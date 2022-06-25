«Балтика» — «Енисей». Сергей Игнашевич покажет российский андеграунд с другого ракурса

«Балтике» нужно вернуться в РПЛ, чтобы развиваться. Перед стартом сезона можно отойти от оборонительного футбола.

26 июня состоится товарищеский матч «Балтика» — «Енисей». Начало – в 12:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Балтики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Енисея» оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.28.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Балтика» — «Енисей» 26 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что товарищеская игра «Балтика» — «Енисей» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Балтика» — «Енисей» (26.06.2022)

Три недели остаётся до старта нового сезона в ФНЛ, которая теперь получила название Первая лига. Клубы проводят тренировочные сборы и активно просматривают новичков. Для этого идеально подходят товарищеские матчи с соперниками по дивизиону. Проверить силы и способности футболистов в жёсткой игре и получить представление о стартовом составе — тренеры ждут максимальной отдачи от своих подопечных.

В минувшем сезоне «Балтика» ставила перед собой максимальную цель — выйти в элитный дивизион российского футбола. В первой части сезона калининградцы выполняли поставленные руководством задачи. Они играли в атакующий футбол с упором на владение мячом. Прессинг, умение выполнять стандартные положения и фланговые контратаки — визитная карточка калининградцев.

Решающую роль в развитии калининградской команды сыграла смена тренерского штаба. Сергей Игнашевич известен своими тактическими ловушками и приверженностью к строгой обороне. Предыдущий наставник коллектива Евгений Калешин придерживался стиля Марсело Бьельсы, даже называл строптивого аргентинца идеальным тренером.

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Российские реалии оказались негостеприимными для тактических изысков. На первых порах у клуба были успехи, игру команды хвалили специалисты, но результат оставлял желать лучшего. «Балтика» оказалась идеальной мишенью для контратакующих команд и регулярно проваливалась в обороне. Игнашевич опирается на крепкую защиту, и количество результативных игр резко снизилось. Мы предполагаем, что тренер в межсезонье откажется от своей тактической модели и будет модифицировать стиль ближе к атакующему.

Матч с «Енисеем» станет проверкой для новичков команды Дмитрия Баркова и Эдуарда Валиахметова. Футболисты подписали долгосрочные контракты с клубом, поэтому их нужно срочно встраивать в стартовый состав. Весьма вероятно, что линия обороны будет представлена в экспериментальном составе и не сможет сдержать все атаки соперника.

«Енисей» в минувшем сезоне добился серьёзного успеха в Кубке России. Красноярцы добрались до полуфинала, где уступили московскому «Спартаку». Для клуба из Красноярска сезон стал успешным. Он завершил сезон на пятой строчке турнирной таблицы, едва не попав в плей-офф игр на повышение. Пора сделать шаг вперёд.

«Енисей» играет в необычный футбол для клуба Первой лиги. На домашней арене красноярцы стараются держать мяч под контролем и давить на противника. На выезде пытаются не отказываться от своих принципов, что часто приводит к большому числу пропущенных мячей. Соперники легко разбирают оборонительные построения и заставляют голкипера много трудиться. В восьми из последних 10 выездных игр «Енисея» соперники на двоих забивали минимум три мяча.

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Руководство «Енисея» пока не афиширует цели клуба на сезон-2022/2023. Объективности ради стоит предположить, что вряд ли красноярцы сумеют завоевать место в РПЛ напрямую. «Рубин» и «Уфа», которые возьмут старт во втором по силе футбольном дивизионе России, будут претендовать на прямой выход. «Енисей» постарается попасть в стыки. Сумеют ли сибиряки пробиться в РПЛ, зависит от их характера и бойцовских качеств. Потенциал у клуба большой.

Результаты товарищеских матчей зачастую сложно поддаются прогнозу. Наставники команд проверяют новые связи, оценивают перспективных игроков. Футболисты выступают на фоне физических нагрузок, от них сложно требовать максимальной самоотдачи. Мы предполагаем, что перспективно поискать наиболее вероятный исход встречи в тоталах.

«Енисей» заточен под открытую манеру игры и, судя по всему, не будет «парковать автобус». «Балтика» презентует несколько новичков, которые наверняка продемонстрируют максимальное рвение в атаке. При таких раскладах мы предполагаем, что в матче соперники забьют минимум три мяча и сыграет ставка «тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.00.

Дополнительным фактором является то, что встреча пройдёт на нейтральном поле. А именно на стадионе «Родина» в подмосковном городе Химки вместимостью 3760 человек. Вход будет свободный, а потому зрители ожидаются на трибунах. Так что имеет смысл ожидать в том числе зрелищного футбола на публику.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Балтика» — «Енисей» 26 июня 2022 года

Будущие соперники проводят ротацию, но не откажутся от своих тактических принципов. В трёх из последних пяти очных противостояний футболисты «Балтики» и «Енисея» забили минимум три мяча. На наш взгляд, тенденция получит продолжение и в товарищеском матче.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

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