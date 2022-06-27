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«Рубин» — «Крылья Советов», прогноз на товарищеский матч 28 июня 2022, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Рубин» — «Крылья Советов». Леонид Слуцкий встал на путь исправления
Михаил Коробов
«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз на матч 28.06
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Казанцам предстоит много работы, чтобы вернуться в РПЛ. Самарцы даже без Зиньковского — сила.

28 июня состоится товарищеский матч «Рубин» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех казанцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Рубин» — «Крылья Советов» 28 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рубин» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Рубин» — «Крылья Советов» (28.06.2022)

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 июня 2022, вторник. 16:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Не начался
Крылья Советов
Самара, Россия

В ожидании начала нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует в середине июля, обратим внимание на товарищеский матч между «Рубином» и «Крыльями Советов». Встреча запланирована на 28 июня. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани в 16:00 мск.

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Первую половину прошлого сезона «Рубин» провёл достаточно неплохо. Однако затем возникли кадровые проблемы, из-за которых клуб погрузился в кризис. За последние 12 туров в РПЛ одержал только две победы — над «Ахматом» (2:1) и «Арсеналом» (1:0). Также сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а в остальных встречах потерпел поражения.

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Стоит заметить, что пропустили казанцы за этот период очень много — 29 мячей. И это при том, что Леонид Слуцкий активно экспериментировал со схемами игры, стараясь упростить работу защитникам и повысить эффективность атакующего звена. Вот только необходимый баланс наставник найти не сумел.

Не помогли даже усиления в зимнее трансферное окно. Присоединившиеся к коллективу Александр Ломовицкий, Константин Кучаев и Виталий Лисакович лишь немного сгладили ситуацию своей результативностью. Из-за проблем в обороне команда из Казани напрямую вылетела во второй по значимости дивизион страны.

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Тем не менее в ожидании грядущего сезона «Рубин» провёл несколько товарищеских матчей, в которых одержал победы над «Акроном» (1:0) и «КАМАЗом» (5:0). Хорошие результаты напрямую связаны с приобретением нападающего «Оренбурга» Джоэля Фамейе и возвращением игроков из аренд.

В недавнем интервью Леонид Слуцкий отметил, что в матче с клубом из Набережных Челнов в стартовом составе вышли восемь новых футболистов. Теперь у наставника больше возможностей для творчества, а у игроков казанской команды появились конкуренты за место в основе. Безусловно, для достижения хороших результатов этого мало, но позитивные изменения уже есть.

А вот «Крылья Советов» по итогам прошлого сезона заняли восьмое место. Единственное, что не позволило подняться выше — нестабильность. Причём клуб играл в красивый атакующий футбол, часто владея инициативой. Лучших результатов не получалось достичь из-за нехватки реализации и банального невезения. Впрочем, иногда и оборона чудила.

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Как бы там ни было, Игорю Осинькину стоит отдать должное. Грамотно управляя заменами и командой в целом, наставник раскрыл ряд талантливых футболистов. Бóльшая их часть продлила контракты с клубом из Самары, но результативный нападающий Владислав Сарвели и лидер полузащиты Антон Зиньковский захотели попробовать свои силы в других командах.

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Велика вероятность того, что уход Зиньковского сильно ударит по самарцам. Полузащитник принял участие во всех 30 турах минувшего розыгрыша чемпионата России, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. Найти ему равноценную замену будет сложно. Хотя кандидат уже есть.

Речь идёт о талантливом Сергее Пиняеве. В прошлом сезоне 17-летний футболист являлся игроком ротации. Частенько выходил на замену как раз вместо Зиньковского. В этом году есть отличная возможность заявить о себе как о более значимой части клуба. В арсенале хавбека есть грозное оружие — обводка, дриблинг. Работа над другим навыками тоже идёт по полной программе.

К предстоящему сезону Игорь Осинькин решил более тщательно подготовить своих подопечных. По некоторой информации, во время сборов тренер проводит с игроками по две тренировки в день на поле стадиона «Центральный» в Казани. Особое внимание уделяет физической форме и наработке игровых связей.

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В предстоящем матче предпочтительнее, на наш взгляд, выглядят самарцы. Казанцы только начинают возвращать кондиции после ужасного сезона и наигрывать новый состав. Победы в недавних товарищеских матчах над командами из Первой лиги — хорошо, но ведь уровень подопечных Игоря Осинькина на порядок выше. Возьмём П2 за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Рубин» — «Крылья Советов» 28 июня 2022 года

Леониду Слуцкому предстоит проделать огромный объём работы, чтобы вернуть «Рубин» в РПЛ. Обновление состава, кажется, пошло клубу на пользу. Однако о победе над «Крыльями Советов», пусть даже в товарищеском матче, казанцам помышлять, пожалуй, рановато. Да, самарцы лишились Зиньковского, но сохранили бóльшую часть основы и рьяно готовятся к новому сезону под руководством Игоря Осинькина, доказавшего в прошлом сезоне свою состоятельность. Проверим победу гостей.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за коэффициент 2.07.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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