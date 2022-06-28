ЦСКА — «Зенит». Владимир Федотов новый, а результаты прежние

29 июня состоится матч товарищеского турнира ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех москвичей оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Зенит» 29 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира ЦСКА — «Зенит» (29.06.2022)

До начала нового сезона РПЛ осталось меньше месяца. «Зениту», «Сочи», ЦСКА и «Нижнему Новгороду» выпала отличная возможность подготовиться благодаря товарищескому предсезонному турниру. 29 июня состоится матч, в котором померяются силами москвичи и петербуржцы. Встречи спаррингов проходят в Санкт-Петербурге.

Как мы помним, в прошлом сезоне армейцами управляли братья Березуцкие. В первой половине розыгрыша чемпионата России их подопечные выступали с переменным успехом. Для улучшения результатов руководство клуба совершило ряд трансферов. Присоединились к коллективу четыре полузащитника, в том числе Юсуф Языджи.



Изменения поначалу пошли на пользу. Турецкий полузащитник радовал результативностью, за счёт которой красно-синие во всех четырёх первых встречах в РПЛ после возобновления сезона одержали победы. Также две голевые передачи Языджи помогли обыграть «Сочи» в матче 1/8 финала Кубка России.



Однако затем последовал резкий спад. За последние восемь противостояний в чемпионате России москвичи одержали только две победы — над «Динамо» (1:0) и «Ростовом» (4:0). Также сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1), а в остальных встречах потерпели поражения. Из Кубка России выбыли, уступив в матче 1/4 финала «Спартаку» (0:1).

Вследствие этого Березуцкие покинули тренерский штаб ЦСКА. Новым наставником стал Владимир Федотов, с которым «Сочи» занял по итогам прошлого сезона второе место в РПЛ. Под руководством 55-летнего тренера армейцы провели пока только один товарищеский матч, в котором потерпели поражение от одного из аутсайдеров ФНЛ «Велеса» (0:2).

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Стоит заметить, что в первом тайме состав красно-синих фактически состоял из игроков основы. Однако от пропущенного на 34-й минуте мяча это не спасло. Как водится, первый блин комом. Хотя грядущий матч тоже предвещает сложиться не в пользу ЦСКА. Федотову наверняка потребуется некоторое время на адаптацию и построение своего видения игры. Не будем судить строго.

Клуб из Санкт-Петербурга наставника не менял уже давно. Да и незачем. Благодаря грамотному руководству Сергея Семака сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона в очередной раз выиграли чемпионат России. Отрыв от ближайшего конкурента в лице «Сочи» составил девять очков. Впрочем, успехов тренер достиг не в одиночку.



Речь, конечно же, идёт о составе петербуржцев, который по большей части состоит из талантливых футболистов. С каждым трансферным окном их количество только увеличивается. Например, недавно стан клуба пополнил Зелимхан Бакаев. Хавбек уже принял участие в нескольких матчах предсезонного Кубка за «Зенит», где помог обыграть «Пари НН» и «Сочи».



Также на днях агент Матео Кассьерры сообщил о том, что его клиент согласовал контракт с сине-бело-голубыми. Усиление очень мощное. За минувший сезон колумбиец забил 14 голов и отдал шесть результативных передач в Российской Премьер-Лиге. Таким образом занял второе место в списке бомбардиров соревнования после Гамида Агаларова. Обошёл самого Дзюбу!

Судя по всему, Кассьерра заменит Юри Алберто, который близок к переходу в «Коринтианс». Потеря достаточно серьёзная, но у ЦСКА дела обстоят ещё хуже. Руководство команды так и не сумело договориться с «Лиллем» о полноценном трансфере Юсуфа Языджи. Хавбек возвращается во Францию. А ведь за 12 туров в РПЛ он забил восемь голов и стал одним из лидеров коллектива.



На наш взгляд, сине-бело-голубые подходят к предстоящему матчу в роли фаворитов. Во-первых, они в этом месяце провели больше товарищеских матчей. Следовательно, находятся в лучшем тонусе. Во-вторых, за последние шесть очных встреч (учитывая и товарищеские матчи) они потерпели только одно поражение со счётом 2:3. В остальных противостояниях одержали победы. Возьмём П2 за коэффициент 2.10 и сейчас.

Прогноз и ставки на матч предсезонного Кубка ЦСКА — «Зенит» 29 июня 2022 года

ЦСКА под руководством Федотова проиграл в недавнем товарищеском матче даже андердогу ФНЛ. Очевидно, наставнику нужно больше времени на подготовку команды к предстоящему сезону. А вот «Зенитом» уже не первый год успешно управляет Сергей Семак, знающий, за счёт чего добыть необходимый итог. Глубина состава, результаты на дистанции и история очных встреч всецело на стороне петербуржцев. Проверим их победу.



Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 2.10.

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