«Сочи» — «Зенит». Сергей Семак продолжит подготовку к «Спартаку»

25 июня состоится матч товарищеского турнира «Сочи» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех сочинцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Зенит» 25 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — «Зенит» (25.06.2022)

До начала нового сезона РПЛ осталось меньше месяца. Четырём командам — «Зениту», «Сочи», ЦСКА и «Нижнему Новгороду» — выпала отличная возможность подготовиться благодаря товарищескому предсезонному турниру. 25 июня состоится матч, в котором померяются силами петербуржцы и сочинцы. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Благодаря опытному Владимиру Федотову образованный в 2018 году «Сочи» за несколько лет преобразовался в один из самых сильных коллективов чемпионата России. По крайней мере, конкурентоспособный. Однако в середине текущего месяца 55-летний наставник принял решение сменить обстановку и присоединиться к московскому ЦСКА.



Новым главным тренером сочинцев стал мало кому известный Вадим Гаранин, не имеющий опыта работы в РПЛ. У специалиста даже нет лицензии Pro для работы наставником. Пока он её получает, формально тренерский мостик будет занимать другой специалист. Хотя фактически управлять командой всё же станет именно Гаранин.



Стаж наставника в профессиональных клубах составляет всего 1 год и 11 месяцев. Солидных успехов за этот период достичь не получилось. Впрочем, во главе «Енисея» удалось обыграть «Локомотив» (4:0) и «Рубин» (3:1) в матчах 1/8 финала и 1/4 финала Кубка России соответственно. Для новичка достаточно неплохо, хотя стоит помнить, что у оппонентов были серьёзные проблемы.

Отличительной чертой Гаранина является богатый опыт работы с молодёжью. Специалист воспитал ряд талантливых футболистов, в том числе Константина Тюкавина из «Динамо» и Александра Хлусевича, ныне выступающего за «Спартак». Вот только хватит ли данного умения для того, чтобы сохранить всё наработанное Владимиром Федотовым в «Сочи»? Верится с трудом.



Дело в том, что предыдущий наставник обладал невероятными психологическими навыками. За счёт этого сумел создать в клубе семейную обстановку. После его ухода моральный дух игроков наверняка упадёт. Первый тревожный звонок уже прозвучал. По некоторой информации, лучший бомбардир сочинцев — Матео Кассьерра — вот-вот сменит прописку.

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У «Зенита» дела обстоят совсем иначе. Уже пятый год кряду вполне успешно тут управляет Сергей Семак. За этот период удалось четыре раза стать чемпионом России, один раз выиграть Кубок России и два раза Суперкубок России. В ближайшее время будет возможность пополнить коллекцию ещё одним трофеем. Для этого необходимо обыграть «Спартак» в финале очередного розыгрыша Суперкубка.

Ресурсов для достижения данной цели, несмотря на возникшую ситуацию с присоединившимся к коллективу зимой Юри Алберто, у команды из Санкт-Петербурга предостаточно. Хотя в преддверии грядущего сезона она ещё и точечно усилилась талантливым Зелимханом Бакаевым, который в прошлогоднем розыгрыше РПЛ небезуспешно выступал за «Спартак».

В составе петербургской дружины Бакаев уже провёл один матч товарищеского турнира, где его новая команда обыграла «Нижний Новгород» (1:1, по серии пенальти 5:3). Хавбек даже отметился забитым голом, пусть и в серии послематчевых пенальти. Отметим, что Сергей Семак, как и новый наставник нижегородцев — Михаил Галактионов, активно экспериментировали, испытывая возможности своих подопечных.



В предстоящей встрече нас наверняка ждёт нечто похожее, потому большого количества голов не ждём. Тем не менее фаворитами выглядят сине-бело-голубые. В прошлом сезоне они не знали себе равных. За 30 туров в РПЛ потерпели лишь три поражения, причём одно из них в матче заключительного тура от «Нижнего Новгорода», который по сути ничего не решал.



С тех пор состав и руководство команды из Санкт-Петербурга практически не изменились. Сочинцы же лишились Владимира Федотова. Новый наставник пока не внушает доверия. Для него предстоящий матч станет первым у руля «Сочи». Как водится, первый блин получается комом. Возьмём победу петербуржцев + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч предсезонного Кубка «Сочи» — «Зенит» 25 июня 2022 года

Уход Владимира Федотова уже негативно сказывается на «Сочи». С огромной долей вероятности в ближайшее время клуб лишится и лучшего бомбардира. Помимо этого, новый наставник не имеет опыта работы в РПЛ. На адаптацию наверняка уйдёт немало времени. «Зенит» же за лето практически не изменился. Сергей Семак готовится к финалу Суперкубка, наигрывая различные стратегии и связки игроков. Это предвещает небольшие цифры на табло в предстоящем матче, но не отменяет уверенность в победе петербуржцев.



Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.85.

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