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Ставки на спорт сегодня, 23 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Медведев — Баутиста-Агут, Касаткина — Андрееску и другие матчи. Что смотреть 23 июня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 23 июня. Расписание событий
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Россияне продолжают побеждать на травяных кортах.

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, но постепенно возвращается из него, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе — в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 23 июня.

Бывший капитан «Зенита» Хави Гарсия завершил карьеру в 35 лет.

На что ставить в футболе 23 июня

Клубный футбол постепенно выходит из короткого отпуска: команды ждут тяжёлые сборы. Ну и контрольные матчи, конечно. Сегодня между собой сыграют «Ростов» и «Факел», а из участников ФНЛ – «СКА-Хабаровск» и «Шинник».

Продолжается 1/16 финала Кубка Беларуси, сегодня ещё три матча. Кубок играется и в Бразилии, в ночь на пятницу можно последить за играми «Флуминенсе» — «Крузейро» и «Сан-Паулу» — «Палмейрас».

На что ставить в хоккее 23 июня

«Тампа-Бэй» и «Колорадо» готовятся к пятой игре финала Кубка Стэнли, поэтому сегодня любителям хоккея не на что позариться.

На что ещё ставить 23 июня

В квалификации Уимблдона играют третий раунд, но без россиян. Зато на траве успешны Даниил Медведев и Дарья Касаткина. Номер один у мужчин сегодня на Мальорке сыграет с Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале. Дарья же в Бад-Хомбурге встретится с Бьянкой Андрееску из Канады.

В волейболе продолжается Лига наций у мужчин. Из интересных матчей сегодня можно выделить встречу Сербии и Бразилии, а также игру США – Иран.

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