«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск. Вывеска яркая, зрелище — так себе

26 июня состоится матч 12-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Динамо» Минск в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех брестского «Динамо» оценивается аналитиками в 8.50. Поставить на ничью можно за 4.36.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск 26 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.90, тогда как на тотал больше 2.5 мяча дают 1.93. На гол «Динамо-Брест» можно сделать ставку с коэффициентом 1.70. Если забьёт «Динамо» из Минска, сыграет коэффициент 1.09. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.99.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск (26.06.2022)

Матч брестского и минского «Динамо» считается своеобразной классикой белорусского футбола, хотя очные противостояния этих команд почти никогда не были битвами за медали или кубковые трофеи. При этом история знала сразу несколько случаев, когда «младшие братья» из Бреста в самый неожиданный момент ставили палки в колёса минским одноклубникам, участвующим в чемпионской гонке.

Матчи между Брестом и Минском не имеют статус дерби или какого-то вражеского противостояния. Даже напротив – фанаты и болельщики команд имеют давние дружеские отношения. Повышенный интерес к противостоянию со стороны брестской публики не несёт в себе вражеской коннотации.

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Тем не менее за всю 30-летнюю историю пересечений «Динамо» из Бреста и «Динамо» Минска в чемпионате Беларуси и Кубке Беларуси брестчане выиграли на своём поле только девять из 34 матчей. Кроме того, 10 раз сыграли вничью. А вот минчане записали на свой счёт 15 побед на чужом поле.



При этом последние встречи в Бресте отличаются своей непредсказуемостью. Начиная с 2015 года по сей день в семи динамовских дерби на брестской земле подряд не повторялся исход предыдущего матча. Прошлая такая игра в апреле 2021 года вовсе завершилась вничью — 1:1.

За эти годы брестское «Динамо» прошло короткий и яркий путь от нищеты, когда фанаты собирали деньги на футбольную форму игрокам, до чемпиона страны с огромным бюджетом, который прославился за пределами Беларуси приглашением Диего Марадоны на пост почётного президента. Но эти времена уже в прошлом. Владелец «Динамо» Александр Зайцев дистанцировался от команды и передал её обратно во владение брестскому горисполкому.



В такой реальности «Динамо-Брест» пребывает вот уже второй сезон. И если в прошлом году Сергею Ковальчуку удалось буквально с нуля построить молодой боеспособный коллектив, который вопреки всем ожиданиям не провалился и занял шестое место в чемпионате Беларуси, то 2022 год может обернуться для брестского футбола катастрофой.

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За последний 21 матч в Высшей лиге брестчане выиграли всего один матч. Ещё было девять ничьих и сразу 11 поражений. Четыре очка и последнее место привели к закономерному увольнению Сергея Ковальчука, хотя вопросы стоит задавать руководству, которое провалило трансферную кампанию и не нашло адекватной замены лидерам прошлогоднего состава. А именно Павлу Седько, Александру Шестюку и Станиславу Беленькому, которые уехали из страны.

21-летний Ярослав Орешкевич, на которого в Бресте возлагались большие надежды, не оправдывает доверия и давления. Отличился всего тремя голами, являясь при этом лучшем бомбардиром команды в сезоне. Выделяется в составе брестчан и единственный легионер из западной европейской страны – словацкий опорник Давид Иван. Но один в поле не воин.



Весьма показательно, что брестское руководство так и не смогло найти тренера на стороне, хотя велись переговоры с хорошими по белорусским меркам и свободными специалистами. А именно Иваном Биончиков и Юрием Пунтусом. Но в результате команду возглавил один из помощников Ковальчука – Александр Храпковский.

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Лидерами же минского «Динамо» являются опорник Сергей Кисляк и плеймейкер Антон Путило – два любимца болельщиков, которые являются воспитанниками клуба. Вернулись в родной клуб после долгой легионерской карьеры. При этом в команде нет ярко выраженного бомбардира, хотя формально им является Иван Бахар с четырьмя забитыми мячами.



Помимо Бахара, сразу три игрока имеют по три результативных удара: Артём Быков, Душан Бакич и Владислав Ложкин. Последний, правда, появляется на поле исключительно в силу своего возраста. Дело в том, что в Беларуси действует лимит, предусматривающий обязательное появление на поле одного игрока младше определённого возраста.



Парадоксально, но «Динамо», которое домашние матчи проводит на одном из лучших стадионов страны, намного более уверенно чувствует себя именно в гостях. В Высшей лиге в текущем сезоне минчане сыграли шесть выездных матчей, пять из них выиграли. Лишь солигорскому «Шахтёру» удалось одолеть бело-голубых на своём поле.

При этом минчане мало забивают – лишь однажды в сезоне удалось отправить в ворота соперника более двух мячей. А больше одного гола в основное время было забито лишь в пяти из 14 матчей во всех турнирах. По количеству забитых мячей в Высшей лиге «Динамо» Минск делит шестое место среди всех команд турнира. Скромно.



Тут стоит обратить внимание, что брестчане, хоть и замыкают турнирную таблицу Высшей лиги, лишь два раза в сезоне пропустили более двух мячей. Победа гостей в предстоящем матче читается, но есть большие сомнения, что она выйдет разгромной. Поставить на П2 в сочетании с тоталом меньше 2.5 мяча можно за 2.62. Думаем, стоит рискнуть.

Прогноз и ставка на матч белорусской Высшей лиги «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск 26 июня 2022 года

Динамовское дерби хорошо звучит и привлекает много болельщиков на трибуны, но в этом году это будет противостояние команд с разных полюсов белорусской Высшей лиги. Хозяева остаток сезона потратят, чтобы попытаться не вылететь. Гости спят и видят, как скинуть с вершины таблицы «Энергетик-БГУ» и БАТЭ, которые играют ограниченным составом. «Динамо» из Минска уверенно чувствует себя в гостях, но редко забивает много голов – команда лишь однажды в сезоне победила с разницей в два мяча. Учитывая ограниченность брестчан в атаке, сомневаемся, что местные болельщики увидят много голов.



Ставка: победа «Динамо» Минск и тотал меньше 2.5 мяча за 2.62.

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