Новак Джокович — Танаси Коккинакис. Надалю пора бояться? Ноле уже переписывает историю

Джокович первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырёх турниров «Большого шлема». И это не предел!

29 июня Новак Джокович и Танаси Коккинакис сыграют в матче второго круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех австралийца можно поставить в букмекерских конторах за 13.24.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Танаси Коккинакис 29 июня 2022 года

Аналитики считают, что матч второго круга турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Танаси Коккинакис получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 1.51, а тотал меньше 28.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.42. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Новак Джокович — Танаси Коккинакис (29.06.2022)

Самый популярный теннисный турнир постепенно набирает обороты. На 29 июня запланирован матч второго круга Уимблдона, в котором померяются силами Новак Джокович и Танаси Коккинакис. На предыдущей стадии соревнования серб обыграл Квон Сон У, а австралиец одержал победу над Камилем Майхшаком.

Встреча Джоковича и Сон У, к удивлению многих, получилась упорной и затянулась на четыре сета. Серб выглядел явным фаворитом, но у него получалось далеко не всё. В послематчевом интервью спортсмен и сам это признал, попутно отметив, что его спасли подача и точные удары в нужные моменты.

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Вероятно, главной причиной такого выступления является нехватка игровой практики. Сбил ритм Australian Open, от участия в котором Ноле отстранили из-за отсутствия прививки от коронавируса. Получив неожиданный колкий удар, знаменитый серб плохо, по собственным меркам, выступил на турнирах ATP-500 в Дубае и в Монте-Карло.



В первом случае дошёл до 1/4 финала, где уступил Иржи Веселы. А во втором даже не сумел преодолеть второй круг. Поражение потерпел от 45-й ракетки мира Алехандро Давидович-Фокины со счётом 3:6, 7:6, 1:6. Закалившись неудачами и немного вернув себя в тонус, Новак на порядок лучше сыграл в Белграде, Риме, Мадриде и на Открытом чемпионате Франции.

Вот только в преддверии розыгрыша Уимблдона Джокович решил не участвовать в других травяных турнирах. Ноле принял решение набраться сил и уделить больше времени тренировкам. Возможно, данное решение поможет ему в финальных стадиях соревнования. Там запас энергии однозначно не помешает.

Джокович обратился к болельщикам после старта на Уимблдоне.

Тем не менее в лёгкую победу теннисиста в предстоящем противостоянии, особенно после упорного матча в первом круге с корейцем, верится уже с трудом. Безусловно, 35-летний серб обладает богатым опытом, невероятной техникой и в целом выглядит сильнее оппонента. Однако встреча вполне может затянуться до четырёх сетов.

Для Танаси текущий сезон является первым на высоком уровне за последние лет пять. Из-за травмы спортсмен почти не играл в 2019 и 2021 годах. А 2020-й и вовсе пропустил. Тем не менее этот сезон получилось начать весьма неплохо. Сначала вместе с соотечественником — Ником Кирьосом — стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.



Затем одержал победу в Аделаиде-2. В полуфинале домашнего соревнования категории ATP-250 австралиец эпично обыграл Марина Чилича (6:2, 3:6, 7:6), а в финале одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем (6:7, 7:6, 6:3). После Аделаиды-2 Коккинакис добрался до четвёртого круга турнира в Майами и 1/4 финала в Женеве.



В обоих случаях навязал борьбу очень сильным соперникам — Александру Звереву и Касперу Рууду, пусть и потерпел поражения. В грядущем матче нас вполне может ожидать схожая картина. Для Танаси трава не является предпочтительным покрытием, но в матче первого круга Уимблдона он довольно уверенно обыграл Камиля Майхшака со счётом 7:6, 6:2, 7:5.

Одолеть 20-кратного чемпиона мейджоров молодому австралийцу вряд ли удастся, но дать достойный отпор наверняка получится. В арсенале Танаси имеются хорошая подача и характер. Играет он до последнего, не опуская рук. Думаем, матч получится зрелищным и интересным, но также верим в победу Джоковича. П1 + тотал больше 29.5 гейма за 1.90 выглядит интересно.

Прогноз и ставка на матч в Уимблдоне Новак Джокович — Танаси Коккинакис 29 июня 2022 года

Из-за простоя Новак Джокович показал не лучший теннис в матче первого круга турнира. Сербу наверняка потребуется ещё несколько встреч, чтобы набрать форму и подойти к финальным стадиям Уимблдона во всеоружии. В победу знаменитого теннисиста верится без труда, но быстрого поражения Танаси Коккинакиса, на наш взгляд, ждать не стоит. Австралиец восстановился от травмы и здорово проводит сезон. Не раз ему удавалось создать проблемы для сильных соперников. Ждём яркого зрелища и успеха Ноле.



Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 29.5 гейма за коэффициент 1.90.

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