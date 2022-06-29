«Шарлотт» — «Остин». Себастьян Дриусси вспомнит о России

1 июля состоится матч МЛС «Шарлотт» — «Остин». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они видят фаворитами хозяев: поставить на победу «Шарлотт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Остина» оценивается в 3.15. На ничью дают коэффициент 3.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Шарлотт» — «Остин» 1 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра «Шарлотт» — «Остин» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Шарлотт» — «Остин» (1.07.2022)

Полным ходом идёт регулярный чемпионат МЛС. Соперники из двух конференций уже провели больше половины календарных матчей, примерно определился круг претендентов на место в кубковой сетке. Шансы пока не потеряны даже для аутсайдеров, поэтому цена победы велика. Футболисты выступают в разных конференциях, и их встреча пока не носит принципиального характера.

В первый день июля на шикарном стадионе «Банк оф Америка Стэдиум» встретятся клубы МЛС «Шарлотт» и «Остин». Будущие соперники недавно присоединились к элитной американской футбольной лиге, поэтому это будет первое очное противостояние в истории. Зрители заполняют стадион практически на 100%, так что хозяев поля ждёт очень шумная поддержка.

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Состав «Шарлотт» включает в себя игроков из более чем 10 стран. Самый знаменитый и титулованный футболист клуба из Северной Каролины — Кристиан Фукс. 36-летний ветеран успешно выступал за «Лестер» и «Шальке». В составе представителя Бундеслиги Кристиан выиграл Суперкубок Германии, а в АПЛ поднимал над головой даже чемпионский кубок.

Капитан клуба Фукс провёл 14 матчей в этом сезоне. Он — лидер защиты, которая показывает высокий уровень слаженности. В 17 встречах хозяева пропустили всего 21 мяч. Довольно низкое место команды в турнирной таблице объясняется слабостью атакующей тактики. Забивают ровно по одному мячу за встречу. Такой результативности не хватает, чтобы стабильно набирать очки.

«Шарлотт» под управлением испанского тренера Мигеля Анхеля Рамиреса старается действовать компактно в обороне, но ставка на защиту часто даёт сбой на выезде. Зато дома они крайне надёжны. Тем не менее девять поражений в 17 играх — неудачный результат. Получается не всё и не всегда.

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Команда пока расположилась на девятой позиции турнирной таблицы. От зоны плей-офф отстаёт на четыре балла. Шансы наверстать упущенное ещё есть, тем более на домашней арене «корона» выступает гораздо лучше, чем в гостях. Из восьми матчей выиграла шесть, а в двух уступила. Вполне вероятно, что сумеет не проиграть своему сопернику.

«Остин» стал одним из открытий регулярного чемпионата. Выступает удачно, занимая третье место турнирной таблицы. В большинстве матчей придерживается атакующей схемы, в которой ключевую роль играет бывший футболист петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси.

Аргентинец является на текущий момент лучшим бомбардиром команды, наколотив уже девять мячей. Также входит в тройку лучших бомбардиров лиги. Впрочем, задача плотно закрыть креативного нападающего будет главной, но вполне решаемой для обороны «Шарлотт» во главе с Фуксом.

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После 16 встреч «Остин» может похвастаться восемью победами и четырьмя ничейными исходами. В гостевых встречах Дриусси и его партнёры менее успешны. Чередуют победы и поражения, что позволило записать в актив 13 очков. Стоит также обратить внимание и на отрицательную разницу забитых мячей (12:13) на выезде. Ошибки в обороне могут стать ключевым фактором в пользу успеха «Шарлотт».

Предварительный расклад перед матчем позволяет сделать предположение об осторожной игре. Хозяева стараются не рисковать в домашних встречах. В шести победах оборона во главе с австрийским защитником Фуксом позволила соперникам забить всего два мяча. Сумеют ли пройти столь серьёзный бастион игроки «Остина»? Возникают в этом сомнения.

«Шарлотт» остаётся грозной силой на домашней арене. Мы предполагаем, что клуб как минимум не проиграет в противостоянии с «Остином». Соперники создают в среднем за игру по полтора голевых момента и наносят в створ ворот по четыре удара. Хватит ли этого для победы одной из сторон – вопрос. Четыре из своих шести домашних побед «Шарлотт» одержал всухую.

Перспективно смотрится вариант, при котором хозяева не проиграют, а соперники не смогут обменяться забитыми голами. Коэффициент составляет 3.00. Судя по всему, Себастьян Дриусси снова вспомнит о выступлениях за «Зенит» в чемпионате России, где аутсайдерам тоже довольно проблематично забить.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Шарлотт» — «Остин» 1 июля 2022 года

Не будем недооценивать фактор своего поля, который явно положительно действует на футболистов «Шарлотт». В последних играх они используют редкие голевые шансы для успеха и крепко строят оборону. Забить им сложно, поэтому даже для Дриусси и его партнёров это будет проблемой. Нам представляется перспективным вариант, что «Шарлотт» не проиграет и минимум одна из команд удержит свои ворота на замке.

Ставка: «Шарлотт» не проиграет и минимум одна из команд не забьёт за коэффициент 3.00.

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