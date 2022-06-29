«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок без бойкота и с понятным исходом

«Зенит» и «Спартак» всё-таки встретятся в матче за Суперкубок России. Дата матча определена – 9 июля. Определено и место – Санкт-Петербург. Несмотря на все слухи о бойкоте матча, красно-белые приедут и постараются забрать трофей. Букмекеры уже дали свои прогнозы на победителя Суперкубка. Рассказываем главное о предстоящей встрече.
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Дата матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 9 июля 2022 года. Начало игры – в 19:00 мск. Этот матч не пойдёт в зачёт чемпионата РПЛ, но победитель получит Суперкубок России. «Зенит» принимает участие в этой игре как чемпион России, «Спартак» — как обладатель Кубка России.
Где пройдёт матч «Зенит» — «Спартак»?
Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Где смотреть матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»?
Матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Стартовый свисток встречи раздастся в 19:00 мск.
Ставки и коэффициенты на матч «Зенит» — «Спартак»
Букмекеры считают явным фаворитом встречи питерский «Зенит». Поставить на победу хозяев поля в основное время матча можно с коэффициентом 1.53. Это примерно 62% вероятности. Шансы спартаковцев аналитики оценили коэффициентом 5.90 (16%). На ничью по итогам 90 минут матча дают коэффициент 4.40 (22%).
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Итоговая победа «Зенита» идёт за 1.25, на «Спартак» можно поставить за 3.85.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.70, а на ТМ 2.5 гола дают котировку 2.15. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 1.85. На то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться, можно поставить за 2.15.
Форма «Зенита» и «Спартака» перед Суперкубком
«Зенит» на фоне других клубов в это межсезонье выглядит островком спокойствия. Определённых пертурбаций команде Сергея Семака избежать не удалось: так, покинул команду самое свежее зимнее приобретение Юри Алберто, нет больше в команде и Артёма Дзюбы.
Но всё же эти перестановки носят больше косметический характер. Да и в клубе работают. Из «Спартака» свободным агентом пришёл Зелимхан Бакаев, из Бразилии выписали вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Оценить уровень латиноамериканцев и вписать их в игру Семаку только предстоит, но на стороне «Зенита» класс, стабильность и домашние трибуны.
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«Спартак» же, как всегда, скандалит. После решения РФС провести матч в Санкт-Петербурге красно-белые собирались бойкотировать игру, но всё же решили ехать. При этом в клубе заявляют, что матч не так важен. Возможно, это просто попытка снять давление с команды.
В игровом плане всё пока тоже туманно. Новый тренер Гильермо Абаскаль – получится ли у него? Испанец явно собирается поменять тактическую схему «Спартака», как быстро адаптируются игроки к новым требованиям? В плане потерь особняком, конечно, стоит Бакаев, а вот Джордана Ларссона таковой считать сложно, швед и так был отрезанным ломтем.
Приобретения при этом квалифицированные, очень неплохие по меркам РПЛ: опытный защитник Мацей Рыбус и атакующий полузащитник Антон Зиньковский. Да и Виктор Мозес должен вернуться в команду. Главная проблема прямо сейчас – центр обороны. Всё-таки потеря Самуэля Жиго не может пройти бесследно, ему нужна замена.
В общем, на первый взгляд итог матча кажется очевидным: «Зенит» дома, команда стабильнее и выше уровнем. Но «Спартак» приучил нас к тому, что может выстрелить в самый неожиданный момент. А дерби есть дерби – всё решится на поле!
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