В прошлом году россиянин победил в Испании. Но конфликт с тренером может помешать.

Даниил Медведев на Мальорке — будет ли травяной титул у первой ракетки мира?

Травяной сезон для российских теннисистов выдаётся необычным. На Уимблдон не пустили, поэтому там, где обычно можно было поберечься, сегодня наши игроки выкладываются на 100%. Первая ракетка мира Даниил Медведев с травой «на ты».

Накричал на тренера и жену. Почему финал Медведева обернулся истерикой.

В голландском Хертогенбосхе и немецком Галле Даниил дошёл до финалов, но вот в решающих матчах что-то не получалось. Впереди турнир на Мальорке, где в прошлом сезоне Медведев взял титул. Получится ли его защитить?

Медведев — фаворит, но есть проблема финала

Букмекеры считают Даниила фаворитом турнира. Поставить на его победу можно с коэффициентом 3.50. И в принципе Медведев хорош. Что в Хертогенбосхе, что в Галле он играл просто здорово. С одной поправкой – вся магия куда-то улетучивалась в решающих матчах.

В Нидерландах он проиграл местному таланту Тиму ван Рейтховену, в Германии – поляку Хуберту Хуркачу. Нельзя сказать, что соперники показали какой-то феноменальный уровень игры, скорее, россиянин сыграл ниже своих возможностей. Да ещё и разругался со своим тренером Жилем Сервара и женой. Конфликт вроде бы улажен, но с эмоциями надо что-то делать.

Сетка на Мальорке у Даниила непростая. На старте Аслан Карацев, который никак не может найти свою игру. В Галле, к примеру, Аслан неплохо смотрелся на старте матча с Кареном Хачановым, но затем провалился. Ситуация непростая, но когда-то от дна Карацев всё равно оттолкнётся. Пока же на его победу в турнире дают коэффициент 20.00.

Если Медведев пройдёт соотечественника, то в четвертьфинале может сыграть с кем-то из своих главных конкурентов. Роберто Баутиста-Агут уже ждёт соперника по 1/8 финала. Им, вероятно, станет Ник Кирьос, которому нужно обыграть Ласло Джере. На победу Кирьоса в соревновании дают коэффициент 5.00, а на Баутиста-Агута — 12.00.

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С испанцем Медведев играл в Галле и победил уверенно. Австралиец – соперник опасный, но крайне зависим от своего настроения, на его фоне эмоции россиянина – настоящее спокойствие. Так что здесь всё в руках нашего теннисиста.

Кто ещё в претендентах

Второй сеяный турнира – грек Стефанос Циципас, на его победу дают коэффициент 5.00. Первый круг Циципас, как и вся первая четвёрка сеяных, пропускал, а во втором раунде встретится с Ильёй Ивашко из Беларуси. И вполне может столкнуться с серьёзным сопротивлением.

Плюс ко всему у Циципаса впереди Уимблдон. Пусть на нём не будет очков в этом сезоне, но призовые и статус никто не отменял.

На Дениса Шаповалова из Канады можно сделать ставку с коэффициентом 10.00. Шаповалов – третий сеяный, он начнёт турнир матчем с французом Бенжаменом Бонзи.

Шансы Ботика ван де Зандсхулпа оценили котировкой 15.00. Он ещё не сыграл свой матч первого круга с Маркосом Жироном. А за 20.00 можно поставить на четвёртого сеяного Пабло Карреньо-Бусту. Да, трава – не его профильное покрытие, но домашний турнир есть домашний турнир. Во втором круге Пабло сыграет с Антуаном Белье из Швейцарии.

Как видите, всё в руках Даниила Медведева. Главная задача – справиться со своими внутренними демонами. С двух попыток не удалось. Может быть, получится на третий раз?

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