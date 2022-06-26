Новак Джокович — Квон Сон У. Даниила Медведева нет, но посмотреть есть на что

27 июня Новак Джокович и Квон Сон У сыграют в матче первого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 15:35 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех корейца можно поставить в букмекерских конторах за 21.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Квон Сон У 27 июня 2022 года

Аналитики считают, что матч первого круга турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Квон Сон У не получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.25, а тотал меньше 28.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.64. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Новак Джокович — Квон Сон У (27.06.2022)

На 27 июня запланированы матчи первого круга Уимблдона. К сожалению, организаторы соревнования не допустили к участию российских и белорусских теннисистов, в том числе первую ракетку мира — Даниила Медведева. В одном из интервью Новак Джокович выразил несогласие с данным запретом. Серб в этом сезоне и сам не раз сталкивался с несправедливостью. Впрочем, обо всём по порядку.

Для начала отметим, что Новак является одним из лучших теннисистов в истории. На его счету 20 выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 12 из них были добыты на харде, два на грунте и шесть на траве. В ближайшее время серб может пополнить коллекцию ещё одним престижным трофеем. Речь идёт, разумеется, о предстоящем розыгрыше Уимблдона.

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К грядущему турниру ATP в Великобритании 35-летний спортсмен подходит в качестве действующего победителя и фаворита. И дело не только в невероятном мастерстве и потрясающих результатах на дистанции. Отдельного внимания заслуживает мотивация, которой у Джоковича сейчас должно быть хоть отбавляй.



Как мы помним, текущий год начался для Ноле со скандала. Из-за отсутствия прививки от коронавируса серба отстранили от участия в Открытом чемпионате Австралии и депортировали из страны, запретив въезд на три года. Затем появилась информация о том, что спортсмен, скорее всего, пропустит и US Open по той же причине.

Строго говоря, единственной реальной возможностью добыть трофей ТБШ в этом сезоне остаётся Уимблдон. К нему Джокович решил подойти основательно, с запасом сил. Теннисист отказался от участия в других официальных травяных турнирах с целью поберечь физические ресурсы и сконцентрироваться на тренировках.



Уже можно с уверенностью заявить, что подготовка не прошла даром. Совсем недавно Ноле разгромил талантливого Феликса Оже-Альяссима (6:2, 6:1) на выставочном травяном турнире в Харлингеме. Очевидно, опытный теннисист заряжен на достижение лучших результатов в Лондоне. Вопрос только в том, удастся ли Квон Сон У избежать разгромного поражения?

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На наш взгляд, это маловероятно. За всю карьеру корейцу удалось выиграть только один турнир — ATP-250 в Нур-Султане в 2021 году. Успеха получилось достичь благодаря достаточно невысокому уровню оппонентов. Лидеры мирового рейтинга и просто сильные теннисисты принимали участие в более престижных соревнованиях.



Как ни странно, после победы в турнире теннис Квона заметно ухудшился. В текущем сезоне спортсмен пока ни разу не проходил дальше второго круга в официальных турнирах в одиночном разряде. Причём встречи проигрывал абсолютно по делу. Если раньше ему была свойственна способность собраться по ходу матча и играть до последнего, то теперь за ним такого не наблюдается.



Минусы стали сильнее бросаться в глаза. Отсутствие сильной подачи и нехватка техники привели к разгромному поражению даже от совсем молодого Юго Гастона (2:6, 1:6) в матче первого круга соревнования в Хертогенбосхе. К слову, это был первый (и на данный момент последний) официальный матч Сона У на траве в этом сезоне.

При таком раскладе предстоящий матч обещает обернуться для Квона очередной катастрофой. Ноле обладает великолепным навыком игры на всех видах кортов, но на харде и траве добился наилучших результатов. К слову, в единственном очном противостоянии серб одержал уверенную победу. Думаем, в этот раз история повторится. Возьмём Ф1 (-10) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставка на матч в Уимблдоне Новак Джокович — Квон Сон У 27 июня 2022 года

К грядущему матчу Новак Джокович подходит с полным запасом энергии и мотивации. Кроме Уимблдона, ему, по сути, больше негде выкладываться по полной. Мастерства сербу не занимать, о чём свидетельствуют 20 выигранных мэйджоров. Квон Сон У ждёт большое испытание. После выигранного турнира в Нур-Султане кореец сильно сбавил обороты. В очной встрече потерпел разгромное поражение. Думаем, в этот раз будет что-то похожее.



Ставка: победа Новака Джоковича с форой (-10 геймов) за коэффициент 1.99.

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