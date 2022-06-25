«Фламенго» — «Америка Минейро». Витиньо и Айртон помогут Видалю определиться с будущим

26 июня состоится матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Америка Минейро». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Америка Минейро» оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Америка Минейро» 26 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Фламенго» — «Америка Минейро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Америка Минейро» (26.06.2022)

Пока европейский клубный футбол в отпуске, а национальные сборные уже разыграли все путёвки на ЧМ-2022 в Катар, продолжаем следить за бразильской Серией А. На 26 июня запланировано интересное противостояние 14-го тура. На стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро померяются силами «Фламенго» и «Америка Минейро». Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск.

«Фламенго» обладает очень богатой историей. С момента основания клуб ни разу не покидал первый по значимости дивизион Бразилии. За этот период завоевал массу трофеев, в том числе Кубок Либертадорес. Причём дважды. Впервые выиграть главный международный клубный турнир Южной Америки получилось в далёком 1981 году, а во второй раз добиться успеха удалось относительно недавно — в 2019 году.

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Одержанная победа над «Ривер Плейт» (2:1) надолго останется в памяти болельщиков самой популярной бразильской команды. К 88-й минуте она проигрывала аргентинцам со счётом 0:1. Помог исправить положение вышедший на замену несколькими минутами ранее экс-игрок московского ЦСКА Витиньо. Нападающий вырезал классную предголевую передачу, после которой сравнял счёт Габриэль.



В текущем сезоне успехи красно-чёрных, несмотря на усиление защитником «Спартака» Айртоном Лукасом, пока не внушают доверия. Причём начали сезон они достаточно неплохо. За первые восемь туров бразильской Серии А потерпели лишь два поражения — от крепкого «Атлетико Паранаэнсе» и «Ботафого» (в обоих случаях 0:1). Также три раза сыграли вничью и одержали столько же побед.

Однако затем последовала череда неудачных выступлений. Сначала клуб из Рио-де-Жанейро уступил располагающейся в зоне вылета «Форталезе» (1:2), затем проиграл «Ред Булл Брагантино» (0:1) и «Интернасьоналу» (1:3), обыграл скромную «Куябу» (2:0) и потерпел поражение от «Атлетико Минейро» (0:2). Из-за плохих результатов руководство приняло решение о смене наставника.



Помочь вернуться в победное русло был приглашён опытный Доривал Жуниор. Тренер ранее уже возглавлял красно-чёрных, причём в последний раз относительно недавно — в 2018 году. К слову, небезуспешно. Следовательно, специалист отлично знает структуру коллектива и каким способом его можно реабилитировать. В предстоящем матче проблем возникнуть не должно.

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«Америка Минейро» тоже имеет глубокие корни, но за всю историю команда ни разу не выигрывала бразильскую Серию А. Более того, за последние 20 лет лишь четыре раза участвовала в розыгрышах первенства. По итогам трёх предыдущих вылетела в Серию В. Вероятность изменить тенденцию крайне мала.



Дело в том, что дружина из Белу-Оризонти пользуется меньшей популярностью в стране, нежели многие другие клубы. Из-за относительно низкой посещаемости матчей регулярно испытывает финансовые проблемы, ввиду которых банально не получается обрести глубину состава и стабильно бороться с сильными оппонентами на равных.



Результаты соответствующие. За 13 туров текущего розыгрыша чемпионата Бразилии «Америка» одержала только четыре победы — над «Жувентуде» (4:1), «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), «Атлетико Минейро» (2:1) и «Куябой» (2:1). Также добыла три ничьих — с «Ботафого» (1:1), «Коринтиансом» (тоже 1:1) и «Флуминенсе» (0:0). В остальных встречах потерпела поражения.

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При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.09. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро, где поддержка болельщиков и домашние стены должны помочь красно-чёрным прервать череду неудач. Смена наставника также должна пойти на пользу. Однако большого количества голов не ждём, оба коллектива в текущем сезоне результативностью не радовали.

Также отметим, что у «Фламенго» сейчас имеется особая мотивация. Дело в том, что клуб является одним из трёх главных претендентов на опытного чилийского полузащитника Артуро Видаля. По некоторой информации, для хавбека приоритетным вариантом является продолжение карьеры в Бразилии. Клубу нужно возвращаться в топ-6 первенства, победа над «Америка Минейро» точно не будет лишней.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Америка Минейро» 26 июня 2022 года

«Фламенго» обладает богатой историей, мощным составом и многотысячной армией болельщиков, поддержка которых наверняка сыграет не последнюю роль в предстоящем матче. Клуб недавно сменил наставника и готовится усилиться опытным Артуро Видалем. Мотивации не занимать. А вот «Америка Минейро» по-прежнему относится к числу аутсайдеров чемпионата Бразилии и имеет очень скромные резервы. Судя по всему, клуб ожидает очередной вылет во второй по значимости дивизион страны. Пока что всё идёт к этому.



Ставка: победа «Фламенго» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.72.

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