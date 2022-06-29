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«Шарлотт» — «Остин» прогноз и ставки на матч МЛС 1 июля 2022 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Шарлотт» — «Остин». Себастьян Дриусси вспомнит о России
Николай Павлов
«Шарлотт» — «Остин»: прогноз на матч МЛС 1.07.2022
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Дриусси — один из лучших бомбардиров МЛС. Однако пройти оборону «Шарлотт» будет трудно.

1 июля состоится матч МЛС «Шарлотт» — «Остин». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они видят фаворитами хозяев: поставить на победу «Шарлотт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Остина» оценивается в 3.15. На ничью дают коэффициент 3.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Шарлотт» — «Остин» 1 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра «Шарлотт» — «Остин» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Шарлотт» — «Остин» (1.07.2022)

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
01 июля 2022, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Нет данных
Остин
Остин

Полным ходом идёт регулярный чемпионат МЛС. Соперники из двух конференций уже провели больше половины календарных матчей, примерно определился круг претендентов на место в кубковой сетке. Шансы пока не потеряны даже для аутсайдеров, поэтому цена победы велика. Футболисты выступают в разных конференциях, и их встреча пока не носит принципиального характера.

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В первый день июля на шикарном стадионе «Банк оф Америка Стэдиум» встретятся клубы МЛС «Шарлотт» и «Остин». Будущие соперники недавно присоединились к элитной американской футбольной лиге, поэтому это будет первое очное противостояние в истории. Зрители заполняют стадион практически на 100%, так что хозяев поля ждёт очень шумная поддержка.

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Состав «Шарлотт» включает в себя игроков из более чем 10 стран. Самый знаменитый и титулованный футболист клуба из Северной Каролины — Кристиан Фукс. 36-летний ветеран успешно выступал за «Лестер» и «Шальке». В составе представителя Бундеслиги Кристиан выиграл Суперкубок Германии, а в АПЛ поднимал над головой даже чемпионский кубок.

Капитан клуба Фукс провёл 14 матчей в этом сезоне. Он — лидер защиты, которая показывает высокий уровень слаженности. В 17 встречах хозяева пропустили всего 21 мяч. Довольно низкое место команды в турнирной таблице объясняется слабостью атакующей тактики. Забивают ровно по одному мячу за встречу. Такой результативности не хватает, чтобы стабильно набирать очки.

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«Шарлотт» под управлением испанского тренера Мигеля Анхеля Рамиреса старается действовать компактно в обороне, но ставка на защиту часто даёт сбой на выезде. Зато дома они крайне надёжны. Тем не менее девять поражений в 17 играх — неудачный результат. Получается не всё и не всегда.

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Команда пока расположилась на девятой позиции турнирной таблицы. От зоны плей-офф отстаёт на четыре балла. Шансы наверстать упущенное ещё есть, тем более на домашней арене «корона» выступает гораздо лучше, чем в гостях. Из восьми матчей выиграла шесть, а в двух уступила. Вполне вероятно, что сумеет не проиграть своему сопернику.

«Остин» стал одним из открытий регулярного чемпионата. Выступает удачно, занимая третье место турнирной таблицы. В большинстве матчей придерживается атакующей схемы, в которой ключевую роль играет бывший футболист петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси.

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Аргентинец является на текущий момент лучшим бомбардиром команды, наколотив уже девять мячей. Также входит в тройку лучших бомбардиров лиги. Впрочем, задача плотно закрыть креативного нападающего будет главной, но вполне решаемой для обороны «Шарлотт» во главе с Фуксом.

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После 16 встреч «Остин» может похвастаться восемью победами и четырьмя ничейными исходами. В гостевых встречах Дриусси и его партнёры менее успешны. Чередуют победы и поражения, что позволило записать в актив 13 очков. Стоит также обратить внимание и на отрицательную разницу забитых мячей (12:13) на выезде. Ошибки в обороне могут стать ключевым фактором в пользу успеха «Шарлотт».

Предварительный расклад перед матчем позволяет сделать предположение об осторожной игре. Хозяева стараются не рисковать в домашних встречах. В шести победах оборона во главе с австрийским защитником Фуксом позволила соперникам забить всего два мяча. Сумеют ли пройти столь серьёзный бастион игроки «Остина»? Возникают в этом сомнения.

«Шарлотт» остаётся грозной силой на домашней арене. Мы предполагаем, что клуб как минимум не проиграет в противостоянии с «Остином». Соперники создают в среднем за игру по полтора голевых момента и наносят в створ ворот по четыре удара. Хватит ли этого для победы одной из сторон – вопрос. Четыре из своих шести домашних побед «Шарлотт» одержал всухую.

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Перспективно смотрится вариант, при котором хозяева не проиграют, а соперники не смогут обменяться забитыми голами. Коэффициент составляет 3.00. Судя по всему, Себастьян Дриусси снова вспомнит о выступлениях за «Зенит» в чемпионате России, где аутсайдерам тоже довольно проблематично забить.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Шарлотт» — «Остин» 1 июля 2022 года

Не будем недооценивать фактор своего поля, который явно положительно действует на футболистов «Шарлотт». В последних играх они используют редкие голевые шансы для успеха и крепко строят оборону. Забить им сложно, поэтому даже для Дриусси и его партнёров это будет проблемой. Нам представляется перспективным вариант, что «Шарлотт» не проиграет и минимум одна из команд удержит свои ворота на замке.

Ставка: «Шарлотт» не проиграет и минимум одна из команд не забьёт за коэффициент 3.00.

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