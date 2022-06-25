«Тампа-Бэй» — «Колорадо», 6-й матч. Финал имени Валерия Ничушкина

27 июня состоится шестой матч серии финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.63, успех «Эвеланш» доступен в букмекерских конторах за 2.46.

Президент Федерации хоккея Чехии припомнил Гашеку оскорбление Овечкина.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 27 июня 2022 года

Букмекеры считают, что шестой матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 27 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.09. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.60.

«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз и анализ шестого матча финала Кубка Стэнли (27.06.2022)

На 27 июня в Национальной хоккейной лиге запланирована шестая встреча финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Она пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Джон Купер снова сократил отставание, и от этого серия становится ещё интереснее.

В пятой встрече в Денвере «Тампа» сумела вырвать победу со счётом 3:2. Обидное поражение для «Колорадо», который мог порадовать себя и болельщиков уже дома. Хотя по игре хозяева были в роли догоняющих весь вечер. В первом периоде на 16-й минуте Ян Рутта из «Тампы» хлёстким броском открыл счёт. Гол получился слегка курьёзный, зато гости повели в матче.



«Лавины» ответили лишь во втором периоде. Валерий Ничушкин первым оказался на добивании. Для него это уже девятая шайба в текущем плей-офф. Россиянин также повторил рекорд клуба по числу шайб за один финал НХЛ (четыре шайбы). Кейл Макар и Натан Маккиннон — в ассистентах. «Лайтнинг» же спустя три минуты вышли вперёд при розыгрыше большинства. Никита Кучеров забросил первую шайбу после шестиматчевой безголевой серии.



В третьем периоде хозяева сравняли счёт. Кейл Макар забросил шайбу, а всего у него 1+1 — отличный результат. Валерий Ничушкин оказался в ассистентах, у него также 1+1 в матче. Тем самым оформил 15 баллов в 19 встречах плей-офф НХЛ. Больше лишь у Макара (29 очков) и Маккиннона (22). Парни явно тащат команду к Кубку Стэнли. Жаль, что Ондржей Палат огорчил «лавин» за шесть минут до финальной сирены.

К слову, Палат был лучшим по победным голам в серии с «Рейнджерс». Теперь огорчил и «Колорадо». Хотя вряд ли «лавины» упали духом после такого. Любопытно, что уже второй матч команды больше пяти шайб не забрасывают, стали играть осторожнее. Меньше рискуют. Впрочем, хоккей от этого скучнее не становится. Накал страстей подбирается к своему пику.

Белорусский голкипер сообщил, что в Финляндии бензин дороже, чем в России.

Серия едет обратно в Тампу, где хозяева однозначно постараются сравнять счёт. Болельщики будут помогать, будут гнать вперёд. Это сейчас особенно важно, когда «молний» не всегда хватает на интенсивные концовки. «Лавины» в гостях даже вырвали победу в овертайме 3:2, пусть и не обошлось без споров о справедливости их победы. Кроме того, «Колорадо» на выезде проиграл лишь раз за девять встреч.

Отметим, что в финальной серии очень заметны российские игроки. В «Колорадо» Валерий Ничушкин хорош, пусть на выезде пока результативными действиями не отметился. В «Тампе» же заметен Никита Кучеров, после травмы в четвёртой игре сумел отличиться в пятой. Михаил Сергачёв в последней встрече записал на свой счёт два ассиста, у него 10 очков в 22 играх плей-офф НХЛ.



И куда же без Андрея Василевского? Голкипер отразил 35 из 37 бросков, что составило 94,59%. Дарси Кемпер отразил лишь 26 из 29 (89,66%) в пятом матче. Весьма неплохо, но «Колорадо» мог завершать серию дома. Более интересно то, что капитана «лавин» — Натана Маккиннона — в серии пока не особо видно. У него лишь четыре балла в пяти последних битвах, что весьма странно.



Его затмили Кейл Макар и Валерий Ничушкин. Конечно, думается, он своё слово ещё скажет, но слишком многого не ждём. План на игру простой — одно результативное действие. Проверим и сейчас индивидуальный тотал Натана Маккиннона меньше 1.5 балла за 1.60. К этой же ставке мы бы в шестой встрече добавили гол Валерия Ничушкина за 3.40, а также немного рискованный вариант — итоговую победу «Колорадо» за 1.95.

Гости в финале Кубка Стэнли явно не уступают «Тампе». Во-первых, они по-прежнему в шаге от триумфа. Нападение и защита показывают себя отлично. Во-вторых, нет столько травмированных игроков. «Лайтнинг» не раз отличались в грязной игре, хотя «Эвеланш» тоже не остались незамеченными. В-третьих, как мы уже отмечали, на выезде проблем особых нет. Ждём, что Ничушкин и компания закончат начатое.

«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз и ставка на 6-й матч финала плей-офф НХЛ 27 июня 2022 года

«Колорадо» всё ещё в шаге от Кубка Стэнли, мотивация зашкаливает. В команде отличаются Кейл Макар и Валерий Ничушкин, думаем, снова проявят себя. У «Тампы» огромный опыт, но по игре сейчас не смотрится сильнее. Хотя есть и отменный вратарь. Думается, в шестой игре гости постараются завершить свой поход, у них нет особых проблем сейчас нигде. А на выезде «Лайтнинг» шикарны.



Ставка 1: итоговая победа «Колорадо» за 1.95.



Ставка 2: тотал Натана Маккиннона меньше 1.5 балла за 1.60.



Ставка 3: Валерий Ничушкин забьёт за 3.40.

Журналист Руссо: вопрос только в том, кто заплатит Ничушкину большие деньги.



The Athletic: без Малкина «Питтсбург» точно не станет чемпионом в 2023 году.