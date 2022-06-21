Стартует Лига чемпионов. И это не шутка!

«Зенит» — «Нижний Новгород», юношеский Евро и другие события. Что смотреть 21 июня

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе, наоборот, в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 июня.

Бакаев: Барриос преподал мне хороший урок при Тедеско.

На что ставить в футболе 21 июня

Клубный футбол постепенно выходит из короткого отпуска: команды ждут тяжёлые сборы. И, разумеется, контрольные матчи. Сегодня в рамках предсезонного турнира сыграют «Зенит» и «Пари Нижний Новгород».



Сильнейшие футболисты в возрасте до 19 лет выясняют отношения в финальной части чемпионата Европы. Сегодня Словакия сыграет с Италией, а Франция – с Румынией.

Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч «Зенит» — «Пари НН».

Стартует Лига чемпионов! Да-да, это так. Правда, речь идёт о самом-самом первом предварительном раунде. «Ла Фиорита» из Сан-Марино сыграет с «Интером» из Андорры, а эстонская «Левадия» встретится с исландским «Викингуром».

На что ставить в хоккее 21 июня

Хоккейным болельщикам сегодня остаётся только вспоминать лучшие мгновения третьего матча финала Кубка Стэнли. И ждать четвёртой игры!

На что ещё ставить 21 июня

В квалификации Уимблдона сегодня первый раунд у женщин, но российских теннисисток, как вы наверняка знаете, там нет. А вот в немецком Бад-Хомбурге россиянки сегодня сыграют, если позволит погода.

Камилла Рахимова сразится с Каролин Гарсия, Дарья Касаткина – с Джулией Нимайер. Ну а Анастасии Гасановой предстоит доиграть матч с Анжеликой Кербер – встречу прервали при счёте 4:2 в пользу немки.

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