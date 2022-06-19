Дарья Касаткина — Андреа Петкович. Первая ракетка России приблизит пенсию немки

19 июня Дарья Касаткина и Андреа Петкович сыграют в первом круге турнира в Бад-Хомбурге. Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Касаткиной, коэффициент на победу россиянки составляет 1.24. На успех Петкович можно поставить в букмекерских конторах за 4.10.

Второй финал за неделю. Хватит ли у Медведева сил на победный марафон?

Коэффициенты букмекеров на матч в Бад-Хомбурге Дарья Касаткина — Андреа Петкович 19 июня 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч первого круга в Бад-Хомбурге Дарья Касаткина — Андреа Петкович получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.00. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга в Бад-Хомбурге Дарья Касаткина — Андреа Петкович (19.06.2022)

После Открытого чемпионата Франции по теннису традиционно наступает пора травяных турниров. 19 июня состоится матч первого круга WTA-250 в Бад-Хомбурге, в котором померяются силами Дарья Касаткина и Андреа Петкович. Помогут ли немке поддержка родных болельщиков и домашние стены?

Для начала отметим, что Петкович — опытная, но возрастная спортсменка. После довольно здорово проведённого сезона в 2019 году последовал, откровенно говоря, плохой в 2020 году. Ввиду микротравм и морального упадка немка приняла участие лишь в четырёх турнирах, где достигла скромных успехов.

Медведев выиграл семь из восьми последних матчей.

К сезону 2021 года Андреа подошла с большим энтузиазмом и в лучшем тонусе. Спортсменка заявилась больше чем на 15 соревнований. В двух из них сумела добраться до финала. В первом потерпела поражение от румынки Елены-Габриэлы Русе. А вот во втором, в Бухаресте, одержала победу над египтянкой Маяр Шериф Ахмед Шериф.



Хотя нельзя не отметить то, что уровень соперниц был достаточно скромный. Лидеры мирового рейтинга и просто сильные оппонентки принимали участие в более престижных турнирах. Петкович бы банально не хватало выносливости для того, чтобы составить им конкуренцию.

Результаты текущего года лишь подтверждают данную догадку. В самом начале сезона немецкой теннисистке удалось добраться до 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Мельбурне, где она уступила со счётом 1:6, 5:7 Наоми Осаке. После этого наступила чёрная полоса. Дальше второго круга в одиночном разряде не удалось пройти ни в одном соревновании.



По некоторой информации, из-за неудач Андреа приняла решение о том, что 2022 год станет последним в её профессиональной карьере. В одном из интервью спортсменка отметила, что уже стара для тенниса. При таком раскладе в предстоящем матче гораздо больше верится в успех талантливой Дарьи Касаткиной.

Медведев на теннисном олимпе. Сколько он там продержится?

Нынешний сезон Даша начала очень хорошо. В полуфиналах играла уже четыре раза. Сначала в WTA-250 в Мельбурне, затем в WTA-500 в Сиднее, WTA-1000 в Риме и совсем недавно — на Открытом чемпионате Франции в Париже. Наиболее интересен последний случай, так как это первый полуфинал россиянки в карьере в турнире «Большого шлема».

В противостоянии за выход в решающую стадию турнира Касаткина уступила действующей первой ракетке мира — Иге Свёнтек. Обидно. Хотя польке стоит отдать должное. Она набрала умопомрачительную форму и не знает поражений уже 35 матчей кряду во всех официальных соревнованиях.



Впрочем, Дарью тоже есть за что похвалить. Пусть титул выиграть не удалось, но за пять первых стадий «Ролан Гаррос» россиянка не проиграла ни одного сета. Также спортсменка продемонстрировала наличие характера в недавнем розыгрыше травяного турнира категории WTA-500 в Берлине.



В матче первого круга соревнования одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой со счётом 5:7, 6:3, 6:1. А во встрече второго круга идентичным образом одолела соотечественницу — Екатерину Александрову — со счётом 5:7, 6:1, 6:1. По ходу противостояний Даша прибавляла. Играла более агрессивно, что принесло хороший результат.

Так что, на наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + тотал меньше 23.5 гейма за коэффициент 1.80. Единственная очная встреча соперниц состоялась в 2019 году. Победу тогда одержала немка, но в упорной борьбе со счётом 5:7, 4:6, 2:6. Однако с тех пор многое изменилось, причём не в пользу Петкович.



Касаткина сменила тренера и в прошлом году выиграла два титула в одиночном разряде. Благодаря этому и качественным выступлениям в нынешнем сезоне вскарабкалась на 12-ю строчку мирового рейтинга. Грядущий матч — отличная возможность набрать очки для дальнейшего возвышения. Думается, первая ракетка России без труда выйдет в следующую стадию турнира в Бад-Хомбурге.

Прогноз и ставка на матч WTA-250 в Бад-Хомбурге Дарья Касаткина — Андреа Петкович 19 июня 2022 года

Успехи Дарьи Касаткиной в текущем сезоне намного лучше, чем у Андреа Петкович. Россиянка пребывает чуть ли не на пике формы. Демонстрирует отличный теннис, радуя болельщиков результатами. Немке же ввиду возраста банально не хватает сил и выносливости для равной борьбы с сильными соперницами. Готовность завершить карьеру в 2022 году также говорит о многом. Думаем, Даша одержит уверенную победу.



Ставка: победа Дарьи Касаткиной и тотал меньше 23.5 гейма за 1.80.

Медведев: понятия не имею, почему у женщин в Берлине такие призовые.

Букмекеры назвали шансы Медведева выиграть турнир в Галле.

Роман Ротенберг заявил, что изоляция не помешает российскому спорту «всех победить».

Российская теннисистка сменила гражданство и выступит на Уимблдоне.



Тарпищев: будет успехом, если Медведев хотя бы сохранит набранное ранее.