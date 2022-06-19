«Тампа-Бэй» — «Колорадо», 3-й матч. Кучеров и Василевский ответят на унизительные 0:7

21 июня состоится 3-й матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на успех «Тампа-Бэй» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41, а победа «Колорадо» оценена в 2.50. Заключить пари на ничью можно за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 21 июня 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Тампа-Бэй» — «Колорадо» порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 2.08. Если сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 2.01. Поставить на то, что как минимум одной из сборных не удастся забить, можно за 1.80.

Анализ и прогноз на 3-й матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» (21.06.2022)

Финал Кубка Стэнли уже стартовал. Первые две встречи прошли в Денвере на льду «Болл-Арены». «Колорадо» использовал фактор родных стен, добыв две разные победы. Непростую в первой встрече, одолев соперника в овертайме со счётом 4:3. И просто разбив его во второй со счётом 7:0. Чего ждать от третьего противостояния?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» триумфовала в двух последних розыгрышах Кубка Стэнли. Теперь через тернистый путь идёт за третьим кубком. «Молнии» уже в первом раунде плей-офф испытали серьёзные проблемы с «Торонто Мэйпл Лифс», вырвав путёвку в следующий этап в последнем матче серии благодаря дублю Ника Пола. Не без проблем им удалось пройти и «рейнджеров».



«Тампа-Бэй» в плей-офф демонстрирует очень сильную игру на родном льду, где не проигрывает в семи матчах кряду. При этом «молнии» удивляют своим разнообразием тактических приёмов. Они могут как сыграть строго в обороне, так и продемонстрировать комбинационную игру в атаке. Но с последним всё сложнее и сложнее.



Команда Джона Купера не отличается активной игрой впереди, выполняя в среднем по 31,1 броска за игру (10-й показатель в плей-офф!) и забрасывая по 2,89 шайбы. Не впечатляют «молнии» и эффективностью реализации большинства: 20,6% — девятый показатель. А ведь реализация лишнего крайне важна в эмоциональных встречах, коим финалы обычно и являются.

В рамках регулярки Андрей Василевский часто выглядел непробиваемым, отражая 93,5% бросков. Но в плей-офф он не может на своих плечах вытащить всю команду, учитывая ужасающее количество незаблокированных бросков соперника (640 — второй результат). Оборона слишком часто подставляет своего вратаря под расстрел. Разгромное поражение во втором матче финала — это следствие именно таких ошибок обороны.



«Колорадо», в свою очередь, в каком-то смысле великолепен. Клуб пробрался в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-2000/2001. Кроме того, команда Джареда Беднара очень уверенно продвигается по турнирной дистанции. Выиграла в 12 матчах из 14 текущего розыгрыша плей-офф. Два поражения случились ещё с «Сент-Луисом». Одно из них — в овертайме.

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«Колорадо» активен впереди. «Лавины» редко допускают потери шайбы (5,62 — третий результат). Завершают атаки в среднем 39,9 броска за игру, забивая по 4,75 гола. Звенья атаки сбалансированные и вариативны за счёт универсальности нападающих. «Эвс» очень опасны при игре в большинстве, имеют второй показатель эффективности в текущем розыгрыше плей-офф — 32,7%.

Игроки выполняют по 8,85 перехвата шайбы (третий показатель). Подвижная линия обороны часто помогает в разгоне контратак. И тут очень показательна эффективность Кейла Макара, который является лучшим игроком клуба по показателю «гол+пас» — 7+17. Не каждый нападающий может похвастаться таким же коэффициентом полезности, а Макар — защитник.

Кроме того, Дарси Кемпер надёжнее своего визави действует в рамке, пропуская по 2,44 шайбы за матч. Однако ему приходится реже вступать в игру: совершил 246 сейвов при 273 бросках. При этом вне игры Самуэль Жирар и Назем Кадри. Поддаётся оценке состояние Андре Бураковски. Он забил победную шайбу в первой встрече и установил счёт 3:0 во втором матче. Отсутствие наверняка скажется на вариативности атаки.



«Колорадо» без провалов выступал в регулярке и на одном дыхании продвигается в плей-офф. Команда Джареда Беднара очень опасна впереди за счёт подвижности, скорости и разнообразности атаки, в частности благодаря включениям Кейла Макара. «Лавины» хороши в атаке, а именно при игре в большинстве. Правда, «Тампа» это компенсирует надёжной игрой в меньшинстве.



«Лайтнинг» прошлую серию также начинали с двух выездных поражений, но сумели собраться и выбить «Рейнджерс». В домашних матчах особенно хороши, и недооценивать Андрея Василевского и компанию не стоит. Мы бы присмотрелись к ставке «тотал больше 5.5 шайбы» за 1.75. В Тампе хозяева наверняка соберутся и захотят отомстить за унизительные 0:7 в прошлой игре. Мотиватор серьёзный. Однако рассчитывать на победу всухую тоже не стоит.

Прогноз и ставки на 3-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 21 июня 2022 года

По сумме первых двух встреч «лавины» практически в два раза превзошли визави в активности игры в атаке — 68 против 39. Учитывая опыт «Тампы», вряд ли старт серии со счёта 0-2 сильно потряс игроков. Подопечные Джона Купера постараются восстановить паритет на родном льду, где они не проигрывают в семи матчах кряду. Хотя атака «Эвеланш» — выше всех похвал. Так что, судя по всему, стоит вновь ожидать результативной игры. Но на сей раз от обеих команд.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

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