«Интер Майами» — «Миннесота Юнайтед». Дэвид Бекхэм найдёт способ переманить Луиса Суареса

Уругваец хочет ещё поиграть в Европе, но у легендарного англичанина наверняка есть свои планы на этот счёт.

26 июня состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Миннесоты» оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Прогноз с коэффициентом 3.50 на матч «Интер Майами» — «Миннесота».

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Миннесота Юнайтед» 26 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Миннесота Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Миннесота Юнайтед» (26.06.2022)

В ожидании возвращения европейского клубного футбола обратим внимание на МЛС, где на 26 июня запланирован матч между «Интер Майами» и «Миннесотой Юнайтед». Примечательно, что это первая очная встреча коллективов в истории. Стартовый свисток на стадионе «Интер Майами» прозвучит в 3:00 мск.

«Интер Майами» был основан совсем недавно, в 2018 году, некогда легендарным футболистом, который выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Милан» и не только. Речь идёт, конечно же, о Дэвиде Бекхэме. Экс-игрок сборной Англии внимательно следит за своим детищем и имеет амбициозные планы на будущее.

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Бекхэму уже удалось заключить контракт с небезызвестным Гонсало Игуаином, но это, судя по всему, только начало. По некоторой информации, англичанин планирует усилить коллектив сразу четырьмя футболистами, которые выступали за «Барселону». Среди них Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.



Впрочем, это будущее, а в настоящем успехи команды, которая базируется в Майами, пока достаточно скромны. Хотя после неудачного старта сезона, состоящего из пятиматчевой безвыигрышной серии, дела понемногу пошли на лад. За последние 10 встреч в МЛС она потерпела лишь три поражения от достаточно крепких оппонентов. Также два раза сыграла вничью и добыла пять побед.

Прогресс связан с качественным ростом на тренерском мостике «Интер Майами» Фила Невилла — бывшего сокомандника Дэвида Бэкхема по «Манчестер Юнайтед». Англичанин руководит командой уже второй год. В прошлом розыгрыше его подопечные выдали классный отрезок в середине сезона. В текущем могут претендовать на достижение лучших результатов.



«Миннесота Юнайтед», напротив, здорово начала сезон, добыв в первых четырёх матчах две ничьих и две победы. Но затем угодила в чёрную полосу. За последние семь матчей в МЛС одержала только одну победу — над «Далласом» (2:1), также сыграла вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). В остальных противостояниях потерпела поражения.

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Стоит заметить, что «Миннесота» тоже была основана относительно недавно, но уже несколько раз принимала участие в плей-офф МЛС. В позапрошлом сезоне ей даже удалось добраться до полуфинала соревнования, где пришлось потерпеть обидное поражение от «Сиэтл Саундерс» (2:3). К 75-й минуте вела в счёте 2:0, но затем растеряла преимущество и проиграла.



С тех пор состав клуба из Сент-Пола достаточно сильно изменился. Остался прежним только наставник и практически вся оборонительная линия, в том числе талантливый канадский голкипер Дейн Сен Клер. А вот результативные нападающие и большая часть полузащитников приняла решение перебраться в более успешные команды.



Думаем, можно взять 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.11. Встреча состоится в Майами, где у «Интера» будет преимущество в виде домашнего стадиона. Плюс имеется дополнительная мотивация. Дело в том, что с трансферной целью Бекхэма — Луисом Суаресом — недавно расторг контракт мадридский «Атлетико».

35-летний уругваец заявлял о желании провести следующий сезон в Европе или, в крайнем случае, отправиться в Южную Америку. Однако прогресс американского клуба, возможно, заставит его передумать. К тому же, когда зовёт сам Бэкхем, отказать достаточно трудно. В то же время большого количества голов от предстоящего матча не ждём.



Плохие результаты клуба из Сент-Пола связаны, как мы выяснили, не с плохой линией обороны. Всё дело в низкой результативности атакующей линии. За последние семь встреч в МЛС подопечные Адриана Хита забили только пять мячей. Причём все они пришлись на долю хавбеков и защитников. Нападение, кажется, бездействует.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Интер Майами» — «Миннесота Юнайтед» 26 июня 2022 года

«Интер Майами» понемногу прогрессирует и наращивает мощь. Фил Невилл обретает опыт руководства клубом и достигает всё более внушительных результатов. А вот «Миннесота Юнайтед» после хорошего сезона в 2020 году распродала результативных нападающих и теперь за это расплачивается. Итоги последних семи встреч в МЛС говорят сами за себя. Похвалить можно только защиту, хотя и она не спасла от поражений. Думается, команда Бекхэма в грядущем матче как минимум не проиграет. Домашние стены должны помочь.



Ставка: «Интер Майами» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.11.

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