«Тампа-Бэй» — «Колорадо». Андрей Василевский пришёл в себя. Надолго ли?

23 июня состоится 4-й матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на успех «Тампа-Бэй» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, а победа «Колорадо» оценена в 2.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 23 июня 2022 года

Букмекеры считают, что четвёртая игра серии «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 23 июня порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 1.74, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 2.08. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.20.

Анализ и прогноз на 4-й матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» (23.06.2022)

Розыгрыш финала Кубка Стэнли стартовал с двух побед «Колорадо». В первой встрече «лавины» едва сломили сопротивление соперника, переиграв его в овертайме со счётом 4:3. Во второй — просто вкатали «Тампу» в лёд, крупно обыграв со счётом 7:0 с помощью Валерия Ничушкина и Кейла Макара, забросивших по две шайбы.

Подопечные Джона Купера сумели поправить положение на родном льду. Причём судьбу матча решили не лидеры атаки в лице Стивена Стэмкоса (набравшего 42+64 в регулярке), Виктора Хедмана (20+65) или Никиты Кучерова (25+44). проявили себя Энтони Чирелли, Пэт Марун и Ондржей Палат — игроки второго и третьего звеньев. Четвёртая встреча финала Кубка Стэнли пройдёт 23 июня на льду «Амали-Арены» в Тампе. Чего ждать от грядущего матча?

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» побеждала в двух последних розыгрышах Кубка Стэнли и жаждет стать командой-династией, завоевав третий кряду трофей. На пути к финалу «молнии» одолели в семи встречах с «Торонто» и в четырёх — «Флориду». А это на секундочку вторая и первая атаки регулярки соответственно. Также подопечные Джона Купера проявили недюжинные морально-волевые качества в серии с «Рейнджерс», которая началась со счёта 0-2.



С другой стороны, «Тампа» выиграла последние восемь встреч в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ на родном льду. Кажется, команда готова к любому сценарию, не перестаёт удивлять разнообразием тактических приёмов. Может как уныло сыграть от обороны, так и закатать соперника в лёд.

Пока команда Джона Купера не выделяется чересчур активной игрой в атаке, выполняя в среднем по 31,2 броска за матч и забрасывая по 3,05 шайбы. Это десятый и восьмой показатели в плей-офф соответственно. Кроме того, не отличается эффективной реализацией лишнего игрока на льду. Процент голов в большинстве составляет 20,3 — девятый показатель.



Надёжность игры «молний» в обороне во многом зависит от тылов, которые защищает Андрей Василевский. В регулярке он совершил 1712 сейвов (пятый показатель), отразив 91,6% бросков соперников. В плей-офф работы меньше не стало. Отразил 596 бросков из 648 (92%). В частности, в последнем домашнем матче с «Колорадо» нивелировал 37 бросков из 39.

Что касается потенциальных проблем с составом, то оценивается состояние Брейдена Поинта и Никиты Кучерова. Пока до конца не ясно, сыграют ли они в четвёртом матче с «лавинами». Потеря россиянина может очень дорого обойтись.

Кучеров крайне полезен в атаке. Своими нестандартными действиями он вынуждает соперников ошибаться. Однако «Колорадо» созрел для больших дел. Команда из Денвера впервые вышла в финал Кубка Стэнли с сезона-2000/2001 и готова топтать, прессинговать, штурмовать и угрожать массированными бросками воротам Василевского. Мотивации и эмоций тут не занимать.



Отчасти поэтому Кучерову и досталось. При этом «Колорадо» и сам очень хорош впереди. «Лавины» наносят по 39,8 броска за игру, забрасывая по 4,59 шайбы в ворота соперников. Это второй и первый показатели в плей-офф соответственно. «Эвс» за счёт физики и скорости демонстрируют лучшую реализацию большинства — 33,9%.

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Подвижная линия обороны эффективна в игре на встречных курсах. Игроки выполняют по 9,09 перехвата (лучший показатель), что часто приводит к результативным действиям. Здесь стоит отметить Кейла Макара с его 26 (7+19) очками по системе «гол+пас».



Защитники «Колорадо» хороши не только в атаке, но и при выполнении своей непосредственной задачи — минимизировать угрозу у собственных ворот. Дарси Кемпер реже других вратарей плей-офф вступает в игру. По его воротам наносится в среднем 27,4 броска, в то время как по воротам «Тампы» соперники наносят по 32,5 броска. Кемпер отразил 263 из 295 (89,2%).



Однако вне игры остаются Самуэль Жирар и Назем Кадри. Плюс неизвестно состояние Андре Бураковски. «Лайтнинг» же вновь проявляют морально-волевые качества, уверенно переиграв мощного соперника после разгрома со счётом 0:7 во второй встрече этого яркого финала Кубка Стэнли.

«Тампа» жаждет стать командой-династией. «Лавины» очень производительны в атаке. Во многом благодаря эффективной игре в большинстве. Команды продолжают пробивать «верх». Стоит ожидать продолжения. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.74.

Прогноз и ставки на 4-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 23 июня 2022 года

«Тампа» на родном льду продемонстрировала вариативность своей атаки, реализовав шесть бросков из 32. Команда же Джареда Беднара по-прежнему очень хороша в атаке. Учитывая повышающиеся ставки, команды вряд ли будут отсиживаться в обороне. При таких раскладах стоит вновь ожидать результативной игры.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.74.

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