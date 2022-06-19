Леброн Джеймс и «Лейкерс» не опасны. Карри подчинил себе НБА

В прошлую пятницу завершилась финальная серия плей-офф НБА. Итог не стал ни для кого сюрпризом, ведь выиграла та команда, которой предрекали успех с первого раунда. «Голден Стэйт» не без проблем, но достаточно уверенно разобрался с молодым и очень ярким составом «Бостона» в шести матчах.

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Стефен Карри в очередной раз доказал, что его место в истории рядом с лучшими, а клуб выиграл четвёртый чемпионский титул в новейшей истории. На этом «Уорриорз», очевидно, не остановятся. Ведь, судя по коэффициентам букмекеров на новый сезон, они снова впереди остальных.

«Бостон» ещё вернётся, но не забываем про Дюранта

Едва ли должно кого-то удивлять, что спустя пару дней после финала основным претендентом на титул в новом сезоне букмекеры называют чемпиона. Поставить на победу «Голден Стэйт» можно с коэффициентом 7.00. Если что и показал прошедший сезон в полной мере, так это невероятную стойкость «Уорриорз». Чемпионская команда не развалилась, когда на неё посыпались травмы и начались серьёзные игровые проблемы.

Клэй Томпсон долго не играл из-за двух страшных травм, дорого обходился клубу, но вернулся и почти не сдал. Продемонстрировал неплохую защиту и процент из-за дуги. Эндрю Уиггинс из несостоявшегося «нового Леброна» превратился в хорошего игрока чемпионской команды.

А Стеф Карри – это просто Стеф Карри, который стал четвёртым в истории, кто набирал в финалах 30+5+5 в среднем. «Голден Стэйт» сравнялся с «Чикаго Буллз» по финалам, но выиграл на два титула меньше. То есть — есть к чему стремиться. Этой команде почти не требуется усиление, поскольку она уже лучше остальных.

«Бостон» отстаёт пока совсем немного – на победу финалиста дают 7.50. И по большому счёту «кельты» имеют все шансы повторить успех. С тренером вопрос оперативно был решён – Име Удока в кратчайшие сроки сперва спас сезон, вернув команду в шестёрку сильнейших, а затем дошёл с ней до главных матчей. Почти весь костяк на контракте в следующий год, на негарантированном только Эл Хорфорд. Вопрос только в лидере – Джейсон Тейтум должен из нестабильного таланта с антирекордом по потерям превратиться в суперзвезду.

С той же вероятностью рассматривается и победа «Бруклина». И здесь не так всё однозначно. Безусловно, чисто по составу «Нетс» на бумаге – мощнейшая команда. Однако на деле всё зависит практически от одного Кевина Дюранта, пока Кайри Ирвинг в лазарете, а Бен Симмонс пытается свыкнуться с новой ролью. Да и будущее Ирвинга ещё не определено, у него есть опция продления на следующий сезон.

Разумеется, не стоит забывать и про двух теневых фаворитов: «Милуоки» и «Клипперс». На успех каждого из них дают коэффициент 8.50. «Бакс» в прошлом сезоне во многом не повезло, ведь Яннис слишком рано лишился поддержки Криса Миддлтона, но даже без второй звезды чемпион добрался до седьмого матча с «Бостоном».

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«Лос-Анджелес» в плей-офф вовсе не попал, однако не стоит забывать, что это одна из самых зависимых от здоровья своих лидеров команд. Когда Пол Джордж и Кавай Леонард выбывают по очереди надолго, сложно на что-то рассчитывать.

Лука Дончич — главный претендент на звание MVP

В прошедшем сезоне самым ценным игроком регулярного сезона в НБА стал Никола Йокич. Универсальный «большой» «Денвера» выиграл награду MVP уже второй раз подряд. Абсолютно заслуженно, хотя его команда так и не смогла зайти дальше первого раунда плей-офф. Несомненно, влияние серба на игру «Наггетс» переоценить невозможно, и он вновь будет одним из самых ярких игроков регулярки. Только теперь у него будут конкуренты посильнее. Сам Йокич лишь пятый у букмекеров – поставить на него можно за 11.00.

Основным претендентом является Лука Дончич из «Далласа». Феноменальный словенец провёл не самый убедительный сезон по уровню полезности, однако четвёртый год подряд набирал в среднем 21+ очков, приближаясь к «тридцатке», а в плей-офф вовсе разрывал. Стал вторым после Леброна по матчам с 30+ очками. «Даллас» неплохо укрепляется благодаря обменам и должен бороться за высокие места, но ключевым игроком вновь станет Дончич – на него дают 5.50.

Главным конкурентом словенского форварда определённо будет Джоэл Эмбиид. Центровой «Филадельфии» обидно уступил Йокичу в прошлом сезоне, но опять доказал – без него «Сиксерс» совсем другая команда. Камерунец провёл мощнейший год c рекордом карьеры по очкам (30,6) и вторым по подборам (11,7), а в плей-офф едва не исправил ошибки Джеймса Хардена и Дока Риверса даже с травмой глаза. На Эмбиида коэффициент 6.00.

Следом можно отметить очевидных звёзд. Стеф Карри впервые завоевал награду MVP финальной серии и высоко котируется в борьбе за звание лучшего в регулярке. В том же положении и Яннис Адетокунбо, который прогрессирует каждый год. Но у двукратных MVP сезона слишком серьёзный командный ресурс, поэтому в полную силу они обычно начинают играть ближе к плей-офф.

Леброн вернёт «Лейкерс» в плей-офф, но что дальше?

Конечно, отдельная тема нового сезона НБА – перспективы «Лос Анджелес Лейкерс» во главе с величайшим игроком поколения. 37-летний Леброн Джеймс второй раз в своей карьере в Калифорнии не смог выйти в плей-офф, несмотря на лучший сезон по набранным очкам за несколько лет (30,3).

В команде снова перемены – Фрэнк Вогель был уволен с поста главного тренера, а вместо него после долгих поисков пришёл Дарвин Хэм, который ранее главным на высшем уровне не работал. Назначение спорное, но букмекеры всё равно практически не сомневаются, что «Лейкерс» смогут вернуться в нокаут-раунд – подобная вероятность оценивается в 1.40.

Тем не менее в борьбе за титул ресурсов «Лос-Анджелесу» очевидно не хватит. Энтони Дэвис по-прежнему часто травмируется, а сам Леброн пропускает всё больше матчей – только в одном сезоне из четырёх за «Лейкерс» Джеймс провёл больше 56 игр. Во многом именно поэтому Король почти не рассматривается в качестве претендента на MVP – на его успех коэффициент 23.00.

В борьбе за титул клуб уже ищет варианты для обмена бесполезного Расселла Уэстбрука, однако шансов на сделку с кем-либо очень мало. Без нормальной поддержки усилий одного Леброна явно не хватит – вероятность второго титула четырёхкратного MVP с «Лос-Анджелесом» оценивается в 19.00. Вероятность — всего пять процентов.

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