.

На что ещё ставить 19 июня

Продолжается женская волейбольная Лига наций. Сегодня пройдут ещё пять встреч. Сборная России участия в турнире не принимает, но отдельное внимание можно обратить на игры Япония — Китай (14:00 мск) и Таиланд — США (10:00 мск). Японки возглавляют турнирную таблицу, а китаянки входят в топ-5. Американские спортсменки тоже среди лучших.



Формула-1 добралась до девятого этапа. Сегодня в Канаде состоится гонка на 70 кругов общей протяжённостью свыше 305 километров. Старт запланирован на 21:00 мск. В личном зачёте в лидеры выбился Макс Ферстаппен, у него 150 очков. Шарль Леклер — третий, отстаёт на 34 очка.



В Испании проходит шахматный Турнир претендентов — 2022. Следить сегодня можно за россиянином Яном Непомнящим, который сыграет с Теймуром Раджабовым из Азербайджана. Начало — не ранее 16:00 мск.

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