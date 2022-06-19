Даниил Медведев — Хуберт Хуркач. Лучший теннисист мира не наступит на те же грабли

19 июня состоится финальный матч турнира АТР-500 в Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах называют фаворитом Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.37. На успех Хуркача можно поставить в букмекерских конторах за 3.10.

Медведев на теннисном олимпе. Сколько он там продержится?

Коэффициенты букмекеров на матч ATP-500 в Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач 19 июня 2022 года

Аналитики сомневаются, что финальный матч турнира в Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.00. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.64.

Анализ и прогноз на финал ATP-500 в Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач (19.06.2022)

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле близится к логическому завершению. 20 июня состоится финал соревнования, в котором померяются силами Даниил Медведев и Хуберт Хуркач. На предыдущей стадии россиянин одолел немца Оскара Отте, а поляк одержал победу над австралийцем Ником Кирьосом.

Для начала разберём противостояние Медведева и Отте. Немец, поддерживаемый трибунами, начал весьма неплохо. Свои подачи брал довольно быстро, а в чужих геймах навязывал борьбу. Однако россиянин, отыграв подачу соперника на сет, сумел довести дело до тай-брейка, в ключевых моментах которого сыграл рискованнее и точнее. Риск оказался не напрасным. Первый сет остался за ним — 7:6 (7:3).

Роман Ротенберг заявил, что изоляция не помешает российскому спорту «всех победить».

Вдохновившись своим успехом, Даниил без труда дожал соперника во втором сете. Таким образом, во второй раз за две недели он вышел в финал травяных турниров. За этот период Даниил успел победить весьма неудобных для себя противников — Жиля Симона, Адриана Маннарино и опытного Роберто Баутиста-Агута.



Очевидно, Даня сейчас на подъёме. Впрочем, кроме отличной формы, не обходится без мотивации. Как мы помним, организаторы Уимблдона не допустили его, а также других российских и белорусских теннисистов к участию в соревновании. Ввиду этого Медведев принял решение бросить все силы на достижение успеха в связке трёх других травяных турниров — Хертогенбосх — Галле — Мальорка. На Мальорке, кстати, он является действующим чемпионом.

В финале соревнования в Нидерландах россиянин преуспеть не сумел, потерпев сенсационное поражение от Тима ван Рейтховена со счётом 4:6, 1:6. К решающему матчу в Германии он наверняка подготовится получше. Совсем недавно он вновь возглавил мировой рейтинг. Сейчас есть отличная возможность укрепить своё положение, набрав дополнительные очки. Впрочем, в любом случае Даниил останется на вершине как минимум до августа, поскольку ATP (как и WTA) в этом сезоне лишила Уимблдон рейтинговых очков за его решение по недопуску россиян и белорусов, а других крупных турниров, серьёзно влияющих на положение в рейтинге, в ближайшее время не будет.



Теперь уделим внимание матчу Хуберта Хуркача и Ника Кирьоса. Встреча получилась очень яркой, и, что немаловажно, достаточно долгой (длилась 2 часа 6 минут). Следовательно, отняла у соперников много сил. В первом сете сильнее оказался австралиец, а в двух других поляк дотянул до тай-брейков и одержал волевую победу со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).



На предыдущей стадии соревнования у Хуберта была столь же упорная борьба с Феликсом Оже-Альяссимом. Матч закончился в двух сетах, но в обоих дело дошло до тай-брейка. Остаётся открытым вопрос, хватит ли польскому спортсмену выносливости на финальное противостояние с российским теннисистом.

Сразу вспоминается прошлый год, в котором Хуркач сумел выйти в полуфинал Уимблдона, обыграв как раз Даниила Медведева в матче четвёртого круга соревнования и самого Роджера Федерера в противостоянии 1/4 финала. Однако на большее поляка не хватило. В полуфинальной встрече он без шансов уступил Маттео Берреттини со счётом 3:6, 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Чесноков: Медведев играет всё лучше, это даже огорчает.

Безусловно, Хуберт является талантливым спортсменом. За последние несколько лет он добился заметного прогресса в собственной игре. Подтверждают это и три добытых в 2021 году трофея. Тем не менее, у поляка на порядок меньше опыта выступлений на высоком уровне, чем у Даниила. Хватит ли ему нервов для того, чтобы противостоять первой ракетке мира?



На наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 19.5 гейма за коэффициент 1.81. Статус матча и неуступчивость Хуберта предвещают упорную борьбу. При этом в успех Дани верится на порядок больше. В этом сезоне у него было больше игровой практики на траве, так как он выступал ещё в Хертогенбосхе.



Плюс мотивации Медведеву не занимать. Помимо желания добыть титул и набрать очки для укрепления позиций в мировом рейтинге ATP, у него наверняка есть стимул отомстить Хуркачу за прошлогоднее поражение на Уимблдоне, взяв реванш на траве (прошлым летом после Уимблдона Даниил успел обыграть Хуберта в четвертьфинале «Мастерса» в Канаде, взяв верх в упорной борьбе). Думается, в этот раз наш теннисист окажется сильнее и в очередной раз станет чемпионом.

Прогноз и ставка на матч АТР-500 в Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач 19 июня 2022 года

В текущем месяце Даниил Медведев радовал болельщиков потрясающей игрой. Он без особого труда выбивал даже неудобных для себя оппонентов на пути к финалу. Хуберту Хуркачу стоит отдать должное за волевые качества и совершенствование собственной игры. Однако на предыдущих стадиях турнира спортсмен потратил очень много сил. Наверняка он навяжет борьбу в предстоящем матче, но вряд ли сумеет одержать победу. У Дани больше опыта выступлений на высоком уровне и игровой практики на траве в этом сезоне. Поверим в его успех.



Ставка: победа Даниила Медведева и тотал больше 19.5 гейма за 1.81.

Медведев выиграл семь из восьми последних матчей.

Российская теннисистка сменила гражданство и выступит на Уимблдоне.



В ФТР прокомментировали выход Медведева в финал турнира в Галле.



Наоми Осака отказалась от участия в Уимблдоне.



Тарпищев: будет успехом, если Медведев хотя бы сохранит набранное ранее.