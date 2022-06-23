«Интер Эскальдес» — «Викингур». Лига чемпионов стартовала, но пока без «Реала»

24 июня состоится матч финала предварительного раунда Лиги чемпионов «Интер Эскальдес» — «Викингур». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных гостей: поставить на успех «Викингура» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17, а победа «Интера» оценена в 12.50. Заключить пари на ничью предлагается за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер Эскальдес» — «Викингур» 24 июня 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Интер Эскальдес» — «Викингур» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.10. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер Эскальдес» — «Викингур» (24.06.2022)

Пока действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал» — после длительного триумфального сезона набирается сил, уже стартовал новый розыгрыш главного еврокубка. Совсем скоро стартует первый квалификационный раунд, но пока предстоит определить последнего участника.

24 июня сыграют андоррский «Интер Эскальдес» и исландский «Викингур». «Интер» трижды кряду становился чемпионом Андорры. В прошлом розыгрыше борьба за титул была нешуточной. Подопечные Феде Бессоне лишь на три очка опередили «Санта-Колому» — самый титулованный клуб маленькой, но гордой страны.



В межсезонье «Интер» покинули два лучших бомбардира команды прошлого розыгрыша — Альберто Эспесо и Джоэль Паредес Леонеса. Они отметились 12 и 9 голами соответственно. На замену молодым талантам руководство клуба подписало опытных Сашу Фернандо Андреу и Аридая Кабреру, у которого за плечами опыт выступлений в Примере.



Сине-чёрные в прошлом матче с сан-маринской «Ла Фиоритой» контролировали мяч 55% игрового времени и нанесли 12 ударов по воротам соперников (из них восемь — в створ). Они с трудом справились с визави, добыв волевую победу со счётом 2:1 благодаря дублю Хениса Сольдевильи.

Исландский «Викингур», в свою очередь, в прошлом сезоне сотворил сенсацию, впервые за 30 лет выиграв чемпионат Исландии. Отстоять титул в текущем сезоне команде Арнара Бергманна Гюннлёйгссона будет непросто, учитывая ощутимую пробуксовку на старте сезона.



«Викинги» набрали лишь десять очков в стартовых семи турах, продемонстрировав очень слабую игру в обороне. В пассиве команды 16 голов. Только шесть клубов пропустили больше. По итогам десяти туров «Викингур» отстаёт на шесть очков от клуба, возглавляющего турнирную таблицу.

Зато к дебюту на лигочемпионской арене «викинги» отнеслись серьёзно. В полуфинале предварительного раунда квалификаций Лиги чемпионов они не оставили шансов опытнейшей эстонской «Левадии». «Викингур» владел мячом 54% игрового времени, нанёс 12 ударов (восемь — в створ) и продемонстрировал невероятно высокую реализацию.



На пропущенный мяч ответил шестью голами от шести разных игроков. Как видно, команда Арнара Бергманна Гюннлёйгссона пребывает в отличном игровом тонусе. В сумме с матчем с «Левадией» она выиграла в пяти последних с суммарным счётом 21:3. Сразу пять игроков забили по три мяча или больше на фоне отсутствия единого лидера атаки.



«Интер Эскальдес» уступает в игровой практике. Чемпионат Андорры завершился месяц назад, в то время как чемпионат Исландии приблизился к экватору. «Викингур» набрал хороший темп. «Викинги» демонстрируют высокую результативность в последнее время. Учитывая, что в прошлом раунде они сокрушили опытнейшую «Левадию», в грядущем противостоянии они также не должны испытать особых проблем.

При этом мы ждём высокую результативность от игры. Встреча пройдёт на стадионе «Викингсвёллур» в Исландии. Номинальным хозяевам придётся играть при чужих фанатах. Учитывая не самую лучшую игру соперника в обороне, на гол можно рассчитывать. Однако «Викингур» крайне результативен. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 гола за 1.89.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер Эскальдес» — «Викингур» 24 июня 2022 года

«Викингур» в последнее время демонстрирует впечатляющие результаты, выиграв в пяти последних официальных встречах с суммарным счётом 21:3. «Интер Эскальдес» только втягивается в сезон. Учитывая тяжелейшую победу над «Ла Фиоритой», справиться с «викингами» будет непросто. Аридай Кабрера, Хенис Сольдевилья и компания наверняка наиграют на гол, поэтому есть смысл ожидать результативного сценария и делать ставку на тотал больше 3.5 гола.



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.89.