Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль. Рафа уже в финале! Правда, пока карандашом

30 июня Ричардас Беранкис и Рафаэль Надаль сыграют в матче второго круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице испанца, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех литовского спортсмена можно поставить в букмекерских конторах за 16.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль 30 июня 2022 года

Аналитики считают, что матч второго круга турнира в Уимблдоне Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.64, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль (30.06.2022)

К сожалению, Уимблдон уже потерял двух сильных теннисистов из-за коронавирусной инфекции. Марин Чилич и Маттео Берреттини были вынуждены сняться с соревнований и отправиться на самоизоляцию. А ведь на более поздних стадиях турнира спортсмены могли бы создать проблемы Рафаэлю Надалю, который в грядущем матче померяется силами с Ричардасом Беранкисом.

В первую очередь отметим, что уровень у теннисистов абсолютно разный. Отражают это и достижения на дистанции. Беранкис за всю карьеру выиграл только один юниорский «Большой шлем» и один турнир ATP, причём в парном разряде. О трофеях Рафы на фоне литовца даже говорить неудобно. Только за последние полгода испанец стал чемпионом двух турниров ATP и двух мэйджоров.

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В случае победы на двух оставшихся турнирах «Большого шлема» (в Лондоне и Нью-Йорке) Надаль станет обладателем «Сезонного шлема». Самым сложным испытанием на пути к укреплению наследия на корте обещает стать Уимблдон. Суть в том, что до соревнований в Великобритании 36-летний спортсмен не принимал участия в официальных турнирах на траве целых три года ввиду травмы голеностопа.



Отсутствие практики на данном виде покрытия столь длительный промежуток времени не прошло бесследно. В преддверии встречи первого круга турнира в Лондоне Рафаэль провёл тренировку, на которой не сдержал эмоций из-за серии совершённых ошибок. В противостоянии с Франсиско Серундоло Король грунта также столкнулся с трудностями.

Матч получился упорным и длился ни много ни мало 3 часа 36 минут. Первые два сета Надаль выиграл без видимых усилий — со счётом 6:4 и 6:3 соответственно. Но затем знаменитый испанец начал совершать больше невынужденных ошибок, и инициатива перешла к молодому аргентинцу. Третий сет и начало четвёртого ушли ему в копилку.

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За счёт опыта и мастерства Рафа всё же сумел избежать пятой партии и дожать Серундоло. Однако в уверенную победу спортсмена в предстоящем противостоянии теперь верится не без труда. К тому же грядущий оппонент — Ричардас Беранкис — в матче первого круга Уимблдона одержал победу над небезызвестным Сэмом Куэрри (6:4, 7:5, 6:3).



Впрочем, тут больше не Беранкис выиграл, а Куэрри проиграл. Американец совершил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Бóльшую часть очков набрал благодаря хорошей подаче. Можно сказать, что Ричардасу повезло с противником. Используя излюбленную стратегию по удержанию мяча на задней линии и довольно неплохую скорость, он сумел зацепиться за необходимый результат.



Для победы над Надалем этих навыков, безусловно, будет маловато. Недавняя очная встреча на турнире категории ATP-250 в Мельбурне только подтверждает данную догадку. Беранкис потерпел поражение со счётом 2:6, 5:7. В этот раз испанец наверняка вновь окажется сильнее, но лёгкую победу вряд ли одержит.

Дело ещё в том, что незадолго до текущего розыгрыша Уимблдона Рафаэль потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима на травяном выставочном турнире в Харлингеме (6:7, 6:4, 3:10). Думается, Королю грунта потребуется ещё некоторое время, чтобы привыкнуть к покрытию. Предположим, что сыграет ставка «П2 + тотал больше 30.5 гейма» за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль 30 июня 2022 года

Ричардас Беранкис является менее мастеровитым и титулованным теннисистом, нежели Рафаэль Надаль, что сулит победу второму. Однако пользоваться ошибками соперников, судя по матчу с Куэрри, литовец умеет. На траве 36-летний испанец совершает их пока предостаточно ввиду длительного отсутствия практики. Потому проверим победу Рафы в сочетании с общим верхом по геймам.



Ставка: победа Рафаэля Надаля и тотал больше 30.5 гейма за коэффициент 1.78.

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