«Химки» — «Текстильщик». Как хорошо, что Сергей Юран остался в РПЛ!

27 июня состоится товарищеский матч «Химки» — «Текстильщик». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех клуба из Иваново оценён экспертами в 16.00. Ставки на ничью принимаются за 8.00.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Химки» — «Текстильщик» 27 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Химки» — «Текстильщик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Химки» — «Текстильщик» (27.06.2022)

В ожидании начала нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует в середине июля, обратим внимание на товарищеский матч между «Химками» и «Текстильщиком». Встреча запланирована на 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Первую половину прошлого сезона «Химки» провели на дне турнирной таблице РПЛ. У многих складывалось впечатление, что вылета во второй по значимости дивизион страны клубу не избежать. Однако руководство вовремя спохватилось и в зимнее трансферное окно пригласило на пост главного тренера Сергея Юрана.

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Под руководством 53-летнего наставника дела химчан сразу пошли на лад. За 11 туров чемпионата России они потерпели лишь три поражения — от «Динамо» (0:3), «Зенита» (0:1) и «Ростова» (1:2). Также сыграли вничью с «Сочи» (0:0), «Нижним Новгородом» (тоже 0:0) и «Уфой» (1:1), а во всех остальных матчах одержали победы. В том числе над ЦСКА и «Спартаком».



Несмотря на потрясающие результаты, избежать переходных матчей не получилось. В оппоненты достался неуступчивый «СКА-Хабаровск». В первом матче подопечные Юрана потерпели поражение (0:1), так как прилетели на игру в Хабаровск в неполном составе. Зато в ответном матче одержали разгромную победу со счётом 3:0 и избежали вылета в ФНЛ.

На предстоящий сезон руководство «Химок» поставило перед тренером задачу занять место в топ-10. С одной стороны, ресурсов для достижения данной цели у Юрана совсем немного. Однако в прошлом сезоне тренер доказал, что способен справляться теми, что есть. Уход легионеров будто остался незамеченным.

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А вот «Текстильщику» избежать вылета в третий по силе дивизион страны не удалось. По итогам сезона клуб занял последнее место в турнирной таблице. Неоднократные смены наставника пошли только во вред. За последние 18 туров в ФНЛ удалось одержать лишь одну победу — над «Нефтехимиком» (1:0), а также сыграть вничью с «Волгарем» (1:1) и «Торпедо» (тоже 1:1). Всё остальное — поражения, причём немалая их часть получилась разгромной.



Несмотря на ужасные результаты, команду захотел возглавить Игорь Колыванов. Наставник объяснил своё решение тем, что просто хочет работать. Неудивительно, ведь специалист не имел практики, по сути, три года. Последней его командой был ереванский «Арарат», но поработать в нём толком не получилось из-за пандемии коронавируса.



Удастся ли Колыванову реанимировать клуб из Иваново? Верится в это с трудом, хотя руководство команды уже создало программу по реабилитации, рассчитанную на три года. А также поставило тренеру задачу на грядущий сезон — вернуться в ФНЛ (ныне — Первую лигу). Как бы там ни было, в предстоящем матче явными фаворитами выглядят химчане.

Думается, можно даже взять Ф1(-2.5) за коэффициент 1.97. Дело в том, что Сергей Юран сумел сохранить прописку в РПЛ за счёт доверия к молодым игрокам. Наставник не побоялся экспериментировать в важных матчах и достиг замечательных итогов. В этот раз на долю юных футболистов наверняка придётся больше игрового времени, но качество от этого упасть не должно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Химки» — «Текстильщик» 27 июня 2022 года

Благодаря Сергею Юрану «Химки» заметно окрепли и сумели избежать вылета в ФНЛ. Так здорово управляться с молодёжью и оставшимися после ухода иностранцев резервами дано далеко не каждому тренеру. Думаем, химчане без труда обыграют «Текстильщик», который закончил предыдущий сезон на последнем месте в ФНЛ и заключил контракт с Игорем Колывановым. Наставник давно не имел рабочей практики, что только усугубляет и без того печальное положение клуба из Иванова.



Ставка: победа «Химок» с форой (-2.5) за коэффициент 1.97.

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