Момент истины для «Тампы» в финале НХЛ, «Локомотив» — «Велес»: что смотреть 26 июня

Первый месяц лета приближается к завершению, спортивный сезон тоже протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол по-прежнему в отпуске, на международной арене отгремели первые туры Лиги наций. В финале Кубка Стэнли развязка всё ближе, а теннисисты готовятся к Уимблдону. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 26 июня.

«Торино» надеется арендовать Миранчука, «Аталанта» настаивает на обязательном выкупе.

На что ставить в футболе 26 июня

Подготовка к новому сезону чемпионата России идёт полным ходом, уже в начале июля пройдёт матч за Суперкубок России и ознаменует старт нового сезона без еврокубков. Сегодня состоится товарищеская встреча московского «Локомотива» и московского «Велеса». Начало — в 16:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Железнодорожники получили неприятное известие о том, что рассчитывать на Яна Кухту, который забивал в Лиге наций самой сборной Испании во время международных сборов, теперь не стоит. «Велес» же подходит к спаррингу после сенсационной победы над столичным ЦСКА, недавно сменившим тренерский штаб.

«Бенфика» пытается переманить у «Зенита» Клаудиньо.

Кроме того, можно посмотреть интересную встречу 12-го тура чемпионата Беларуси между «Динамо» из Бреста и «Динамо» из Минска. Начало — в 18:30 мск. Также есть любопытное противостояние 14-го тура бразильской Серии А, в котором «Аваи» примет лидера «Палмейрас». Начало — в 22:00 мск.

На что ставить в хоккее 26 июня

Хоккейные фанаты продолжают читать эпопею о розыгрыше Кубка Стэнли. 27 июня в 3:00 мск стартует шестой матч заключительной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Соперники уже успели провести пять встреч, счёт побед — 3-2 в пользу «Эвеланш».

«Лавины» с их мощным прессингом имеют отличные шансы снять оставшиеся вопросы. Однако Андрей Василевский против. Российский голкипер в каждой встрече имеет очень много работы, но каждый раз показывает высочайший уровень. У «молний» остаются ещё шансы на победу в соревновании, но права на ошибку больше нет.

На что ещё ставить 26 июня

Поклонники шахмат продолжают следить за Турниром претендентов — 2022. Сегодня в 8-м туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с Дином Лижэнем из Китая. Начало партии — не ранее 16:00 мск.



Любители мотоспорта сегодня смогут посмотреть гонку 11-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Гран-при Нидерландов стартует в 15:00 мск.

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