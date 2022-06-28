«Колорадо» станет династией НХЛ? Главное — сохранить Ничушкина

Кубок Стэнли — 2022 отгремел победой «Колорадо». «Лавины» действительно были лучшей командой сезона и заслуженно победили. Букмекеры уже принимают ставки на чемпиона нового сезона. И, по их мнению, шансы «Эвеланш» стать династией очень даже неплохие. Изучаем прогнозы экспертов.

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«Колорадо» — явный фаворит

Прямо сейчас аналитики букмекерских контор считают «лавин» явными фаворитами нового сезона. Поставить на победу «Колорадо» можно за 6.00. Быть ли династии?

В принципе, костяк команды у «лавин» сохранится, и он явно способен на ещё одну победу. А может быть, и не одну. Хотелось бы вратаря посильнее, но, кажется, постулат «Кубок Стэнли выигрывают вратари» в этом сезоне пошатнулся. А вот Валерия Ничушкина клубу очень нужно сохранить, однако сделать это будет непросто.

Россиянин провёл хорошую регулярку и блестящий плей-офф, заслужив солидную прибавку к жалованью по новому контракту. Как сохранить его в составе – вопрос для Джо Сакика.

«Тампа» никуда не денется, «Торонто» тоже в обойме

Дальше в списке претендентов на победу идут «Торонто» и «Тампа-Бэй». «Кленовые листья», ведомые Остоном Мэттьюсом, давно заглядываются на трофей, но пока что-то не срастается.

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Возможно, поможет переход Джей Ти Миллера? Говорят, что «Торонто» — главный претендент на бомбардира из «Ванкувера». На «Кленовых» можно поставить за 10.00.

Чуть-чуть ниже шансы «Тампы», на «молний» можно сделать ставку с коэффициентом 11.00. В этой организации всё хорошо, но в финале чего-то не хватило. Возможно, нужны какие-то точечные изменения, какая-то свежая кровь? В любом случае клуб, где в воротах Андрей Василевский, а в нападении Никита Кучеров, не может не претендовать на Кубок Стэнли.

Кто ещё в числе претендентов?

Шансы «Флориды» аналитики оценили коэффициентом 13.00. Команда Сергея Бобровского в этом сезоне победила в регулярном чемпионате, показав свой огромный потенциал, но в плей-офф что-то пошло не так. Может быть, в новом сезоне «пантеры» учтут ошибки?

За 15.00 можно поставить на «Вегас» или «Каролину». «Рыцари» в минувшем сезоне впервые в своей истории остались без плей-офф: болезненный удар по самолюбию. Что до «Каролины», то её поход за Кубком Стэнли завершился в седьмом матче полуфинала конференции с «Рейнджерс». Кстати, для «ураганов» это первый в истории проигрыш в седьмом матче.

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Шансы «Рейнджерс» оценили коэффициентом 20.00. В воротах лучший голкипер лиги, в нападении есть Артемий Панарин. База у «рейнджеров» отличная, но нужно точечное усиление. С таким же коэффициентом можно поставить и на «Миннесоту» Кирилла Капризова.

Шансы «Питтсбурга», перед которым стоит задача сохранить Евгения Малкина, оценили коэффициентом 25.00. А вот в Александра Овечкина и «Вашингтон» не верят, поставить на столичный клуб можно за 35.00. «Кэпиталз» не молодеют, при этом на перестройку не решаются. Смогут ли ветераны собраться на ещё один поход за Кубком? Сложно сказать.

Конечно, все эти расклады пока очень и очень поверхностны, но ясно одно – у «Колорадо» есть шанс стать династией. А вот воспользуются ли им «лавины» — узнаем через год. Удачных ставок!

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