«Сан-Паулу» — «Палмейрас». Мурило поможет лидеру чемпионата Бразилии в битве с Ригони

21 июня состоится матч 13-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» — «Палмейрас». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Палмейраса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Сан-Паулу» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Тимур Гурцкая назвал испанских тренеров колхозниками.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Сан-Паулу» — «Палмейрас» 21 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сан-Паулу» — «Палмейрас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» — «Палмейрас» (21.06.2022)

Пока европейский клубный футбол в отпуске, продолжаем следить за бразильской Серией А, в которой на 21 июня запланирован очень интересный матч 13-го тура. На стадионе «Морумби» в Сан-Паулу состоится «королевская» схватка между «Сан-Паулу» и «Палмейрасом». Начало — в 2:00 мск.

Начнём с хозяев. Прошлый год у «Сан-Паулу» выдался не самым удачным. По итогам розыгрыша бразильской Серии А команда заняла 13-е место в турнирной таблице, а из Кубка Либертадорес вылетела на стадии 1/4 финала. Потерпела тогда поражение по сумме двух встреч как раз от «Палмейраса» (1:4).

Гендиректор «Манчестер Юнайтед»: деньги на де Йонга у нас есть.

И это при том, что в начале сезона клуб усилился экс-нападающим петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони. К сожалению, трансфер аргентинца себя не оправдал. Футболист принял участие в 39 матчах во всех официальных соревнованиях за «трёхцветных» и забил лишь шесть мячей, отдав столько же голевых передач.



С целью добиться лучших результатов в этом году руководство «Сан-Паулу» приняло решение провести несколько реформ. Сначала к команде присоединился нападающий «Осасуны» Хонатан Кальери. А затем последовала и смена наставника. Пост главного тренера занял некогда легендарный голкипер Рожерио Сени.

Изменения пошли на пользу, но результаты улучшились несильно. В 12 встречах в бразильской Серии А подопечные Сени одержали только четыре победы — над «Атлетико Паранаэнсе» (4:0), «Сантосом» (2:1), «Куябой» (2:1) и «Америкой Минейро» (1:0). Также шесть раз сыграли вничью и потерпели два поражения — от «Фламенго» (1:3) и «Ботафого» (0:1).

Мостовой высмеял слухи о переходе Рассказова в «Аугсбург».

А вот «Палмейрас» в прошлом году достиг колоссальных успехов. Сначала занял третье место в чемпионате Бразилии, а затем стал обладателем Кубка Либертадорес. Также оказал достойное сопротивление лондонскому «Челси» в финале клубного чемпионата мира. Англичане вырвали победу только в добавленное время — 2:1.



В текущем сезоне пока тоже полный порядок. В 12 турах бразильской Серии А подопечные Абела Феррейры потерпели только одно поражение — в матче первого тура от «Сеары» (2:3). Также сыграли вничью «Гоясом» (0:0), «Фламенго» (0:0), «Флуминенсе» (1:1) и «Атлетико Минейро» (0:0). Зато в остальных встречах одержали победы.

Бросается в глаза то, что за этот период зелёно-белые пропустили только семь мячей. Крепости в обороне удалось добиться отчасти и благодаря Мурило. Защитник присоединился к команде зимой. До этого выступал за московский «Локомотив», причём весьма успешно. В составе железнодорожников стал обладателем Кубка России и Суперкубка России, а также серебряным и бронзовым призёром РПЛ.

«Енисей» объявил имя нового главного тренера.

В составе «Палмейраса» Мурило тоже уже успел добыть медали. В финале Рекопы — Суперкубка Южной Америки — помог обыграть крепкий «Атлетико Паранаэнсе». Первый матч ознаменовался мирным исходом — 2:2. Во втором зелёно-белые одержали уверенную победу со счётом 2:0.



При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Х2 за коэффициент 1.68. «Палмейрас» — фаворит. В последних 10 очных встречах он потерпел лишь два поражения от «Сан-Паулу», также четыре раза сыграл с ним вничью. В остальных — одержал победы.



Отдельного внимания заслуживает молодёжная академия клуба, которая функционирует на высочайшем уровне. На данный момент в основной состав победителей Кубка Либертадорес входят сразу шесть воспитанников. На подходе седьмой — Эндрик. Талантливый юноша уже привлёк внимание европейских грандов своей игрой. Думается, у хозяев не так много шансов на победу.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Сан-Паулу» — «Палмейрас» 21 июня 2022 года

«Сан-Паулу» понемногу возвращается в привычный вид после, откровенно говоря, плохого прошлого сезона. Пока результаты не так хороши, как хотелось бы, но за результат команда цепляться уже способна. Возможно, удастся набрать очки и в предстоящем матче. Однако в успех «Палмейрас» верится намного больше. Приобретение Мурило заметно усилило клуб, который и без того обладал отличными ресурсами. Боролись на равных с «Челси» в финале клубного чемпионата мира и преуспели в других турнирах. Думается, зелёно-белые как минимум не проиграют. История очных встреч на их стороне.



Ставка: «Палмейрас» не проиграет за коэффициент 1.68.

ЦСКА не нужен Языджи. Выкуп турка станет провалом.

Гурцкая: сейчас Зобнина вообще не существует.

Автор победного гола в финале ЧМ-2014 перейдёт в «Айнтрахт» за € 4 млн.

Вице-спикер Госдумы Жуков признался, что сожалеет об уходе Бакаева из «Спартака».

Нигматуллин: Губерниев не имеет отношения к спортивной журналистике.