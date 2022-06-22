Медведев — Карацев, «Тампа» — «Колорадо» и другие события. Что смотреть 22 июня

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе — в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 22 июня.

Хоккеист Просветов рассказал о подорожании бензина в США.

На что ставить в футболе 22 июня

Клубный футбол постепенно выходит из короткого отпуска: команды ждут тяжёлые сборы. Ну а пока можно последить за перипетиями юношеского чемпионата Европы, играют лучшие команды в возрасте до 19 лет. Сегодня Израиль встретится с Австрией, а Англия — с Сербией.



Из других турниров внимания заслуживает разве что Кубок Беларуси. Там сразу девять игр, но громких вывесок нет даже по меркам этой страны. Посмотрим, удастся ли представителям Высшей лиги пройти без потерь этот раунд.

На что ставить в хоккее 22 июня

В ночь на четверг нас ждёт четвёртый матч финала Кубка Стэнли. «Тампа» вернулась в игру, победив «Колорадо» в третьей встрече. 1-2 в серии – это совсем не 0-3.

Кучеров повторил рекорд Уэйна Гретцки.

Если «молнии» победят на своём льду и во второй раз, всё начнётся с начала. Ну а успех «Колорадо» максимально приблизит «лавин» к заветному трофею.

На что ещё ставить 22 июня

В квалификации Уимблдона второй раунд у мужчин. Но россиян, как вы знаете, на этом турнире «Большого шлема» нет. Зато они есть на Мальорке, Даниил Медведев сыграет с Асланом Карацевым. Лидер мирового рейтинга не смог победить в финалах уже на двух турнирах кряду, начинается попытка номер три.

Ну а Карацев очень постарается вернуться в свою лучшую форму. Здесь он, по крайней мере, преодолел барьер первого круга. Но победа над первой ракеткой мира могла бы придать Аслану ту самую утерянную уверенность в собственных силах.



В чемпионате Франции по баскетболу финальная серия: «Монако» против АСВЕЛа. Монегаски ведут 2-1 и уже сегодня могут оформить титул.



В волейболе продолжается Лига наций у мужчин. Уже сегодня два топовых поединка: Бразилия встретится с Польшей, а Сербия – с США.

В «Зените» двумя словами отреагировали на слухи об уходе Барриоса.

Семак рассказал, почему выпустил 19-летнего вратаря на серию пенальти.

Жена Малкина назвала Василевского котом после победы «Тампы» над «Колорадо».

Эстонский гонщик «Ред Булл» отстранён за расовое оскорбление.

«Фенербахче» не смог договориться с Дзюбой и переключился на других игроков.