«Динамо» — «СКА-Хабаровск», Уимблдон и другие события. Что смотреть 30 июня

Лето пришло! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе всё в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 июня.

На что ставить в футболе 30 июня

Футбольный день сегодня не самый насыщенный. Из клубов РПЛ сегодня сыграют «Динамо», которое встретится со «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова, да «Крылья Советов». Их ждёт матч с тольяттинским «Акроном».



Кроме того, в ночь на пятницу пройдёт один матч в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Бразильская «Форталеза» сыграет с аргентинским «Эстудиантесом»

На что ставить в хоккее 30 июня

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 30 июня

На Уимблдоне продолжается второй круг. Рафаэль Надаль сегодня проэкзаменует литовца Ричардаса Беранкиса, а Стефанос Циципас сразится с Джорданом Томпсоном из Австралии. Интересно и американское противостояние Максим Кресси – Джек Сок. Первый уже успел выбить из борьбы одного из фаворитов – Феликса Оже-Альяссима. Второй после череды травм наконец обретает себя: прошёл квалификацию и один раунд в основной сетке.



В баскетболе стартует сезон сборных: команды сыграют матчи отбора к чемпионату мира. Выделяются вывески Латвия – Сербия, а также балканское дерби Словения – Хорватия. За словенцев сыграет Лука Дончич, поэтому зрелище обеспечено.